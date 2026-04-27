Entre silencios y palabras, el don de habitar dos mundos

La película No necesitamos palabras narra la historia del crecimiento de una hija oyente en una familia sorda, entre la mediación, la responsabilidad y las identidades plurales. Un testimonio que se convierte en una reflexión sobre la inclusión y la comunicación. La doble pertenencia surge como recurso humano y pastoral. Una parábola actual de una Iglesia llamada a tender puentes

(vaticannews.va/it).-Después de Coda. Las señales del corazón y La familia Bélier, la película No necesitamos palabras añade un toque italiano a una narrativa que en los últimos años ha logrado conmover y cuestionar al público general: la de una hija oyente que creció en una familia sorda. Una historia que no es solo una historia de diversidad, sino un cruce diario de fronteras, un entrelazamiento de lenguas, un ejercicio constante de mediación entre mundos.

Lunes de Pascua, 15:00. En el sofá, juntos: mamá, papá y Chiara. Propongo a mis padres sordos ver la película. Empieza la proyección. Normalmente papá, delante de la televisión, se queda dormido. Esta vez no. Tras unos minutos me mira y dice: «¡Pero lo entiendo! Qué bien… ¡son actores sordos italianos!» En un abrir y cerrar de ojos estamos dentro de la historia: risas, algunas lágrimas, miradas que se cruzan sin necesidad de demasiadas explicaciones.

La película cuenta la historia de la vida de una niña oyente en una familia sorda. Pero en realidad cuenta mucho más: narra la lucha de crecer demasiado rápido, el peso de las responsabilidades, el papel — a menudo invisible — del intérprete entre los padres y el mundo. Habla de prejuicios, exclusiones sutiles, malentendidos. También habla de la fuerza de una doble pertenencia: a un lenguaje visual y a un lenguaje sonoro; a una cultura marcada por el silencio y inmersa en el ruido.

Durante la película, en cierto momento, mi madre me dijo: «De niños, tú y Claudio [otro hermano del escritor, y por tanto también una coda, acrónimo de ‘hijo de adulto sordo’, nota del editor] experimentasteis esto. Es cierto. Sabíamos la vergüenza de hacer llamadas telefónicas en nombre de los padres, las traducciones improvisadas en clínicas, oficinas, parroquias. Percibíamos las miradas de quienes no entendían, las bromas inapropiadas, las exclusiones no declaradas. Pero también respirábamos una riqueza incalculable: la capacidad de habitar dos mundos, de pensar en dos idiomas, de intuir lo que no se dice.

Crecer así significa desarrollar una competencia relacional particular: mantener unidas las complejidades, mediar conflictos, agarrar lo no dicho, derribar muros antes incluso de que se mencionen. Lo que puede parecer una «desgracia» de niño — tener que actuar como puente, ser diferente, sentirse fuera de lugar — con el tiempo resulta ser una posibilidad. Incluso trabajo. Incluso pastoral.

Otra imagen de la película

Para mí, hija de padres y familiares sordos, esta historia no es solo un recuerdo personal: es una postura existencial. Es una forma de vida. Es una mirada a la Iglesia y al mundo. En una época marcada por la incomunicabilidad, las polarizaciones, los opuestos que se están volviendo rígidos, quizás necesitemos personas capaces de mantener las diferencias unidas sin cancelarlas. Personas que sepan cómo mantenerse entre dos orillas sin pertenecer exclusivamente a una.

La película muestra cómo la doble cultura no es un límite sino un recurso. No una fractura, sino un umbral. No una carencia, sino un talento. Es la posibilidad de traducir no solo palabras, sino emociones; no solo sonidos, sino silencios. Es la capacidad de intuir que cada historia lleva en sí una herida y al mismo tiempo una promesa.

Al ver fragmentos de mi infancia en la pantalla, reconocí la gracia oculta en lo que a veces era fatiga. Reconocí que la meditación, la traducción, la atención a los excluidos no son simplemente habilidades adquiridas, sino una vocación madura en la vida diaria. Una vocación que hoy se convierte en un compromiso pastoral: tender puentes, dar voz, hacer accesible.

No necesitamos palabras, nos recuerda que la comunicación más profunda no pasa solo a través del sonido. Pasa a través de la mirada, el cuerpo, la presencia. Y nos da un mensaje precioso: cada uno tiene una historia. Y justo ahí, donde parecía haber un límite, se oculta un desafío. Y quizás también un talento para gastar en otros.

En este sentido, la historia del protagonista no es solo una historia individual. Es una parábola para nuestro tiempo. Porque una sociedad — y una Iglesia — capaz de acoger las diferencias y enriquecerlas es una comunidad que no teme a la complejidad, sino que la habita como un lugar de revelación. Y así que sí: quizás no necesitemos palabras. Necesitamos escuchar, incluso cuando la escucha pasa por los ojos de esa habitación doméstica, un lunes de Pascua por la tarde, no estábamos viendo una película. Reconocíamos una historia. Nuestra. Y, juntos, la de muchos otros.

Porque ninguna vida es marginal cuando se convierte en una historia compartida. Y ninguna diferencia es un obstáculo cuando se transforma en un regalo.

