Cuando la cultura busca al Creador: el inesperado despertar espiritual de una generación

Tras años de flexibilidad sin sentido, y en tiempos de crisis profundas, las figuras mediáticas y del entretenimiento muestran cada vez más su fe

(es.aleteia.org).-Vivimos una época que el sociólogo Zygmunt Bauman definió como “líquida”, como un mundo donde “la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas…. No creemos que haya soluciones definitivas y no solo eso: no nos gustan”.

Cuando la sociedad pide a la gente que sea flexible, eso significa que quiere “que no estés comprometido con nada para siempre, sino listo para cambiar la sintonía, la mente, en cualquier momento en el que sea requerido. Esto crea una situación líquida. Como un líquido en un vaso, en el que el más ligero empujón cambia la forma del agua. Y esto está por todas partes” (Entrevista de Justo Barranco en La Vanguardia, 2017).

Mucho tiempo vimos esto en la modernidad y, realmente, nos acostumbramos a verlo como algo normal: ser flexible, nada es para siempre; incluyendo la fe, el matrimonio, la familia. Valores perdurables repentinamente se vieron menoscabados por la “flexibilidad” de nuestro tiempo.

Sin embargo, algo nuevo está pasando. Los jóvenes de hoy, hartos tal vez de esa “liquidez”, esa flexibilidad sin sentido, buscan bienes concretos, sostenibles, eternos… empiezan a cansarse del vacío y buscan lo que da sentido: comunidad, silencio, profundidad, trascendencia. Y lo hacen visible en lo más público: la música, las redes, el arte.

El nuevo álbum de la artista catalana Rosalía es uno de los más recientes ejemplos de este “regreso a lo sagrado”, un disco que mezcla flamenco, ópera, electrónica, coros, 13 idiomas y una inspiración clara en la “mística femenina” de mujeres santas de la tradición cristiana.

¿Por qué resuena en esta generación?

Estos tiempos son de crisis profundas: crisis económicas, guerras, crisis ecológica, desigualdad… y más en lo particular, heridas profundas de familia, sin sentido de la vida; la lógica de redes, fotografías, aplausos. Frente a esto, muchos jóvenes ya no encuentran sentido en el éxito, la moda o la viralidad y Lux, aparece en ese vacío como una oferta artística que deja de tematizar lo banal y vuelve a lo eterno y duradero.

En un mundo post-dogmático y multicultural, la relevancia y papel de la mística femenina (que ya no el feminismo de choque) vuelve a tener peso como una brújula entre melodías, canciones y arte.

No es un caso aislado: un giro cultural global hacia la fe

En los últimos años, varios referentes culturales han puesto públicamente su fe sobre la mesa: actores como Chris Pratt o Mark Wahlberg, músicos como Daddy Yankee, influencers creyentes como Pablo García (“Pablo Garna”), Natchet y hasta la más reciente reina de belleza Fátima Bosch. Ahora, con un impacto masivo, el lanzamiento y gira mundial de LUX, el álbum de Rosalía inspirado en la tradición mística católica.

No es casualidad que varios de ellos hayan motivado encuentros personales con los pontífices. En una de estas audiencias recientes, León XIV recordó que “el arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu» y los ha animado a no temer confrontar las heridas del mundo, sino acompañarlas para ser «testigos de esperanza, de belleza, de verdad».

La Iglesia no está instando a “usar” la fe como etiqueta, sino a redescubrirla como raíz. Como orientación. Como luz.

En busca de sentido

Hasta hace unos años, que un artista revelara abiertamente su fe era algo raro, inusual y, no pocas veces, conllevaba la cancelación o un riesgo a su carrera.

Hoy, al ser cada vez más los jóvenes y artistas que comparten abiertamente su fe, se está volviendo más común. Sí, se puede hablar de un despertar de la fe porque la vida líquida, sin certezas, sin compromisos, no funciona para el alma humana que siempre busca trascendencia.

Y, todavía más inesperado: el eco de ese despertar se está escuchando en lugares donde antes solo había fama, luces y performance: Artistas, actores, streamers, cantantes, creadores digitales: gente que mueve imaginarios, que marca tendencias, que define estéticas. Muchos están empezando a hablar sin miedo de fe, oración, comunidad, Cristo, Eucaristía. No como marketing, sino como necesidad vital.

El Papa Francisco lo advirtió en Christus Vivit:

“Los jóvenes buscan una vida que valga la pena ser vivida”.

Y León XIV lo retomó recientemente al dirigirse a jóvenes creadores:

“Tenemos el deber de trabajar juntos para desarrollar una forma de pensar y un lenguaje de nuestro tiempo que dé voz al Amor”.

Hay sed de algo más. Hay hambre de verdad. Y hay —por fin— valentía para decirlo en voz alta.