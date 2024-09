El clero debe preocuparse por los adolescentes y los smartphones

A los jóvenes que pasan hasta 10 o más horas al día mirando pantallas digitales les resultará casi imposible escuchar a un adulto hablar de algo, especialmente en un santuario religioso.

(es.zenit.org).-Predicar a los adolescentes siempre ha sido un reto. Pero en la era de los teléfonos inteligentes, el clero debe darse cuenta de que las posibilidades de establecer una conexión espiritual han cambiado radicalmente. A los jóvenes que pasan hasta 10 o más horas al día mirando pantallas digitales les resultará casi imposible escuchar a un adulto hablar de algo, especialmente en un santuario religioso.

«Mientras los niños tengan una infancia basada en el teléfono, hay muy pocas esperanzas para su educación espiritual», afirma Jonathan Haidt, autor de un bestseller – “La generación ansiosa”- que ha subido la temperatura en los debates públicos sobre el control o la prohibición de los smartphones en las escuelas.

«Una condición previa esencial es retrasar la vida basada en el teléfono hasta los 18 años, diría yo. No dejarles caer en el ciberespacio, porque una vez que lo hagan, va a ser muy degradante espiritualmente para el resto de sus vidas», dijo en una entrevista a Zoom. «No hay mucho que puedas hacer en la iglesia si están pasando 10 horas al día fuera de ella en sus teléfonos».

Difícilmente podría haber más en juego la cultura, argumentó Haidt, catedrático Thomas Cooley de Liderazgo Ético en la Universidad de Nueva York. De ahí el subtítulo de su libro: «Cómo la gran reconexión de la infancia está causando una epidemia de enfermedades mentales».

Si bien la obra de Haidt ha suscitado debates entre políticos, académicos y empresarios de alta tecnología, las reacciones han sido discretas entre los líderes religiosos, que suelen detectar con rapidez las amenazas a la infancia. Por otra parte, es posible que el clero no esté acostumbrado a que un ateo declarado advierta sobre la «degradación espiritual» de los jóvenes.

Sería un gran paso adelante, dijo, si «los líderes de varias confesiones pudieran hacer una declaración clara sobre cómo la infancia basada en el teléfono es una amenaza, no sólo para su salud mental, sino para su salud espiritual. … Sólo podremos salvar a nuestros hijos de esto si las iglesias, las familias y las escuelas trabajan juntas».

Las congregaciones religiosas locales son «escenarios naturales para el tipo de acción colectiva que propone Haidt», señaló Keith Plummer, decano de la Facultad de Divinidad de la Universidad de Cairn, en Langhorne (Pensilvania).

Pero hay un problema.

«Demasiados cristianos ignoran la relación entre la tecnología, la teoría de los medios de comunicación y la formación espiritual de cada creyente», señaló en el sitio web de The Gospel Coalition. «Hemos sido propensos a evaluar las tecnologías digitales principalmente, si no exclusivamente, sobre la base del contenido al que dan acceso. … Pero no basta con evitar los contenidos sexualmente explícitos, tenemos que cuestionar el poder formativo de nuestras tecnologías.»

Mientras tanto, los padres suelen insistir en que los smartphones pueden fomentar la seguridad, sobre todo en situaciones de emergencia, señaló Haidt. Al mismo tiempo, muchos padres temen permitir que sus hijos jueguen en parques y patios de vecinos, actividades que eran perfectamente normales en un pasado reciente.

La verdad es que los modernos «depredadores sexuales no van a encontrar a los niños en el patio delantero o en el patio de recreo. Los depredadores sexuales se han trasladado a Instagram y Snapchat», afirma Haidt.

De ahí la tesis de «La generación ansiosa»: «Sobreprotegemos a nuestros hijos en el mundo real y los infraprotegemos en Internet.»

Los creyentes también deben saber que los investigadores han encontrado pruebas de que las comunidades religiosas y las familias desempeñan un papel crucial en la crianza de niños sanos.

«Los niños que salen adelante son sobre todo los que están encerrados en comunidades vinculantes y comunidades religiosas», afirma Haidt.

Mientras tanto, son los «niños laicos y los de familias progresistas» los que tienden a ser «los que fueron arrastrados mar adentro».

Esto no significa que los niños de familias religiosas no se vean afectados si sus padres los enchufan a lo que muchos activistas llaman «cultura de pantalla». Haidt subrayó que las vidas construidas con smartphones, tabletas y ordenadores cambiarán sus mentes y sus corazones.

«La mitad de los adolescentes estadounidenses dicen que están en línea ‘casi todo el tiempo’. Eso significa que nunca están completamente presentes – nunca, nunca», dijo. «Siempre están viviendo parcialmente en función de lo que ocurre con sus mensajes, de lo que ocurre en Internet. …

«Hay un efecto de degradación que es abrumador, pero la mayoría de la gente no se ha dado cuenta. … Espero que las comunidades religiosas se den cuenta y sean capaces de contrarrestarlo. Pero no se puede contrarrestar si el niño sigue teniendo el teléfono en el bolsillo. El teléfono es así de poderoso».