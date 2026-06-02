Cuando el Papa León XIV construyó la primera página web de los agustinos

Como Prior General de los agustinos, el Papa León XIV participó en la creación de la primera página web de la orden.

(desdelafe.mx).-Antes de convertirse en Papa y mucho antes de que internet se volviera una herramienta cotidiana en la vida de la Iglesia, León XIV ya veía en la comunicación digital una oportunidad para fortal Ponrífice al frente de la Orden de San Agustín, reveló una faceta poco conocida de Robert Francis Prevost: su interés por el diseño web y las nuevas tecnologías.

Según relató Moral al diario italiano Il Messaggero, cuando los agustinos aún no contaban con presencia en internet, fue el entonces padre Prevost quien impulsó la creación de la primera página web de la orden e incluso participó personalmente en su diseño y construcción.

“Él sabe bien que sin comunicación es complicado que una organización compleja avance. Para él, la comunicación es fundamental. Cuando los agustinos no tenían una página web, fue él quien la quiso y quien la creó”, explicó Moral.

Esto ocurrió a comienzos de la década de 2000, cuando gran parte de las instituciones eclesiales apenas comenzaban a explorar las posibilidades de internet.

La etapa en la que desarrolló este proyecto coincidió con uno de los periodos más importantes de su trayectoria eclesial.

Robert Prevost fue elegido Prior General de la Orden de San Agustín el 14 de septiembre de 2001, cargo que ejerció durante dos mandatos consecutivos hasta septiembre de 2013. Como máximo responsable de los agustinos, tuvo bajo su cuidado una comunidad religiosa presente en decenas de países y dedicada a tareas pastorales, educativas y misioneras.

Durante esos doce años residió en Roma y se convirtió en una figura clave dentro de la orden, promoviendo la unidad entre las distintas provincias agustinas y fortaleciendo sus estructuras de comunicación. Su sucesor fue precisamente el padre Alejandro Moral, quien asumió el cargo en 2013.

En su primera encíclica, el Papa reflexiona sobre los desafíos de la inteligencia artificial, pero León XIV no fue un observador distante de la revolución digital, sino alguien que desde hace más de dos décadas comprendió el valor de la tecnología como herramienta al servicio de la comunión y la evangelización.