El Celam reúne a TV católicas del continente y crea la Red de medios audiovisuales ALMA

(adn.celam.org).-En el Encuentro de Responsables de Televisiones Católicas de América Latina y el Caribe, celebrado en Aparecida (Brasil), a los pies del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida, ¡hemos dado un paso enorme! Ha nacido la Red de Televisión ALMA (Alianza latinoamericana y caribeña de medios audiovisuales católicos), un hermoso fruto de diálogo, intercambio de buenas prácticas y mucho amor por llevar la buena noticia a todos nuestros países. Por eso en esta emisión, hemos conversado con algunos de sus protagonistas: Dago García, libretista, productor, cineasta y comunicador social colombiano. Actualmente, es el vicepresidente de producción de Caracol Televisión. Eunice Meneses, directora de comunicación del Episcopado Panameño y referente del canal FETV. Leidy Rodríguez de la la cadena El Sembrador Nueva Evangelización