Este es el equipo para abordar la IA de la Iglesia católica en USA y estos los 8 principios del episcopado europeo

El marco intelectual más amplio proviene de la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, que aboga por la cooperación y una cultura compartida de responsabilidad para afrontar los desafíos que plantea la inteligencia artificial. De este modo, los obispos posicionan a la Iglesia ni como opositora del progreso tecnológico ni como observadora pasiva de los desarrollos impulsados ​​por intereses comerciales

(es.zenit.org).-A medida que la inteligencia artificial avanza, pasando de ser una herramienta para automatizar tareas a una fuerza que transforma la educación, el empleo, la vida pública e incluso las relaciones personales, los obispos católicos de Estados Unidos y Europa plantean una pregunta que Silicon Valley y los líderes políticos no pueden responder únicamente con la innovación tecnológica: ¿qué debe la tecnología jamás arrebatarle a la persona humana?

Estas iniciativas paralelas surgieron en octubre a ambos lados del Atlántico. El 16 de octubre, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo dedicado a preservar la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. Dos días antes, los obispos europeos habían iniciado su asamblea plenaria de otoño en Bruselas, bajo el lema «Magnifica Humanitas: Europa, Dignidad Humana y Bien Común». Su declaración final instó a la Unión Europea y a sus Estados miembros a garantizar que la IA siga estando al servicio de la humanidad, el bien común y la paz. Si bien sus enfoques difieren, ambas iniciativas reflejan la misma convicción: la capacidad tecnológica, por sí sola, no confiere legitimidad moral. El grupo de trabajo estadounidense, presidido por el obispo Oscar Cantú de San José, California, reúne a ocho obispos y tres asesores académicos. Entre sus miembros se encuentran el cardenal Blase J. Cupich de Chicago, el arzobispo Paul D. Etienne de Seattle, el arzobispo Shelton J. Fabre de Louisville, el obispo Barry C. Knestout de Richmond, el obispo auxiliar James Massa de Brooklyn, el obispo Michael F. Olson de Fort Worth y el obispo auxiliar Slawomir Szkredka de Los Ángeles. Los tres asesores son Charles Camosy, profesor de teología moral y ética en la Universidad Católica de América; Kim Daniels, directora de la Iniciativa sobre Pensamiento Social Católico y Vida Pública de la Universidad de Georgetown; y Meghan Sullivan, profesora de filosofía y directora del Instituto de Ética y el Bien Común y de la Iniciativa de Ética de la Universidad de Notre Dame. Su mandato va más allá del uso interno de herramientas digitales por parte de la Iglesia. Los obispos pretenden promover políticas y prácticas que protejan la dignidad humana, la libertad religiosa, las instituciones democráticas, los trabajadores, las familias y las poblaciones vulnerables. También planean continuar el diálogo con laboratorios avanzados de IA, organizaciones de investigación, centros académicos y otras partes interesadas en todo el país.

Esta iniciativa surge a raíz de las conversaciones celebradas en septiembre entre obispos estadounidenses, ejecutivos de empresas tecnológicas y expertos en IA. Dichas reuniones buscaban identificar cómo la Iglesia podría contribuir a los fundamentos morales de los sistemas de IA y fomentar medidas de protección contra su mal uso, en particular mediante una supervisión humana efectiva. El marco intelectual más amplio proviene de la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, que aboga por la cooperación y una cultura compartida de responsabilidad para afrontar los desafíos que plantea la inteligencia artificial. De este modo, los obispos posicionan a la Iglesia ni como opositora del progreso tecnológico ni como observadora pasiva de los desarrollos impulsados ​​por intereses comerciales. El obispo Olson ha articulado esta distinción con especial contundencia. «La Iglesia participa en este diálogo como maestra, no como espectadora», declaró a EWTN News, argumentando que dos milenios de reflexión cristiana sobre la dignidad humana, el trabajo, las relaciones y la verdad tienen mucho que aportar. La Iglesia, añadió, escuchará a Silicon Valley sin permitir que la industria tecnológica determine su comprensión de la persona humana. Para Olson, este principio se concreta cuando la IA se introduce en ámbitos que exigen confianza, discreción y responsabilidad personal. La Diócesis de Fort Worth ya había adoptado políticas sobre IA antes de la publicación de la encíclica de León XIV, afirmó. La inteligencia artificial puede ayudar al juicio humano, pero no debe sustituirlo, y menos aún en el cuidado de las almas. Insistió en que la confesión y la dirección espiritual nunca deben incorporarse a herramientas de IA. Las homilías y el consejo pastoral deben surgir de la oración y el discernimiento del sacerdote, mientras que las decisiones trascendentales sobre contratación, disciplina y distribución de la ayuda deben permanecer en manos humanas.

Estas restricciones abordan una preocupación que trasciende las instituciones católicas. Los sistemas de IA pueden imitar la empatía, generar consejos persuasivos y procesar enormes cantidades de información, pero su capacidad para reproducir el lenguaje de las relaciones humanas no los convierte en sustitutos de la auténtica responsabilidad personal. En el ámbito pastoral, donde la confidencialidad y la confianza espiritual son fundamentales, esta distinción es especialmente importante. Olson también ha destacado los riesgos que afectan a las personas con escaso poder para combatir el abuso tecnológico: personas mayores y personas con discapacidad que son víctimas de estafas, niños que se ven envueltos en relaciones artificiales con chatbots y estudiantes que delegan su trabajo intelectual a sistemas de IA en lugar de desarrollar su propio pensamiento crítico. Su advertencia es contundente: si una tecnología no puede garantizar la seguridad de los sectores más vulnerables de la sociedad, no está lista para su comercialización. El obispo Knestout, otro miembro del grupo de trabajo, ha argumentado de manera similar que los católicos tienen la responsabilidad de defender la dignidad humana a medida que la IA se integra cada vez más en la vida cotidiana. El rápido desarrollo de esta tecnología, señaló, plantea interrogantes fundamentales sobre qué significa ser humano y haber sido creados a imagen de Dios. Los obispos europeos han abordado el desafío mediante un llamamiento más amplio a favor de las políticas públicas y la gobernanza internacional. Su declaración reconoce el potencial de la IA para impulsar el desarrollo humano y el bien común, al tiempo que advierte que su expansión plantea profundas cuestiones antropológicas, éticas, sociales y jurídicas.

Los obispos instan a la Unión Europea a asumir un papel de liderazgo en la regulación y el desarrollo de la IA, fortaleciendo las capacidades digitales de Europa y contribuyendo a la investigación y el diseño centrados en la persona humana. Asimismo, hacen un llamamiento a la cooperación internacional para defender los derechos humanos, prevenir aplicaciones perjudiciales y garantizar una distribución equitativa de los beneficios de la IA. Su declaración establece ocho principios rectores: la dignidad humana y la autonomía personal deben seguir siendo primordiales; la innovación debe guiarse por el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el cuidado de la creación y la justicia; la IA debe estar sujeta a responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas; y no debe convertirse en un instrumento de discriminación, exclusión o manipulación. Los demás principios abordan el peligro de reducir a las personas a datos o mercancías, la necesidad de una gobernanza responsable de los recursos digitales compartidos, la protección de la democracia y el Estado de derecho, y la obligación de que la IA contribuya a la paz y la fraternidad humana. En conjunto, ambas iniciativas ponen de manifiesto una tensión fundamental en la revolución de la IA. Los mismos sistemas que pueden mejorar los servicios médicos, la educación, la comunicación y la eficiencia administrativa también pueden magnificar el fraude, debilitar la independencia intelectual, facilitar la manipulación y concentrar el poder en instituciones a las que resulta difícil exigir responsabilidades a los ciudadanos. La respuesta católica no exige rechazar la innovación. Más bien, insiste en que la eficiencia y la rentabilidad no pueden ser los únicos indicadores de progreso. Un sistema que realiza una tarea con mayor rapidez puede ser perjudicial si atenta contra la privacidad, discrimina a las personas vulnerables, desplaza el juicio humano o erosiona las relaciones de las que dependen las familias y las comunidades.