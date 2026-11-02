“Demonios: El expediente oculto” – Nueva producción de Juan Diego Network disponible

Cuatro años después de su éxito en Halloween, Juan Diego Network vuelve con una producción sobre los demonios

“Demonios: El expediente oculto”, recorre lo que la Biblia, los Padres de la Iglesia y el Magisterio han dicho sobre el mal, todo directo desde las fuentes primarias

En la semana de Halloween de 2022, una producción católica sobre la realidad espiritual apareció en las listas de los podcasts más escuchados en México, España, Uruguay, Bolivia y Nicaragua. El podcast “El más allá de la realidad, un viaje al mundo espiritual” cuenta la historia de Rubén, un joven de 19 años que, acompañado de su ángel de la guarda, recorría sus sueños y platicaba con Padres de la Iglesia, santos y papas. Lo produjo Diego Network (JDN), y varios medios católicos dieron cuenta de cómo una producción evangelizadora se había colado entre las listas de lo más escuchado en plena temporada de terror.

Este año JDN, ganadora de tres Gabriel Awards, también conocidos como los Oscar católicos, regresa en Halloween con “Demonios: El expediente oculto”, un podcast de investigación conducido por Luis Diego Carranza. El primer episodio arranca lejos del cine de terror, con los oni de Japón, los espíritus de los muertos de los que hablaba Confucio y las tablillas de exorcismo de Babilonia. Los siguientes episodios entran a lo que dice la Iglesia, a las jerarquías de demonios y a entender los verdaderos límites de su poder.

“En 2022 descubrimos con “El más allá de la realidad” que la gente sí quiere entender lo que en verdad es y pasa en el mundo espiritual, y en Halloween todavía más. Hay algo en su interior que clama por hacerles ver que no todo es lo que vemos, que la persona humana no se reduce a lo material: tiene una dimensión espiritual y está llamada a buscar a Dios. Lo que casi nunca encuentran es a alguien que les cuente con seriedad lo que la Iglesia ha enseñado durante dos mil años pero que al mismo tiempo sea entretenido para ellos y que quieran seguir adentrandose. Ese hueco sigue ahí y por eso volvemos cuatro años después”, dijo José Manuel De Urquidi, fundador de Juan Diego Network.

La apuesta del podcast está en ir a las fuentes primarias. En lugar de ofrecer conclusiones ya preparadas desde el principio, o interpretaciones modernas de tal o cual personaje, cada episodio es un caminar desde las preguntas de no creyentes así como de practicantes directo a los textos originales de grandes católicos de la historia que han hablado de estos temas y los pone en manos del oyente en una guía de recursos descargable, armada como un expediente, con las citas exactas y las referencias para encontrarlas.

En un tema donde abundan los videos virales, las leyendas escabrosas, mucha ficción que trata de pasar por cierta, pero también muy peligrosamente las verdades a medias, la decisión de ir a las fuentes tiene un fin muy claro: que quien escucha pueda explorar directamente de dónde sale todo lo que como católicos sabemos de los espíritus malignos y la realidad espiritual en sí. Las guías separan lo que la Iglesia ha definido de lo que han propuesto autores particulares, incluidas clasificaciones de demonios surgidas de exorcismos del siglo XVII y de estas últimas décadas que la misma tradición pide tomar con cautela.

El recorrido incluye la La Apología de Sócrates de Platón, atendiendo al significado distinto que tenía el término “daimonion” en el contexto griego antiguo. El podcast tambien compara distintas creencias antiguas sobre seres espirituales y prácticas contra espíritus malignos, distinguiéndolas de la enseñanza cristiana.

Desde la tradición bíblica se examina el uso de los términos griegos relacionados con “demonio” en la Septuaginta y su evolución en el uso bíblico y cristiano, yendo a detalle a los libros de Tobías y Daniel, a los Evangelios y las cartas de San Pablo así como a textos como 1 Enoc y Jubileos, diferenciándolos de los libros bíblicos canónicos. Después vienen San Justino Mártir, Tertuliano, San Agustín con La Ciudad de Dios, el IV Concilio de Letrán de 1215, que enseñó que “el diablo y los demás demonios fueron creados por Dios buenos por naturaleza, pero ellos se hicieron malos por sí mismos”, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, escritos de Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz, y el Catecismo de la Iglesia Católica.

“Ojalá que fans de películas de miedo, que se acercan a los temas morbosos, a los podcasts macabros y a las historias de exorcismos, encuentren aquí una puerta de entrada para conocer la verdad de Jesucristo y Su poder, que triunfa sobre todo tipo de mal,” comparte Luis Diego Carranza, quien guía al oyente en todo el podcast. “Me imagino también del otro lado a personas que buscan la verdad en todo lo que hacen y que tienen una auténtica sed de ella”.

“Mucha gente llega a estos temas por morbo, y eso no me escandaliza, por el contrario. La curiosidad puede ser un punto de partida; el reto es ayudar a que se convierta en una búsqueda seria de la verdad, guiada por la fe y el discernimiento. Lo que me preocupa es lo que se están encontrando, porque en internet sobran videos sobre demonios y son extremadamente pocos los que te dicen algo verdadero y sustentado”, dijo De Urquidi.

Luis Diego comparte que lo que más le ha sorprendido “es la firmeza con la que la Iglesia ha siempre proclamado la verdad de Jesucristo y Su poder sobre los demonios a lo largo de los siglos. Todo este proyecto se ha tratado más sobre Jesucristo que sobre los demonios. También me ha sorprendido lo sistemática y rica que es la tradición desarrollada por la Iglesia a lo largo de los siglos para abordar este tema y para proteger a los fieles de posibles distorsiones”.

Es por eso que para JDN el proyecto también tiene una tarea hacia adentro de la Iglesia: ayudar a los católicos a hablar del demonio con fe y discernimiento, sin sensacionalismo ni negaciones. Ante una posible intervención demoníaca, la Iglesia pide prudencia y una evaluación crítica de los hechos; no se debe atribuir automáticamente al demonio aquello que puede tener otras explicaciones. Esta cautela no significa falta de fe ni niega la existencia del demonio: significa discernir con responsabilidad cada situación, a la luz de la enseñanza de la Iglesia. La fe católica también enseña que el poder del demonio tiene límites y que está subordinado a Dios.

Por su parte, al preguntarle a Luis Diego Carranza si alguien piensa que todo lo raro o malo que le pasa es obra de un demonio, nos comparte que “Lo más probable es que no sea una intervención demoníaca. Esta investigación me ha ayudado a ver la importancia del discernimiento: antes de atribuir algo al demonio, hay que examinar con prudencia las distintas causas posibles, incluidas las causas naturales, psicológicas y nuestras propias acciones”.

“A los católicos nos toca formarnos toda la vida, lo dice muy claro nuestro Catecismo. Si tu hijo o un compañero del trabajo te pregunta si los demonios existen, tienes que poder contestarle algo mejor que lo que viste en una película de terror, pero también no contestar lo que viste de un clip sin contexto de algo que dijo un exorcista que piensas es famoso. También hemos de reconocer nuestra fragilidad y la inclinación al mal, sin atribuir automáticamente al demonio aquello que puede deberse a nuestras propias decisiones o limitaciones”, dijo el fundador de Juan Diego Network.

“También hay una advertencia importante. La gran genialidad de nuestro enemigo es que logra distraernos de lo que realmente nos salva y santifica nuestra vida. Esa distracción puede venir por exceso, al atribuirle todo al demonio, o por defecto, al creer que no existe. Ambos casos nos alejan de lo único que realmente nos salva: el poder de Jesucristo. Sea cual sea la causa de lo que nos angustia o inquieta, nuestro refugio seguro siempre será Él, y ahí es donde tenemos que fijar la mirada y dirigir nuestro pensamiento,” añade Luis Diego.

“La evangelización digital consiste en estar donde la gente está buscando, y en estas semanas mucha gente está buscando esto en línea. Si alguien escribe “demonios” en Spotify o YouTube después de ver una película de terror, quiero que se tope con San Agustín, con Santo Tomás. Esa fue la encomienda que le di a Luis Diego, buscamos que la gente que se tope con “Demonios: El expediente oculto” salga con ganas de seguir buscando la verdad”, dijo José Manuel De Urquidi.

Dónde escuchar

“Demonios: El expediente oculto” está disponible de forma gratuita en todas las plataformas de audio bajo demanda, incluyendo:

· Spotify

· Apple Podcasts

· YouTube

· Audible

· Juan Diego Network

La guía de recursos de cada episodio se descarga desde el enlace en la descripción de cada episodio.

Acerca de JDN

Juan Diego Network es una organización sin fines de lucro con base en Estados Unidos que se enfoca en la evangelización, formación y entretenimiento de latinos. Su misión la lleva a cabo a través de misionar en el Continente Digital, así como con su unidad de servicios de comunicación, marketing digital y contenido que brinda a diócesis, apostolados, editoriales y escuelas católicas para ayudarlos a conectar con los latinos en EUA y atraerlos hacia Cristo y su Iglesia.