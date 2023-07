Conozca a jóvenes católicos Influencers  de 50 países africanos que evangelizan las periferias digitales

(aciafrica.org).-El sargento Gómez anhela ver crecer su parroquia. El miembro de la parroquia del Santísimo Sacramento de la Diócesis Católica de Banjul en Gambia lamenta la falta de vitalidad de la Iglesia Católica en el país de África Occidental debido a la ausencia de nuevos “rostros” entre los jóvenes que participan en las actividades de la iglesia.

“Siempre he visto las mismas caras en la Iglesia a la que voy. Nuestros números no están creciendo. Y los jóvenes ya no vienen a la Iglesia”, dice Sergent a ACI África.

Con un poco más del 95 por ciento, el Islam es la religión mayoritaria en Gambia y el cristianismo representa el 4 por ciento de la población total del país. Aunque la mayoría de la población cristiana son católicos (2 por ciento), este número se enfrenta a una caída a medida que los jóvenes evitan la Iglesia.

Esto es lo que impulsó a Sergent a comenzar a moverse por las diversas parroquias de la Diócesis de Banjul, buscando la bendición de los líderes de la Iglesia para traer de regreso a la Iglesia a tantos jóvenes como sea posible.

“Busco 10 jóvenes católicos para empezar. Ya tengo dos con los que estoy viajando junto con cientos de otros jóvenes de todo el continente que están tratando de evangelizar a sus pares usando las redes sociales”, dice en la entrevista del lunes 26 de junio.

Sergent es uno de los Jóvenes Influyentes en la Fe Digital del Sínodo Africano (ASDYFI), un grupo de más de 200 jóvenes provenientes de 50 países africanos.

Los influencers de la fe digital son jóvenes. Y tienen el deseo ardiente de evangelizar a sus compañeros jóvenes que se han resignado a la comodidad de las periferias digitales.

En Uganda, Davis Ampereza, quien también pertenece al grupo continental de personas influyentes digitales, comprende la urgencia de traer a sus pares de regreso a la fe, y señala que la Iglesia Católica, en particular, enfrenta una seria amenaza por parte de las iglesias pentecostales del país.

Ampereza le dice a ACI África que otras denominaciones cristianas se han acostumbrado a “reclutar” nuevos miembros directamente de la Iglesia Católica. “Vienen a la Iglesia a buscar jóvenes. Lo siguiente que escuchas es que están asistiendo a cruzadas en otras iglesias y nunca regresan”, dice en la entrevista del martes 27 de junio con ACI África.

Con la ASDYFI, Ampereza ha visto la oportunidad de evangelizar a los jóvenes que han sido descritos como “la Iglesia de la periferia digital”.

“Soy muy activa en las redes sociales. Tengo muchas plataformas, incluidas Instagram, TikTok, Twitter y Facebook, donde solía publicar contenido sobre mi vida profesional como practicante de recursos humanos. Pero últimamente me he dado cuenta de lo gratificante que es compartir más sobre mi fe católica en estas plataformas”, dice.

ASDYFI está ligada al mensaje del Santo Padre durante la Jornada Mundial de la Juventud 2019, cuando desafió a los jóvenes a ser “influencers” siguiendo el ejemplo de la Virgen María cuyo “Sí” transformó el mundo.

El Papa Francisco describió a María como la mujer más influyente de la historia al confiar “en el amor y las promesas de Dios, la única fuerza capaz de hacer nuevas todas las cosas”.

“¿Estás dispuesto a ser una influencer como Mary, que se atrevió a decir: ‘Que se haga’?”. preguntó el Santo Padre a los jóvenes, y añadió: “Sólo el amor nos hace más humanos y plenos; todo lo demás es un placentero pero inútil placebo”.

En su intento de describir las periferias digitales, el p. Pascal Mwakio, coordinador de redes sociales de ASDYFI dice: “Detrás de estas plataformas digitales hay personas reales, la mayoría de las cuales son jóvenes. Puede que no los encuentres en el mundo físico, pero existen en estas periferias”.

La mayoría de los que se encuentran en las periferias digitales dejaron de ir a la iglesia, pero aún pueden acceder al contenido en línea para satisfacer sus necesidades espirituales, dice el miembro keniano del clero de la Arquidiócesis de Mombasa a ACI África.

Padre Pascal dice que ASDYFI es fruto de la conversación sinodal que los jóvenes de África tuvieron con el Papa Francisco en noviembre del año pasado.

Él dice que la iniciativa trae a bordo a jóvenes que pueden haberse perdido las conversaciones sobre el Sínodo sobre la Sinodalidad.

“Es posible que los jóvenes no hayan participado plenamente en los canales estructurados de la iglesia local porque la mayoría de ellos tiene su espacio digital en las redes sociales donde encuentran comunidades que interactúan con ellos. Algunos no van a la iglesia con frecuencia, pero pueden lograr tener personas en las diferentes plataformas de redes sociales para nutrirlos espiritualmente”, dice el sacerdote católico de Kenia en la entrevista del lunes 26 de junio con ACI África.

Dice que la participación de los jóvenes en el sínodo digitalmente en noviembre del año pasado fue una sinodalidad propia de caminar con ellos y acompañarlos pastoralmente.

Jóvenes de nueve países africanos participaron en el encuentro en línea con el Papa Francisco el 1 de noviembre de 2022, después de lo cual nació la idea de difundir el mensaje del Santo Padre a todos los países africanos y fue encabezada por la unidad Pan African Catholic Theology and Pastoral Network (PACTPAN) llamada Church of Now, que tiene subunidades llamadas Building Bridges Initiative (BBI) y ASDYFI.

“La palabra influencer fue utilizada por el Papa Francisco quien se refirió a María la Madre de Jesús como la influencer de Dios. San Don Bosco también fue un influencer de su tiempo. Los jóvenes que son la iglesia de ahora también pueden influir y ser misioneros digitales en sus espacios de redes sociales”, dijo el p. dice Pascual.

Según el funcionario de PACTPAN, la presencia de la iglesia que escucha a los jóvenes en las plataformas digitales se convierte en el buen vecino (Buen Samaritano) en el evangelio que acompaña al herido.

“Los que están en las redes sociales tienen sus heridas que hacen que no frecuentan la iglesia, o prefieren ese espacio. La presencia de la iglesia para caminar con ellos es ayudarlos a fortalecer sus esperanzas, quitarles el miedo a comunicarse y ser escuchados desde las periferias digitales”, dice.

El sacerdote católico de Kenia dice que la idea de ASDYFI es cerrar la brecha entre el clero, las mujeres y los hombres religiosos y los jóvenes laicos para que puedan ser parte del camino de la iglesia y participantes plenos, dándose cuenta de que están siendo escuchados.

El WhatsApp de ASDYFI tiene 199 miembros provenientes de todos los países africanos excepto Somalia, Sudán y Madagascar. Los funcionarios de ASDYFI están trabajando para garantizar que los jóvenes católicos de estos países estén representados en el grupo.

Algunas de las actividades del grupo incluyen una Pequeña Comunidad Cristiana en línea (SCC) que se lleva a cabo mensualmente para reflexionar sobre las lecturas bíblicas del día.

Los miembros del grupo también participan en debates temáticos sobre temas clave que afectan a los jóvenes en África, como el desempleo y la migración.

Los miembros participan en reuniones en línea para la planificación de sus actividades y generan contenido para la formación espiritual que es aprobado por los sacerdotes y monjas del grupo y compartido en varias plataformas de redes sociales. Los identificadores de las redes sociales son: TikTok (@digitalfaithinfluencers), Facebook (influenciadores de la fe de la juventud digital africana) e Instagram ASDYFI (influenciadores de la fe de la juventud del Sínodo digital africano).

También participan en sesiones de prueba improvisadas y desafíos relacionados con documentos de la iglesia y asuntos de fe.

El grupo también está preparando a algunos de sus miembros para participar en la JMJ de este año en Lisboa, Portugal. Actualmente están grabando videos con una canción común para participar en el evento de agosto.

La Hna. Josephine Bakhita, que enseña en la Universidad Uzima con sede en Kenia y también asiste en la Iglesia del Ahora de PACTPAN, le dijo a ACI África en una entrevista del lunes 26 de junio que los miembros de ASDYFI comenzarán a capacitarse como personas influyentes en la fe digital el 1 de septiembre.

“Ya hemos desarrollado un manual de capacitación para producir personas influyentes en la fe digitales certificadas. Serán agasajados en Roma al final de la capacitación”, dijo la Hna. Josephine, y agregó: “Queremos que nuestras personas influyentes llamen a sus compañeros que son muy difíciles de conseguir en la Iglesia física”.

El principal desafío que enfrenta el grupo es la barrera del idioma, ya que satisface las necesidades de los hablantes de inglés, francés, portugués y swahili de todo el continente africano, dijo la Hna. Josephine, y agregó: “Tratamos de traducir los mensajes principales usando miembros o por usando una aplicación”.