Etiqueta cristiana para discípulos digitales

En 2009, el Papa Benedicto XVI habló de la importancia de la etiqueta en los medios de comunicación y aconsejó que éstos promovieran «una cultura de respeto, diálogo y amistad».

(omnesmag.com).-El Dicasterio para la Comunicación ha publicado recientemente un documento titulado “Towards full presence. A Pastoral Reflection on Engagement with Social Media” (Hacia la plena presencia. Una reflexión pastoral sobre el compromiso con las redes sociales), que ofrece consejos y orientación a la comunidad religiosa en su navegación por las redes sociales.

El documento fue firmado por su prefecto laico Paolo Ruffini y su secretario argentino monseñor Lucio A. Ruiz, quienes incluyeron extractos de muchos de los discursos del Papa Francisco en las pasadas Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales.

Quizá tengamos que cambiar el nombre de la canción “La vida es una autopista” por “La vida es una autopista digital”, ya que no hay vuelta atrás: Estamos asistiendo a la digitalización de la Iglesia.

Pero la pregunta es: ¿Cómo vamos, como individuos y como comunidad de fe, a vivir en el mundo digital como “vecinos amorosos” que están genuinamente presentes y atentos los unos a los otros en nuestro viaje compartido a lo largo de estas “autopistas digitales”. Aunque se han hecho grandes avances en la era digital, esta cuestión aún no se ha abordado.

Nuevo espacio digital

Desde su aparición, las redes sociales han experimentado sus propios problemas de crecimiento, y muchos cristianos fieles buscan “orientación e inspiración” a medida que la cultura digital sigue influyendo en sus trayectorias individuales y colectivas.

Las propuestas son oportunas pero no pretenden ser “directrices precisas” para el ministerio pastoral en este espacio; el objetivo y la esperanza son “fomentar una cultura de la vecindad” en un espacio en el que los retos son inevitables. Y la Iglesia reconoce que el mundo digital es una parte significativa de la identidad y el modo de vida de la mayoría de las personas, por lo que la “cuestión ya no es si hay que participar en el mundo digital”. Ahora, la cuestión es cómo se comportan los seguidores de Cristo en el ámbito digital y permanecen fieles a las enseñanzas de Jesús y… no a las de Twitter.

En 2009, el Papa Benedicto XVI habló de la importancia de la etiqueta en los medios de comunicación y aconsejó que éstos promovieran “una cultura de respeto, diálogo y amistad”. Del mismo modo, el Papa Francisco entiende que el “espacio” digital en el que todos estamos inmersos ha cambiado la forma en que la humanidad recibe conocimientos, “difunde información y desarrolla relaciones.”

Además, la Iglesia es plenamente consciente de que los medios digitales son, de hecho, una herramienta eficaz y “poderosa para su ministerio.” No hubo mejor prueba de ello que durante la pandemia de Covid-19, cuando el mundo se enfrentó a su plaga moderna, y fue en ese espacio digital donde los asustados, los solitarios, los enfermos y los dolientes acudieron en masa y encontraron refugio y esperanza.

La reflexión planteó a los fieles preguntas como las siguientes: “¿Qué tipo de humanidad se refleja en nuestra presencia en los entornos digitales? ¿Qué parte de nuestras relaciones digitales es fruto de una comunicación profunda y veraz, y qué parte está meramente conformada por opiniones incuestionables y reacciones apasionadas? ¿Qué parte de nuestra fe encuentra expresiones digitales vivas y refrescantes? ¿Y quién es mi “vecino” en las redes sociales?”.

Un mundo nuevo

El texto también señalaba que, mientras algunos nacieron en esta cultura digital, otros, a los que describen como “inmigrantes digitales”, todavía se están adaptando. Tanto si eres un profesional digital como un novato, “online” frente a “offline” ya no forma parte del vocabulario del discípulo digital, citando que “nuestra cultura es ahora una cultura digital”.

Dado que los medios sociales desempeñan un papel decisivo en la formación de nuestros valores, creencias, lenguaje y suposiciones sobre la vida cotidiana, la reflexión sugiere que seamos conscientes de las “trampas en la autopista digital”. Por ejemplo, las redes sociales pueden ser peligrosas cuando confiamos en ellas para validarnos y adoptamos comportamientos incompatibles con los valores cristianos, por lo que debemos ser conscientes de la ética de los círculos digitales en los que nos congregamos.

En este “ecosistema, se pide a la gente que confíe en la autenticidad de las declaraciones de misión de las empresas de medios sociales”, que afirman acercar a sus habitantes y crear espacios saludables en los que se comparten ideas.

Sin embargo, con demasiada frecuencia, las empresas están más preocupadas por el “beneficio”. Además, los medios sociales han “transformado a los usuarios en consumidores… y los individuos son tanto consumidores como mercancías”. Más a menudo, muchas personas “aceptan por su cuenta y riesgo condiciones de acuerdo” que rara vez leen o comprenden.

El texto nos recuerda que también debemos ser conscientes de otros peligros, como “fomentar comportamientos extremos” en un entorno que puede ser caldo de cultivo y “campo fértil para la violencia, el abuso y la desinformación”. Y aunque la brecha digital es real y no puede ignorarse, podemos combatir y encontrar soluciones para el “descontento digital”.

El buen samaritano en línea

La reflexión ofrece buenos consejos: “Para humanizar los entornos digitales, no debemos olvidar a los que ‘se quedan atrás’. Sólo podemos ver lo que ocurre si miramos desde la perspectiva del herido de la parábola del Buen Samaritano. Como en la parábola, donde se nos informa de lo que ha visto el herido, la perspectiva de los marginados y heridos digitales nos ayuda a comprender mejor el mundo actual, cada vez más complejo”.

También recuerda a los cristianos que deben formar parte de la solución, no del problema. Deberíamos preguntarnos: “¿Cómo podemos crear experiencias en línea más sanas en las que la gente pueda entablar conversaciones y superar desacuerdos con un espíritu de escucha mutua?”.

Añade que debemos ser “oyentes intencionales”. Recuerda: “El discípulo que ha encontrado la mirada misericordiosa de Cristo ha experimentado algo más. Él o ella sabe que comunicarse bien comienza con la escucha y la conciencia de que otra persona está ante mí. La escucha y la toma de conciencia pretenden favorecer el encuentro y superar los obstáculos existentes, incluido el de la indiferencia….”.

El documento está cargado de recordatorios de que, como cristianos, debemos encarnar las virtudes de Cristo y atender a nuestro “prójimo herido”, y ser el cambio que esperamos encontrar. “Y puede ser, entonces, que desde nuestra presencia amorosa y genuina en estas esferas digitales de la vida humana, se abra un camino hacia lo que san Juan y san Pablo anhelaban en sus cartas: el encuentro cara a cara de cada persona herida con el Cuerpo del Señor, la Iglesia, para que en un encuentro personal, de corazón a corazón, sus heridas y las nuestras puedan ser sanadas y “nuestra alegría sea completa” (2 Jn 12).