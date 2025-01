El Vaticano y la tecnología: Cómo ven a la IA tras el meme del Papa Francisco y las novedades de su programa de influencers

Durante un encuentro de Naciones Unidas Forbes tuvo la oportunidad de entrevistar a Monseñor Lucio Ruíz quien lidera las estrategias de comunicaciones de la Santa Sede. Aquí cómo están trabajando con las nuevas tecnologías y qué esperan para este año.

(forbesargentina.com).-En el Estado de la Ciudad del Vaticano, en Roma, viven más de 800 personas. Se trata del país más pequeño del mundo y residencia del Papa que recibe más de 5 millones de visitantes por año. Sin embargo, el Jubileo en 2025 ya viene aumentando la visita anual de peregrinos. Según datos oficiales publicados en Vatican News, en las cuatro primeras semanas (desde el 24 de diciembre) más de medio millón de personas pasaron por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

Para quienes no puedan hacer esta visita, el Vaticano ofrece un digital twin. En noviembre del año pasado presentó «St. Peter’s Basilica: AI-Enhanced Experience», un gemelo digital del templo, disponible en el sitio web interactivo de la Basílica. Un lugar con tanta historia y detalles implicó que durante tres semanas, drones, cámaras y láseres captaran más de 400.000 imágenes de alta resolución, para crear un modelo 3D ultra preciso.

El laboratorio AI for Good de Microsoft procesó los datos fotogramétricos del equipo francés de Iconem. Algoritmos de IA rellenaron los huecos, mejoraron los detalles. ¿Es la primera incursión del Vaticano en el metaverso?

«No es concretamente metaverso porque no hemos creado una estructura de metaverso, al menos todavía no. Esto es realidad virtual. Todavía está en desarrollo, estamos viendo también cómo impacta, si se usa. Hace 27 años que trabajo en el Vaticano y descubrí lugares de la Basílica que no sabía que existían», señala a Forbes Monseñor Lucio Ruíz, Secretario del Dicasterio de las Comunicaciones Sociales de la Santa Sede, durante una entrevista en el 19º Foro de Gobernanza de Internet (IGF) 2024, realizado a mediados de diciembre en Arabia Saudita (Riad).

Este digital twin puede ser visitado desde la pestaña de un navegador. «Es una reconstrucción digital verdadera y cualquier persona en el mundo puede visitarla. La idea es siempre misionera, hablar el lenguaje de las nuevas generaciones para que se interesen, para que se sientan en casa», agrega.

Mons. Lucio es argentino, oriundo de la provincia de Santa Fe. Llegó al Vaticano en diciembre de 1997 y tiene el perfil de una persona muy curiosa: es teólogo, biomédico, informático, administrador de empresas, entre otros títulos. En los últimos 30 años, Internet ha potenciado las comunicaciones del Vaticano y él ha sido parte de diferentes proyectos en ese camino.

«Llegué al Vaticano para trabajar en la Congregación para el Clero que sería el Ministerio del Vaticano para los sacerdotes. Y ahí me llamó el Cardenal prefecto de esa época para trabajar en un proyecto telemático, para encargarme de hacer una red para llegar a todos los sacerdotes del mundo para la formación permanente. Venía de trabajar en Bogotá para el Vaticano dos años coordinando la red informática de la Iglesia en América Latina», explica.

Monseñor Lucio Ruíz, Secretario del Dicasterio de las Comunicaciones Sociales de la Santa Sede

Desde hace 9 años, el Vaticano tiene un Dicasterio para la Comunicación, una especie de Ministerio que se ocupa de toda la comunicación del Vaticano, hacia adentro y hacia afuera. Fue creado por el Papa Francisco el 29 de junio de 2015. Desde su rol de Secretario de este Dicasterio (antes era Jefe de la Oficina de Internet), el Monseñor asistió al encuentro de Naciones Unidas en Arabia Saudita para participar de algunos encuentros.

IGF reúne cada año a representantes de gobiernos, sector privado, sociedad civil, comunidad técnica y organizaciones internacionales. La consigna de su última edición fue «Building Our Multistakeholder Digital Future» (construyendo nuestro futuro digital de múltiples partes interesadas).

«Somos miembros de UIT (la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo de la ONU). Estamos siempre en todas las realidades. Para entender la cultura hay que dialogar con la cultura. Estudiamos, investigamos y trabajamos mucho. Estamos en IGF para dialogar al mismo nivel de los otros. Es importante para aprender y para colaborar, compartiendo nuestra forma de pensar», dice.

Todo lo que dice el Papa y los eventos papales son producidos en 53 lenguas. «Me gusta definirnos como un Dicasterio misionero, porque nosotros somos un poco la prolongación de la boca, de los brazos, de la mirada del Papa hasta los confines de la Tierra. Cualquier imagen, cualquier sonido, cualquier vídeo, cualquier texto que ustedes leen en cualquier parte del mundo lo producimos nosotros, y lo hacemos llegar en todo tipo de tecnología posible», agrega.



La era de la IA y el meme del Papa Francisco

hacer cualquier cosa con una persona. Ya sea en imagen, en audio o video, es muy difícil desmentir algo que uno ve. Es un problema antropológico porque no hay nada más fuerte que lo que yo ví y lo que yo oí, entonces si vos ves a alguien que dijo algo, lo escuchás, es muy difícil que te convenzan de que no lo dijo. Entonces nadie te lo puede cambiar porque vos lo viste. Y como está pasando ahora, ya nadie confía en nada».

Por otro lado, la IA generativa puede ser muy útil, lo saben. Puede servir para agilizar, por ejemplo, algunas tareas que realiza el gran equipo del Dicasterio. «Por eso digo que lo vimos con tristeza, no por lo que habían hecho con el Papa que era una broma ´pesadita´… Es porque ensucian la cosa buena. Yéndose al ámbito de las fake news y haciendo cualquier cosa, jugando con el prójimo, vos le estás quitando valor a todo lo bueno que se puede hacer, que es mucho. Pensemos en la medicina por ejemplo», enfatiza.

De todas formas, la Santa Sede no es ajena a las tendencias en Internet. Y en este sentido, tiene un programa de influencers. «El dicasterio para la comunicación está acompañando un proyecto que se llama ´La Iglesia te escucha´ en todas las lenguas. Quiere acompañar a los influencers católicos y misioneros digitales de todo el mundo para hacerlos sentir parte de la Iglesia y para hacerles sentir el cariño de la Iglesia que los acompaña, y la importancia de su misión en esta era digital. Para nosotros un misionero digital o influencer catolico es alguien que quiere ayudar al otro», asegura el Monseñor.

¿Qué hay que hacer para ser parte? «Implica difundir la luz de la fe y del Evangelio, transformando vidas con mensajes de esperanza y amor», se puede leer en el sitio del programa: https://www.digitalismissio.org/. Allí manifiestan que el Jubileo de los Misioneros Digitales e Influencers Católicos es un hito para la evangelización en Internet.

En este sentido, el 28 y 29 de julio de 2025, en Roma, el Vaticano organizará un encuentro especial para quienes se inscriban y quieren formar parte del programa. Quienes se sumen formarán parte del mensaje de la iglesia para una humanidad que enfrentará desafíos para los que quizá nadie este preparado.