En #LaIglesiaEn12Semanas: los Misioneros digitales, comunicadores con vocación en el entorno digital

(conferenciaepiscopal.es/).-Dentro de la iniciativa La Iglesia en 12 semanas 2026, un proyecto que busca acercar a la sociedad la vida y la misión de la Iglesia en España, la quinta semana está dedicada a los misioneros digitales, esos hombres y mujeres que anuncian el Evangelio en el nuevo continente: el entorno digital.

Hoy, la conversación pública se desarrolla a través de pantallas y redes sociales. Es allí donde se formulan las grandes preguntas, se comparten valores y se construyen identidades. También allí tiene cabida la propuesta cristiana.

Un misionero digital no es solo un creador de contenidos. Es, ante todo, un testigo. Su tarea consiste en sembrar sentido, ofrecer acompañamiento, suscitar preguntas y abrir caminos hacia el encuentro con Cristo. La misión digital está llamada a construir comunión y no división. A humanizar las redes, promover el discernimiento y recordar que la vida virtual no sustituye el encuentro real.

Así, la Iglesia prolonga su misión allí donde hoy late la cultura: también en el mundo digital.

La misión evangelizadora en el entorno digital

El contenido de la semana se articula en torno a ideas principales que ayudan a comprender la importancia de la misión evangelizadora en el entorno digital. Entre ellas, se destacan:

El universo digital está cambiando la manera de relacionarnos con los demás, también en la búsqueda de Dios y en la vivencia de la fe;

son lugares donde se formulan las grandes preguntas, se comparten valores y se construyen identidades;

la evangelización en este contexto consiste en generar contenidos que tiendan puentes y faciliten encuentros auténticos;

su tarea en relación a la fe consiste en sembrar sentido, ofrecer acompañamiento, suscitar preguntas y abrir espacios para el encuentro real con Cristo;

ha de ser un ámbito donde el diálogo y el respeto prevalezcan sobre la lógica de la polarización.

Una misión tan real como digital

El director del secretariado de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, José Gabriel Vera, es la firma invitada de esta quinta semana. En su escrito resalta que «allí donde hay personas la Iglesia debe tener una presencia y una misión» por eso, «la Iglesia está llamada a habitar también ese “continente digital” no como mera espectadora, sino como presencia viva que anuncia el Evangelio. Se trata «de comprender que el entorno digital es un verdadero espacio de encuentro humano, donde se construyen identidades, se comparten búsquedas y se expresan anhelos profundos».

En este contexto, «los misioneros digitales son los cristianos —laicos, consagrados o sacerdotes— que asumen con responsabilidad y creatividad la tarea de evangelizar en internet y en las redes sociales» con la misión de «generar auténticos vínculos, escuchar, dialogar y acompañar. Parafraseando al Papa Francisco, son aquellos que montan un hospital de campaña de acogida en el mundo digital.

Respondiendo interrogantes

¿Cómo evangelizar en redes sociales? ¿Puede haber un encuentro real en el espacio digital? ¿Es posible comunicar desde la verdad frente a riesgos como el narcisismo o la búsqueda exclusiva de likes? Estas son algunas de las cuestiones que aparecen en este quinto episodio —sobre misioneros digitales— del podcast de La Iglesia en 12 semanas 2026. El episodio cuenta con la participación de Mons. José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante y con una presencia en el espacio digital —enticonfio.org—; y Carla Restoy, que participa en esta misión digital desde sus redes sociales o con sus artículos en la Revista Ecclesia.

En definitiva, los misioneros digitales representan una respuesta concreta a un profundo cambio cultural. No sustituyen la misión tradicional de la Iglesia, sino que la prolongan en un nuevo continente: el digital. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad que se les ofrece: estar presentes allí donde se construye la identidad de las personas, donde se muestran las inseguridades e inquietudes del ser humano, donde se configura la opinión de la gente y, en todo momento, proponer en la vida de los hombres y mujeres de este mundo la esperanza salvadora que anuncia el Evangelio.