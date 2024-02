Digitales fariseos

(religion.elconfidencialdigital.com).-En el mercado de los medios informativos digitales vinculados a la religión existen algunos que, cada vez que les madrugan una noticia, se dedican a imputar vinculaciones falsas a quienes son su competencia más directa, mientras esconden sus propios vínculos, estos sí verdaderos.

Recuerdan, de alguna manera, a los fariseos, tan criticados en el Evangelio, que se dedicaban a buscar la mota en el ojo de otros mientras escondían la viga en el suyo. Sepulcros blanqueados los llamó Cristo, limpios por fuera pero por dentro llenos de podredumbre. La que pretenden atribuir a los demás.

Esos portales esconden vínculos económicos con instituciones y tapan sus miserias haciendo como que nunca han tenido relación con ellas. Es el caso de una conocida fundación para el bien común, que hasta 2020 aparecía como una de las “entidades amigas” que apoyaban a la citada web. Y no de cualquier modo, sino citada en segundo lugar. Parece que el ‘apoyo’ era elevado.

En el portal se publicaron informaciones sobre la formación para el bien común, destacando, por ejemplo, que había donado 12.000 mascarillas y pantallas a congregaciones religiosas y obispados.

En diciembre de 2019, el director de ese digital viajó a Roma, como enviado especial, para informar de una actividad de dicha fundación, “El bien común, hecho carne, por un mundo mejor”, tituló. Destacó en su crónica que había reunido en el Agustinianum, a dos pasos de la plaza de San Pedro, a responsables de congregaciones religiosas, expertos y auditores de todo el mundo, para presentar en Roma la fundación, en un desayuno de fraternidad.

Resulta que ha acabado vinculada al “caso fundaciones”. Y ya el susodicho portal no lo considera “entidad amiga”. Es más, esconde que lo ha sido y ya no aparece en la lista de benefactores. Sin explicación alguna, ha desaparecido. Citan a otros muchos, una larga lista, en la que aparece hasta el Papa, pero la fundación del bien común no.

Mucho hablar de mensajes de paz y de “proyecto de comunicación ético”, pero de la lista de partners de primer nivel, comprometidos con el espíritu de esa web, han quitado, sin una explicación, a la fundación, benefactora, amiga hasta hace poco.

Posiblemente todo esto saldrá a la luz, con mucho más detalles concretos. Posiblemente.

Y, puestos a esconder, tapan bien cuáles son las fuentes interesadas, directas, que les utilizan. Bueno, en este caso no con mucho éxito.