Envía archivos grandes: cuando el correo electrónico no es suficiente

(weca.it).-Cualquiera que haya intentado enviar una carpeta con fotos en alta resolución de un evento en la parroquia o un vídeo del recital infantil del catecismo por correo electrónico conoce bien el mensaje de error: el tamaño máximo superado. La mayoría de los proveedores de correo electrónico limitan los archivos adjuntos a 10–25 MB, un umbral que se puede alcanzar fácilmente incluso con unos pocos archivos.

Sin embargo, existen herramientas online dedicadas, gratuitas o de bajo coste, que funcionan desde el navegador sin necesidad de instalaciones. La elección depende del tamaño del archivo, de si necesitas un enlace compartible o una entrega directa al destinatario, y de lo sensible que sea el contenido.

Las principales herramientas disponibles

Aquí están los más comunes y adecuados para uso asociativo o parroquial:

WeTransfer: el más conocido y el más inmediato. En la versión gratuita, permite enviar hasta 2 GB sin registro: subes el archivo, introduces el correo electrónico del destinatario y el enlace permanece activo durante 7 días. La versión Pro eleva el límite a 200 GB con enlaces permanentes.

el más conocido y el más inmediato. En la versión gratuita, permite enviar hasta 2 GB sin registro: subes el archivo, introduces el correo electrónico del destinatario y el enlace permanece activo durante 7 días. La versión Pro eleva el límite a 200 GB con enlaces permanentes. Smash: La versión gratuita no tiene límite de tamaño en cada archivo, pero la velocidad de descarga puede reducirse. Los enlaces permanecen activos durante 14 días.

La versión gratuita no tiene límite de tamaño en cada archivo, pero la velocidad de descarga puede reducirse. Los enlaces permanecen activos durante 14 días. SwissTransfer: permite transferencias de hasta 50 GB con enlaces válidos durante 30 días. Muy útil cuando WeTransfer no es suficiente y no requiere un plan de pago.

permite transferencias de hasta 50 GB con enlaces válidos durante 30 días. Muy útil cuando WeTransfer no es suficiente y no requiere un plan de pago. Google Drive: permite subir archivos de hasta 15 GB (espacio libre total), compartirlos con un enlace y elegir si el destinatario puede verlos o descargarlos. Ideal para quienes ya trabajan en el ecosistema de Google.

permite subir archivos de hasta 15 GB (espacio libre total), compartirlos con un enlace y elegir si el destinatario puede verlos o descargarlos. Ideal para quienes ya trabajan en el ecosistema de Google. OneDrive (Microsoft): Integrado en Windows y Microsoft 365, ofrece 5 GB gratis con compartición mediante enlace, opciones de caducidad y contraseñas. Conveniente para quienes ya usan herramientas de Microsoft.

Cuál elegir según tus necesidades

Para envíos ocasionales y rápidos (fotos de un evento, material PDF, carteles): WeTransfer o SwissTransfer son las opciones más inmediatas — sin registros, funciona con tres clics.

(fotos de un evento, material PDF, carteles): o son las opciones más inmediatas — sin registros, funciona con tres clics. Para archivos muy grandes: Smash es la opción a considerar si el destinatario descarga en 14 días y no tienes prisa.

es la opción a considerar si el destinatario descarga en 14 días y no tienes prisa. Para compartir continuamente con un grupo (equipo de animadores, comisión litúrgica, grupo de caritas, etc.): Google Drive o OneDrive son más adecuados, porque permiten organizar archivos en carpetas, actualizar contenido con el tiempo y gestionar permisos con precisión.

Gratis o de pago: qué evaluar

Para la mayoría de asociaciones y parroquias, las versiones gratuitas son más que suficientes. Sin embargo, merece la pena conocer algunas diferencias:

Límites de tamaño: WeTransfer gratuito para 2 GB; Smash no tiene límites pero ralentiza las descargas; SwissTransfer llega hasta 50 GB sin coste adicional; Google Drive depende del espacio disponible en tu cuenta.

WeTransfer gratuito para 2 GB; Smash no tiene límites pero ralentiza las descargas; SwissTransfer llega hasta 50 GB sin coste adicional; Google Drive depende del espacio disponible en tu cuenta. Caducidad del enlace: Los archivos en plataformas gratuitas se eliminan tras 7–30 días. Los enlaces permanentes requieren un plan de pago o un servicio de almacenamiento como Google Drive.

Los archivos en plataformas gratuitas se eliminan tras 7–30 días. Los enlaces permanentes requieren un plan de pago o un servicio de almacenamiento como Google Drive. Privacidad y RGPD: para archivos con datos personales (formularios de registro, documentos infantiles, datos de salud) es preferible utilizar herramientas con control de acceso mediante contraseña o enlaces caducados. Google Drive y OneDrive con cuentas institucionales ofrecen más garantías que los servicios «desechables».

para archivos con datos personales (formularios de registro, documentos infantiles, datos de salud) es preferible utilizar herramientas con control de acceso mediante contraseña o enlaces caducados. Google Drive y OneDrive con cuentas institucionales ofrecen más garantías que los servicios «desechables». Publicidad: Las versiones gratuitas de WeTransfer muestran anuncios en la página de descarga, lo cual puede ser poco profesional en ciertos contextos.

En última instancia, enviar archivos grandes ya no es un problema técnico reservado a los expertos: con las herramientas adecuadas, cualquiera puede hacerlo fácilmente, rápido y de forma segura — eligiendo la solución que mejor se adapte a sus necesidades.