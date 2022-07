Comunicadores de Brasil e Cuba recebem Prêmio Comunicador da Paz

(signis.org.br/).-Como ato conclusivo do 6º COMLAC, que se realizou nos días 13 e 14 de julho no Panamá, no ginásio da Universidade Católica Santa Maria La Antigua, foi feita a entrega do Prêmio Comunicador da Paz 2002. Os membros da Direção da Associação Católica Latino-Americana e Caribenha de Comunicação, SIGNIS ALC, decidiram entregar a distinção Comunicador da Paz, na categoria In Memoriam (homenagem póstuma) ao crítico de cinema e educomunicador cubano Gustavo Andújar, falecido em 2021, vítima de Covid-19; e, na categoría Trajetória em vida à educomunicadoroa brasileira Helena Corazza, FSP.

Comunicador da Paz (In Memoriam) – Gustavo Andújar

Foi membro da associada nacional cubana de OCIC-SIGNIS desde 1965. Foi presidente da OCIC-Cuba (1994-2003), de SIGNIS-Cuba (2003-2016), vice-presidente (2005-2014) e presidente mundial de SIGNIS (2014-2017). Recebeu a condecoração Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, outorgada pelo Papa Bento XVI, em 2006. Da mesma forma, o Papa Francisco o nomeou Cavalheiro da Ordem de São Silvestre em 2017.

Sua vida, consagrada ao apostolado do cinema e à paixão por esse modo de contar historias, foi um constante impulso de criação, de preservação e diálogo, para construir a paz.

Foi director do Centro Cultural Padre Félix Varela da Arquidiocese de Havana e membro da Comissão Nacional de Comunicação da Conferência dos Bispos Católicos de Cuba (COCC), director da influente revista católica cubana Espacio Laical, e da revista semestral ECOS, dedicada a temas de comunicação audiovisual.

Foi também membro da equipe de redação e tradução da revista trimestral SIGNIS Media (2005-2017), editada por SIGNIS Mundial. Presidiu juris internacionais de SIGNIS nos festivais de cinema de Havana, Mar del Plata, Amiens, Quito, Buenos Aires, Paris, Santo Domingo, Zanzibar, Washington DC e Veneza, e o juri ecumênico de Berlim.

Premio Comunicadora da Paz – Categoria Trajetória em vida – Ir. Helena Corazza, FSP

Educomunicadora brasileira, doutora em comunicação pela Faculdade de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo (USP); Mestre em Ciências da Comunicação pela USP; professora de “Educação para a Comunicação” e coordenadora do Curso de Especialização em Comunicação, Teologia e Cultura: teórico-práticado no Instituto Teológico de São Paulo (ITESP/SEPAC). Pesquisadora na área de Comunicação e Educação, Rádio, Média Social, trabalhando na docência e formação de líderes comunitários na área de Comunicação Pastoral, Comunicação nas Pastorais e Educomunicação.

A Irmã Helena consagrou a sua vida à comunicação, convertendo-a numa ferramenta pedagógica para a verdadeira transformação social que todos queremos. É defensora dos direitos e da justiça em favor dos menos favorecidos em seu país, com um compromisso guiado pela ética.

É educomunicadora por formação e convicção, decidida a construir um mundo melhor. É autora de varios libros e artigos de comunicação, educomunicação e pastoral da comunicação.

www.comlac.signisalc.org

omlacsignis6@gmail.com

ccpanamasignis@gmail.com