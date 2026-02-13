Evangelización digital e IA al servicio de la pastoral juvenil

La Red Pastoral Juvenil y el Instituto Cardenal Pironio ofrecen una formación online para aprender a usar herramientas digitales y de IA en la misión pastoral con adolescentes y jóvenes. El curso se desarrollará entre el 21 de febrero y el 21 de marzo de 2026.

(vaticannews.va/).-Aprender a diseñar planes de evangelización digital para mantener una presencia activa de la Iglesia en las redes sociales, así como descubrir cómo aprovechar las herramientas de inteligencia artificial en la misión pastoral con adolescentes y jóvenes desde una perspectiva creyente: este es el objetivo del curso gratuito de evangelización digital e inteligencia artificial al servicio de la pastoral juvenil, organizado por la Red Pastoral Juvenil y el Instituto Cardenal Pironio de la Conferencia Episcopal Argentina.

El curso se desarrollará los sábados, de 16:00 a 17:30 (hora de Roma), de 12:00 a 13:30 (hora de Argentina) y de 9:00 a 10:30 (hora de México), en cinco sesiones que se realizarán entre el 21 de febrero y el 21 de marzo de 2026. La formación tendrá un total de quince horas, divididas en 7,5 horas lectivas y 7,5 horas de lectura y trabajo final. Está dirigida a catequistas, animadores, agentes de pastoral y acompañantes de comunidades, grupos juveniles, parroquias o movimientos; a equipos de comunicación dedicados a la evangelización digital; y a todas las personas interesadas en conocer cómo las técnicas y herramientas de IA pueden apoyar la labor pastoral cotidiana.

La sesión introductoria, el 21 de febrero, abordará los principios éticos y de responsabilidad moral en la pastoral digital y el uso de inteligencia artificial, de la mano de Monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación. Además, se presentará la nueva herramienta IA RPJ, diseñada para recursos de pastoral con adolescentes y jóvenes. Esta sesión contará con traducción simultánea al inglés.

En las sesiones del 28 de febrero y 7 de marzo, se explorarán métodos y estrategias para desarrollar planes y herramientas de evangelización digital. Finalmente, los encuentros del 14 y 21 de marzo se centrarán en cómo aplicar la inteligencia artificial al servicio de la pastoral, potenciando la creatividad y efectividad de la acción pastoral con jóvenes.

La inscripción es gratuita y está abierta hasta el 15 de febrero de 2026.