El Vaticano y Microsoft lanzan una tipografía digital inspirada en la caligrafía de Miguel Ángel

(aciprensa.com).-Escribir con la misma letra de uno de los mayores genios del Renacimiento será, a partir de ahora, posible. Con motivo del 400 aniversario de la consagración de la Basílica de San Pedro, el Vaticano y Microsoft han presentado Michelangelus, una nueva tipografía digital basada fielmente en la caligrafía de Miguel Ángel Buonarroti.

La fuente, que se incorporará a las versiones más recientes del paquete Office, permitirá a millones de usuarios en todo el mundo redactar documentos digitales con el estilo manuscrito del artista florentino, autor de la célebre cúpula vaticana.

Una colaboración tecnológica al servicio del patrimonio

La iniciativa surge de la colaboración continuada entre la Fábrica de San Pedro —organismo responsable del mantenimiento y conservación de la basílica— y la multinacional tecnológica, que ya ha participado en otros proyectos vinculados a la basílica.

Para desarrollar Michelangelus, los ingenieros de Microsoft analizaron minuciosamente documentos conservados en los archivos vaticanos —cartas, notas personales y técnicas— así como planos detallados de la basílica cuando aún se encontraba en construcción escritos de su puño y letra.

Crédito: captura Vatican Media

La caligrafía armoniosa y reconocible por la personalidad de sus trazos alargados, ha sido reproducida tras un prolongado estudio paleográfico de estos pergaminos que el artista enviaba regularmente a los responsables pontificios para informar sobre nuevas ideas, solicitar fondos o dar cuenta del avance de las obras.

Según explicó el arcipreste de la basílica, el Cardenal Mauro Gambetti, con la nueva fuente “la escritura del genio renacentista se adapta a la era digital”.

“Además de las letras, los números, escritos a mano por Miguel Ángel, se representaron de forma impresionante: cada número parecía una obra de arte”, aseguró el purpurado durante la presentación en el Vaticano de las actividades previstas para conmemorar el cuarto centenario de la consagración del templo, celebrada en 1626 por el Papa Urbano VIII.