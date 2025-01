Contar lo bueno y trabajar en red contra la desinformación

(vaticannews.va).-Un estímulo a comunicar «involucrando a todos», a «escribir el futuro» «juntos» porque «sólo juntos» es posible transmitir «la belleza que hemos encontrado», y «en red» para salvarnos «del mar de la desesperación y de la desinformación». Lo afirmó el Santo Padre la mañana de este 27 de enero, a los cerca de doscientos cincuenta obispos, presidentes de las Comisiones episcopales para la Comunicación y directores de las Oficinas de Comunicación de las Conferencias Episcopales, a quienes recibió en audiencia en la Sala Clementina.

El Papa condujo a los presentes, que desde hoy y hasta el miércoles participan en la Congreso internacional de comunicadores institucionales católicos en el marco del Jubileo de la Comunicación, a una reflexión sobre «el modo concreto» en que se comunica, cómo se siembra «esperanza en medio de tanta desesperanza», cómo se cura el «virus de la división» y si se comunica la Iglesia sólo según «las reglas del marketing corporativo».

Francisco planteó una serie de preguntas en una especie de examen de conciencia en voz alta:

“¿Sabemos dar testimonio de que la historia humana no concluye en un callejón sin salida? ¿Y cómo indicamos una perspectiva diferente hacia un futuro que todavía no está escrito? A mí me gusta esta expresión: escribir el futuro; nos toca a nosotros escribir el futuro”