Diálogos e reflexões: Assembleia Geral da Coordenação Nacional da Pascom Brasil

Evento reuniu representantes regionais da CNBB, assessores pastorais e bispos referenciais para a comunicação

(pascombrasil.org.br).-Entre os dias 25 e 27 de julho, a Casa Dom Luciano Mendes de Almeida, em Brasília-DF, recebeu a Assembleia Geral da Coordenação Nacional da Pastoral da Comunicação (Pascom Brasil – Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB). O encontro reuniu coordenadores e assessores regionais, que vivenciaram momentos de espiritualidade, formação e diálogo sobre os desafios e perspectivas da comunicação na missão evangelizadora da Igreja.

As atividades diárias foram abertas com a Celebração Eucarística, seguida da acolhida conduzida pela coordenação executiva, composta por Janaína Gonçalves, Antônio Kayser e Alex Ferreira, que destacaram a importância do encontro como espaço de fortalecimento de vínculos, partilha e construção conjunta, a serviço da comunhão.

Na abertura, Dom Valdir José de Castro, presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB, destacou que a comunicação na Igreja é uma verdadeira vocação:

“Cada um responde a um chamado. Trabalhar na comunicação é vocação, pois somos chamados a ser pontes, promovendo uma comunicação capaz de nos fazer sair da torre de Babel, superando linguagens sem amor, ideológicas e polarizadas, que dividem.”

Reflexões sobre a missão pastoral e comunicativa

O primeiro momento formativo contou com a palestra do padre Patrick Samuel Batista, que abordou “A figura do pastor de ovelhas” e sua aplicação à dimensão pastoral. Ele recordou que o pastor não apenas conduz, mas protege, escuta e cuida, guiando o rebanho com confiança, sacrifício e atenção às necessidades de cada pessoa. Destacou que a pastoral, em todas as instâncias – paroquial, regional ou nacional –, deve ir além das estruturas e trazer “o cheiro das ovelhas”, garantindo que ninguém fique sem alimento espiritual, por meio de uma ação organizada, acolhedora e convertida ao Evangelho.

Em seguida, padre Jean Poll refletiu sobre os desafios comunicacionais da Igreja a partir das diferenças de estilo entre Papa Leão XIV e Papa Francisco. Enquanto Francisco é um comunicador carismático, que transmite mensagens fortes até com gestos simples, Leão XIV se expressa de forma mais tímida, o que exige um esforço maior da Pascom para traduzir, difundir e contextualizar suas mensagens. Padre Jean ressaltou que:

“A ponte é comunicação. Nossa missão é caprichar na qualidade da comunicação e garantir que ela esteja sempre a serviço da paz e da construção de relações evangélicas.”

Ele reforçou ainda que não há sinodalidade sem comunicação e sem diálogo, e que a Pascom deve ser protagonista na conversão de vínculos, processos e relações, promovendo uma cultura de participação, avaliação e transparência pastoral, conforme sugerido no texto final do Sínodo.

Bispos, padres, diácono e assessores reunidos para a Celebração Eucaristica

Grupos de trabalho e direcionamentos

Em outro momento da programação, os participantes vivenciaram a “Conversa no Espírito”, a partir da pergunta: “Considerando a dimensão pastoral da Igreja e a análise da conjuntura eclesial e sinodalidade, que sentimentos e reflexões emergem sobre o papel estratégico da Comunicação no fortalecimento de relações, processos e vínculos para uma missão evangelizadora, participativa e transformadora?”

Nas três rodadas de diálogo, surgiram desafios e oportunidades para a Pascom, que apontaram caminhos para fortalecer a missão evangelizadora por meio de processos comunicativos mais inclusivos, dialogais e participativos.

Outro momento importante conduzido pelo padre Jean Poll foi a apresentação da atual versão do Intrumentum Laboris referente às Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, que traz parágrafos dedicados à comunicação, reforçando pontos como:

· A comunhão como fruto de uma comunicação transformadora; · A necessidade de uma mensagem cristã performativa (capaz de transformar o emissor e o receptor da mensagem); · A importância de escutar, dialogar e criar pontes; · O desafio de levar o Evangelho ao coração e à cultura; · O uso responsável e missionário dos meios de comunicação.

Por fim, no segundo dia da Assembleia, os coordenadores dialogaram sobre a reestruturação do Regimento Interno da Pascom Brasil e a definição do tema para o 9º Encontro Nacional da Pascom, consolidando propostas e direções para fortalecer a atuação da Pastoral em todo o país.