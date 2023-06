Dibujos de fe en redes sociales: “las respuestas que necesitaba las buscaban mis seguidores”

(romereports.com).-La imagen que el papa tiene en sus manos es una ilustración del argentino Santiago López, conocido artísticamente como Samlo. Dice que descubrió que en los jóvenes hay una necesidad por contenido en redes sociales que les ayude a entender mejor su fe. Sus post más virales son escenas de fe. El rostro iluminado de Jesús, los abrazos de María y el dolor de la Pasión de Cristo.

Todo comenzó con esta ilustración de Jesús con los brazos abiertos. Alcanzó a más de un millón de cuentas en Instagram, tuvo más de 143,394 likes y fue guardada 28914 veces.

SANTIAGO LÓPEZ

Ilustrador y director creativo “Samlo”

Me di cuenta en redes sociales que las preguntas que yo me hacía, o las cosas que no entendía, o los miedos que yo tenía, o las respuestas que necesitaba también las buscaba la gente que me seguía o la gente las busca. El tema de entender mejor qué nos quiere decir el Señor. Entender mejor la palabra. Entender mejor. Porque no solo hablo de fe, hablo de salud mental. Mucho de salud mental. Hablo mucho de salud emocional.

Santiago encontró el sentido de su talento y de su carrera profesional en su fe durante un retiro espiritual. Entendió que buscar el éxito profesional no es el fin último y orientó su labor hacia otro objetivo.

SANTIAGO LÓPEZ

Ilustrador y director creativo “Samlo”

Objetivo número 1: quiero irme al cielo. Objetivo número 2: quiero tener la productora más grande del mundo para poder irme al cielo y a través de mis contenidos poder llevar otros al cielo. Y ahí es cuando empecé a entender la frase de San Josemaría que decía “ser alfombra donde los demás pisen blando.” Saber que uno desde su propio lugar puede también ayudar a inspirar y elevar a otros.

A partir de este descubrimiento, decidió poner su talento al servicio de otros. Se le ocurrió durante la pandemia, cuando los padres de algunos niños pidieron que impartiera clases de dibujo en videollamada. Al poco tiempo se sumaron al proyecto 28 mil familias de 17 países.

Con la guerra en Ucrania dio un paso más y viajó a la frontera con Polonia para impartir clases de dibujo a niños refugiados.

SANTIAGO LÓPEZ

Ilustrador y director creativo “Samlo”

Bombardea Rusia a Ucrania durante la noche y empieza la guerra. Esto fue un martes, el ataque, y el jueves de esa semana me levanto y veo un reel de un niño de 4 años cruzando a moco tendido la frontera solo y me impactó muchísimo y dije “me voy”.

Ahora viajará a África, a Kinshasa, dónde continuará su misión de combinar el arte y la fe para compartirlo con el mundo.