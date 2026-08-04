Evangelizadores de Argentina se unen en la misión de habitar y humanizar el continente digital

(aciprensa.com).-Misioneros, creadores de contenido, sacerdotes, laicos y religiosas que llevan el mensaje de Jesús a todos los rincones a través de las redes sociales se encontraron este fin de semana en el IV Encuentro Nacional de Evangelizadores Digitales (ENED) de Argentina.

El encuentro, organizado por la Comisión Episcopal de la Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina, se llevó a cabo del 24 al 26 de julio en la ciudad de Santa Fe y tuvo espacios de oración, formación, reflexión e intercambio, con el propósito de renovar el compromiso con el anuncio del Evangelio en la cultura digital.

Acompañaron a los participantes el presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, Mons. Jorge Lozano; y la secretaria ejecutiva de la comisión, Vanesa Monzón.

El encuentro giró en torno a la diferencia entre las herramientas tecnológicas en su conjunto y una verdadera cultura digital donde hay personas que se relacionan, buscan respuestas y experimentar la cercanía de Cristo. En ese contexto, se planteó la misión de acompañar estas realidades.

El secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Mons. Lucio Ruiz, se hizo presente mediante un mensaje animando a los evangelizadores digitales a salir al encuentro, recordando la importancia de hacerse presente en las «encrucijadas de la historia» para ofrecer un primer anuncio sencillo, capaz de abrir caminos hacia el encuentro con Dios.

Durante la primera jornada se trataron además temas como la importancia de humanizar los espacios digitales y se abrió la reflexión sobre la inteligencia artificial en la comunicación actual, a la luz del mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El cierre del día tuvo un momento de adoración eucarística.

El segundo día estuvo centrado en profundizar la misión en el ambiente digital a partir de las orientaciones del Sínodo de los Obispos y también contó con una misión por las calles de la ciudad de Santa Fe

El mensaje central del sábado fue la necesidad de habitar la cultura digital, conocer sus lenguajes y desarrollar una auténtica pastoral de la escucha y el acompañamiento, generando vínculos que posibiliten el anuncio y el encuentro.

También se abordó la importancia de afrontar con criterios evangélicos fenómenos como la polarización, la desinformación y la influencia de los algoritmos en los entornos digitales.

Por la tarde tuvieron lugar talleres abiertos a la comunidad, entre ellos un espacio dedicado al streaming, otro sobre la espiritualidad del misionero digital y un taller introductorio a la evangelización digital.

La jornada concluyó con una misión por las calles de la ciudad de Santa Fe, y luego los participantes compartieron un momento de adoración eucarística y participaron de la celebración de la Eucaristía presidida por Mons. Sergio Alfredo Fenoy, Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz.

En la última jornada del encuentro se presentó la experiencia de la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz y se reflexionó sobre los desafíos de acompañar a los misioneros digitales desde la vida pastoral de la Iglesia. El evento finalizó con testimonios, propuestas de trabajo y el compromiso de seguir construyendo una red federal de evangelización.

El IV ENED concluyó con una invitación a fortalecer la pastoral digital en las diócesis y consolidar una red de evangelizadores en todo el país, reafirmando el compromiso de seguir anunciando el Evangelio en la cultura digital con creatividad, comunión y una presencia cercana que ayude a tender puentes entre las personas y la vida de la Iglesia.