El Papa: la era hipermediática genera pobreza espiritual, no diluir el Evangelio

En su discurso a los participantes de la asamblea plenaria del Dicasterio para la Evangelización, León XIV observa la “extendida indiferencia religiosa” de Occidente, que delega en la “cultura tecnológica” las respuestas a las preguntas no resueltas de la vida. Exhorta a dirigirse a las nuevas generaciones sin apoyarse en la relevancia social ni en el consenso momentáneo.

(vaticannews.va).-Resolver la “crisis de la fe” actual parecería fácil, confiando a la “cultura tecnológica, que debería responder a toda necesidad”, las grandes preguntas existenciales del ser humano. Sin embargo, la aridez del espíritu no parece calmarse cuando se ve inundada por las ofertas de las “sociedades hipermediáticas y consumistas”, que terminan por diluir el Evangelio, reduciéndolo a “una opinión entre tantas” en lugar de señalarlo como “el camino que da sentido a la vida”.

Para revertir esta apatía, es equivocado apoyarse en el consenso o en la relevancia social del momento; en cambio, es necesario salir al encuentro de los creyentes del mañana: aquellos que, cuando descubren “el secreto para ser verdaderamente felices”, acogen el Evangelio sin prejuicios y ya no lo abandonan.

El León XIV analiza los problemas, pero también ofrece soluciones, al reunirse esta mañana, 28 de mayo, con los participantes en la asamblea plenaria del Dicasterio para la Evangelización – Sección de Cuestiones Fundamentales de la Evangelización en el Mundo, en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico Vaticano.

Continuar anunciando la esperanza

El primer pasaje del discurso está dedicado al pasado reciente y al “gran trabajo” realizado por el Dicasterio durante el Jubileo de la Esperanza. Un “esfuerzo organizativo” que se transformó en una “feliz acogida” para los numerosos peregrinos —“¿Cuál fue el número final, cuántos eran?”, preguntó el Papa improvisando, recibiendo como respuesta el dato de más de 33 millones— llegados a Roma, con especial atención a la “dimensión espiritual” que caracterizó todo el Año Santo.

La esperanza, proclamada repetidamente durante 2025, es señalada por el León XIV como la “hermana más pequeña” de las virtudes, pero también como aquella de la que el mundo tiene “más sed que nunca” y que, silenciosamente, sostiene a las otras dos mayores: la fe y la caridad.

“No interrumpamos, por tanto, este anuncio, sostenido por la promesa del Señor Jesús de permanecer siempre con nosotros; este se hace visible en el testimonio que estamos llamados a ofrecer para ser discípulos fieles a su palabra.”

No subestimar la “crisis de la fe”

La evangelización, afirma luego el Papa, representa el requisito fundamental de toda acción de la Iglesia universal y de las distintas comunidades locales. Solo así la Iglesia puede redescubrirse siempre nueva “en su belleza” y expresar plenamente su credibilidad, ofreciendo una esperanza que no es una “propuesta utópica”, sino un testimonio concreto de la llamada “al amor y a la verdad”.

“No podemos subestimar que, especialmente en los países de Occidente, la crisis de la fe, junto con otros factores socioculturales, ha dado lugar a una extendida indiferencia religiosa. Para muchos, la fe ya no parece relevante para su vida. El peligro subyacente, no siempre percibido en toda su gravedad, es que llegue a faltar el aliento para aquello que es más propiamente humano, es decir, la búsqueda de sentido. Las grandes cuestiones existenciales permanecen sin respuesta, mientras se expande una cultura tecnológica que debería responder a toda necesidad.”

Evangelii gaudium como brújula

Encontrarse con Jesús significa, en cambio, dar plenitud “de significado y valor” a la propia existencia, subrayó León XIV, recordando que nadie puede sustituir a la Iglesia en esta tarea fundamental, llamada a ofrecer “cimientos confiables para el futuro de la humanidad”.

Para construirlos, el obispo de Roma invita a utilizar como brújula la exhortación apostólica Evangelii gaudium de Francisco que, como afirmó en una carta a los cardenales de abril de 2026, representa “un punto de referencia decisivo”, ya que “no introduce simplemente nuevos contenidos, sino que vuelve a centrar todo en el kerigma”, es decir, en el anuncio evangélico, “como corazón de la identidad cristiana y eclesial”.

“Por ello, los invito también a ustedes a retomar Evangelii gaudium en su trabajo en todos los niveles, para promover una misión cristocéntrica y kerigmática, que nace de un encuentro con Cristo capaz de transformar la vida.”

Las búsquedas espirituales de los jóvenes

En la evangelización, continúa León XIV, emerge hoy una “fuerte demanda de espiritualidad” por parte de los jóvenes, manifestada con particular evidencia durante el Jubileo dedicado a ellos: “La nueva generación no tiene prejuicios frente al Evangelio; al contrario, muchos, cuando lo redescubren, desean conocerlo mejor, porque perciben que en él se esconde el secreto para ser verdaderamente felices.”

Un mensaje que debe anunciarse confiando sobre todo en “la guía del Espíritu Santo”, más que en “la eficiencia de las estructuras”, la “relevancia social” o el “consenso que se puede recibir en algún momento”.

Los problemas de la sociedad hipermediática

Llevar el mensaje de Jesús al mundo, observa además el León XIV, significa hoy enfrentarse a dinámicas profundamente distintas de las de generaciones pasadas, hasta el punto de haberse interrumpido incluso la transmisión de la fe en algunas regiones del mundo: «Las causas de esta situación son conocidas y múltiples; sin embargo, lo que resulta de ello es, en las nuevas generaciones, una “pobreza” espiritual, una carencia de motivaciones y de herramientas para poder madurar, en plena libertad, esa adhesión de fe que da sentido a la vida».

Lo que contrarresta esta deriva son las “numerosas y variadas” expresiones de la vida de la comunidad cristiana, que escuchan y dialogan con las nuevas generaciones: “El clima cultural difundido en las sociedades hipermediáticas y consumistas reduce la capacidad de aprender con paciencia y de realizar con esfuerzo un camino de búsqueda personal de la verdad, con perseverancia y sentido crítico. Todo mensaje corre el riesgo de ser percibido como una opinión entre muchas».

Hombres tocados por Dios

La fe, por tanto, se transmite ante todo a través del encuentro, de la alegría vivida y de la coherencia con el Evangelio: “No es ciertamente diluyendo los contenidos y suavizando las exigencias como se puede hacer atractivo el cristianismo, sino testimoniando con humildad y valentía ‘el camino, la verdad y la vida’, que ha convertido y santificado a tantas personas.”

A este respecto, Benedicto XVI es citado por León XIV: “Lo que necesitamos en este momento de la historia son hombres que, a través de una fe iluminada y vivida, hagan creíble a Dios en este mundo”. El Papa Ratzinger ya había señalado la necesidad de hombres “tocados por Dios”, para que Él pueda “volver entre los hombres”: “La santidad de vida, por tanto, sigue siendo siempre la forma más convincente de la belleza de la fe cristiana, que supera los tiempos y se propone a toda cultura.”