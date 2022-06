Cuando estaba luchando, esta publicación en las redes sociales me detuvo en seco.

Rachel Bulman, mamá de 6 hijos, compartió cómo recuerda volverse a Dios cuando siente que está llegando a su punto de quiebre.

e vez en cuando, me tropiezo con una publicación en las redes sociales que me detiene en seco. Así es como me sentí cuando vi una publicación reciente de Rachel Bulman. Lo vi justo a tiempo, en un día en que mis hijos estaban enfermos y había estado despierto con ellos la mitad de la noche.

Rachel es una escritora católica, oradora, madre de 6 hijos y (a partir del 11 de junio) esposa de un diácono ordenado. Ella comparte la belleza y la realidad a veces desordenada de la vida familiar católica en su página de Instagram y a través del programa Word on Fire, Meet the Bulmans (puedes ver todo en YouTube).

Como madre de 6 pequeños, incluidos gemelos de un año, Rachel simplemente lo entiende. Ella sabe lo que es estar en las trincheras del agotamiento y la privación del sueño. Aún más importante, ella sabe cómo confiar en Dios para superar esos tiempos difíciles.

Ella compartió su estrategia para superar los días más difíciles en una publicación reciente de Instagram. Y me encantó tanto, que quería compartirlo con ustedes.

Sus pequeños gemelos estaban bajo el clima, y cuidarlos estaba consumiendo todo el tiempo, la energía y el sueño de Rachel. Finalmente, escribió: “Había llegado a un punto de quiebre”.

Abrumada, Rachel decidió tomarse un momento para orar y reorientarse hacia el propósito mayor detrás de su arduo trabajo. Ella escribió:

Me tomé 5 minutos, me paré en la lavandería y me pregunté: “¿Quién eres? ¿Qué estás llamado a hacer? ¿Qué está dentro de tu poder hacer ahora?”

Estas preguntas son honestamente brillantes. Breves y al grano, nos recuerdan rápidamente cuáles son nuestras prioridades. ¡Los estoy escribiendo para preguntarme la próxima vez que esté luchando por un día difícil!

Las preguntas de Rachel me hicieron pensar en una sabia sugerencia de la filósofa católica Alice von Hildebrand, que se encuentra en su libro, The Privilege of Being a Woman:

Siempre debemos plantear la pregunta: Quid est hoc ad aeternitatem? (¿Qué es esto a la luz de la eternidad?)

Efectivamente, hacerse esas preguntas puso a Rachel de nuevo en camino para pasar el resto del día. Ella escribió:

Me recordé a mí mismo mi identidad como hijo, cónyuge y padre. Me recordé a mí mismo mi llamado a la santidad, a morir a sí mismo, a cuidar al otro. Me recordé a mí mismo que podía ocuparme de lo que tenía delante y que cuando he intentado huir de la tarea en cuestión (mental o físicamente) termino agotado, enojado y gastado en todos los sentidos. Así que me acosté en este lugar en el suelo con los niños la mayor parte del día … Afortunadamente, momentos difíciles como este son fugaces. Pueden sentir que nunca terminarán, pero en algún momento, lo harán. Estoy muy agradecida de que [mi esposo] haya tomado esta foto. Si lo miro demasiado tiempo, me hace llorar porque el Señor realmente contesta las oraciones. Todo el tiempo mi oración ha sido ser gastada, ser llamada a los bordes de mi habilidad para que pueda aprender a confiar plenamente en él cuando el borde no se siente tan cerca, y ser dócil a su liderazgo, rendirme y aprender a estar en este momento ahora, justo frente a mí. Seamos santos.

Dándolo todo a los que amamos. Rendirse al plan de Dios. Sumergirnos plenamente en el “sacramento del momento presente“. Raquel nos muestra cómo hacer estas cosas duras y santas.

Recordemos sus tres preguntas para esos momentos en los que llegamos a nuestros propios puntos de quiebre. Y al igual que Raquel, encontremos un propósito en nuestra identidad como hijos de Dios, y sigamos con confianza a dónde Dios nos guía.