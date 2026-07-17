Donde uno aprende a preservar la memoria de la Iglesia

Fundada por León XIII en 1884 y ubicada en los Archivos Apostólicos Vaticanos, la Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Archivos forma especialistas para leer, interpretar y preservar el patrimonio documental de la Santa Sede. Para el profesor Enrico Flaiani, la pericia en archivística es «una forma concreta de apostolado intelectual».

(vaticannews.va).-En el silencio de los archivos, entre pergaminos, bulas papales y manuscritos antiguos, se practica un apostolado. Es el de quienes estudian, conservan y transmiten la memoria documental de la Iglesia, poniendo la investigación histórica al servicio de la verdad. La Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Archivística de los Archivos Apostólicos Vaticanos se prepara para ello desde finales del siglo XIX .

La Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Archivística

La memoria al servicio de la verdad

«Estudiar en la Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Archivística significa dar los primeros pasos para salvaguardar la memoria histórica de la Iglesia universal», explica Enrico Flaiani , profesor de Archivística General y Aplicada y Conservación de Bienes de Archivo, a Vatican News .

«Los archivos y documentos pontificios conservan la memoria concreta de siglos de vida de la Iglesia, de comunidades cristianas, de santos, de misiones y obras de caridad». Por ello, añade, es fundamental «servir a la verdad histórica evitando interpretaciones falsas, tendenciosas o meramente superficiales de la historia de la Iglesia». De hecho, solo la investigación rigurosa permite «prestar un buen servicio a la Iglesia» y experimentar el conocimiento de los archivos como «una forma concreta de apostolado intelectual».

La Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Archivística

La intuición de León XIII

La Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Archivos fue establecida por León XIII mediante el motu proprio Fin dal principio el 1 de mayo de 1884, en continuidad con la carta Saepenumero considerandos , con la que el Pontífice había promovido el resurgimiento de los estudios históricos y la apertura de los entonces Archivos Vaticanos a los investigadores. El objetivo era formar a los jóvenes clérigos como especialistas capaces de leer, interpretar y apreciar los documentos de la Santa Sede, promoviendo una investigación histórica rigurosa sobre el Pontificado y la vida de la Iglesia.

La Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Archivística

Desde sus inicios, la Escuela formó parte de un contexto internacional de gran efervescencia cultural, marcado por el surgimiento de importantes institutos históricos europeos, como el Instituto Histórico Austriaco, la Escuela Francesa, la Estación Histórica Prusiana y la escuela de los Archivos Estatales, dedicada al estudio de las fuentes conservadas en Roma. Inicialmente, la institución ofrecía un curso de dos años en Paleografía Medieval; con el tiempo, amplió su oferta para incluir Estudios de Archivo, introducidos por Pío XI y, posteriormente, Paleografía Griega, promovida por Pablo VI.

La Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Archivística

Estudiar documentos originales

Actualmente, la Escuela se ubica en el Archivo Apostólico Vaticano y está abierta a graduados de diversas disciplinas, desde literatura y teología hasta derecho y patrimonio cultural. Para la admisión se requiere una maestría o una licenciatura de una universidad pontificia, una carta de recomendación y, para algunos cursos, pruebas de selección específicas.

La Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Estudios Archivísticos – imagen del sitio web de la Escuela

Uno de los aspectos que definen la enseñanza es el contacto directo con las fuentes. Los estudiantes realizan ejercicios con documentos y manuscritos originales de los Archivos Apostólicos Vaticanos y la Biblioteca Apostólica Vaticana, aprendiendo a leer, describir, organizar y preservar un patrimonio documental único. El plan de estudios incluye cursos de dos años en Paleografía, Ciencias Diplomáticas y Archivísticas, y Ciencias Archivísticas Modernas y Contemporáneas, un curso anual de Paleografía Griega y un curso de actualización para el personal de la Curia Romana.

La Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Archivística

Un título también reconocido en Italia

La formación impartida por la Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Archivos goza de reconocimiento incluso fuera de la Ciudad del Vaticano. La validez de los diplomas otorgados ya estaba establecida por el Concordato de 1929 y fue confirmada por los Acuerdos de Revisión del Concordato de 1984. Esto se implementó plenamente mediante el reglamento emitido el 24 de diciembre de 2024, que regula el reconocimiento de cualificaciones según la legislación italiana.

La Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Archivística

Preservar el pasado para que sirva al presente

Para Flaiani, preservar los archivos de la Iglesia no se trata simplemente de conservar documentos antiguos. «Preservar y transmitir la memoria de la Iglesia es un servicio a la verdad y a los fieles. No se trata solo de leer o conservar documentos antiguos, sino de estudiar y aprender sobre los testimonios a través de los cuales hombres y mujeres han vivido el mensaje de Cristo a lo largo de los siglos».

La Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomacia y Estudios Archivísticos – imagen del sitio web de la Escuela

Es una misión silenciosa, a menudo poco visible, pero esencial. Porque la memoria conservada en los archivos no pertenece solo al pasado: sigue iluminando el presente de la Iglesia y transmitiendo a las futuras generaciones una historia basada en la investigación, el rigor y la verdad.