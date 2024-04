El cardenal Cobo a los evangelizadores digitales: «Lo prioritario es la misión, no mi misión»

Ha participado en el evento #ashtagMadrid, el I Encuentro de Evangelizadores Digitales organizado por la Delegación de Jóvenes en colaboración con Medios de Comunicación de la archidiócesis de Madrid en el Espacio O_Lumen

(alfayomega.es).-El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha participado la tarde de este viernes en el evento #ashtagMadrid, el I Encuentro de Evangelizadores Digitales organizado por la Delegación de Jóvenes en colaboración con Medios de Comunicación de la archidiócesis de Madrid en el Espacio O_Lumen. En la última parte del evento, el cardenal ha dialogado junto a Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, presente en la capital para colaborar con dicho acto.

«Yo puedo dar mucha doctrina, pero si la persona que me está siguiendo no aprende, querrá decir que no hemos llegado», ha asegurado el arzobispo ante un nutrido grupo de influencers, reunidos en el evento. «La ternura y la misericordia son nuestro sello y eso supone tiempo y preguntas». Ante la pregunta de quién es el prójimo al que tenemos que llegar, el cardenal ha sido claro. «Aunque el lenguaje sea nuevo y la realidad sea distinta —y quizás eclesialmente no sabemos todavía cómo abordarla—, cuando preguntamos quién es el prójimo, Jesús nos dice que es el que está al borde del camino».

«El Evangelio nos ayuda a mirar las cosas no desde los centros o desde las alturas o los lugares de poder», ha recalcado. «Nosotros miramos a la humanidad, primero como personas, no como números; miramos a la cara, aunque sea a través de la pantalla».

Al final del diálogo, el arzobispo de Madrid ha dejado un mandato a misioneros y evangelizadores digitales, influencers católicos y jóvenes que simplemente están interesados en compartir su fe a través de las redes sociales. «Espero que seáis misioneros sabiendo de dónde venimos y que lo prioritario es la misión, no mi misión».

Por su parte, el padre Joaquín, un sacerdote con especial presencia en la red social Instagram, ha recordado a los presentes que «cada vez en este mundo va a ir siendo más importante toda vuestra misión, porque cada vez hay más gente interesada en Jesús, pero no va a ir a la parroquia».