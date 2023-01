(fr.aleteia.org).-Ha hecho una entrada sensacional en la web y lleva unos días hablando de él: el nuevo chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT puesto en línea por la start-up californiana OpenAI despierta tanto diversión, asombro y miedo. Este software es considerado como el mejor chatbot de inteligencia artificial jamás puesto a disposición del público en general. En pocos días, varios millones de personas en todo el mundo se han inscrito en este servicio realmente impresionante… incluyendo Aleteia.

ChatGPT aparece a quienes lo solicitan como una máquina omnisciente capaz de explicar conceptos científicos, escribir un poema, hacer bromas, proponer un discurso político e incluso una disertación de filosofía… con una claridad sorprendente. Elogiado por sus capacidades sin precedentes, el equipo editorial se divirtió probando esta IA para ver cómo el genio humano había logrado crear una herramienta vertiginosa … Y no nos decepcionó. Escribe una oración matutina, cuenta un cuento de Navidad, especifica el número de doctores de la Iglesia… Enviamos una veintena de solicitudes o desafíos a ChatGPT que nos permitieron concluir que esta herramienta era increíble, pero que (todavía) podía mostrar algunas limitaciones. Pequeña selección de lo que es concluyente, inexacto o completamente fallido.

ChatGPT es elogiado por su creatividad y capacidad para crear poemas y canciones desde cero. Pero, ¿qué pasa con una oración? Le pedimos al software una oración católica de la mañana. Aquí está su respuesta.

En tres cortos segundos, aquí está ChatGPT que nos ofrece este texto:

«Señor, te doy gracias por este nuevo día que me das para vivir. Te pido que me guíes y me protejas a lo largo de este día. Enséñame a usar este día sabiamente, a servir a mi prójimo con compasión y bondad. Dame la fuerza para enfrentar todas las dificultades del día y tomar las decisiones correctas. Te ofrezco mis acciones y te pido que me bendigas. »