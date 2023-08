Evangelizadores digitales se tomaron Lisboa para anunciar la «buena nueva» en las redes

“Esta es la juventud del Papa”. Coreaba una multitud en el Parque Cristonautas (Plaza Martim Moniz), en Lisboa, la noche de este viernes 4 de agosto, que celebró el primer Encuentro mundial de misioneros digitales, actividad abanderada por el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede.

La gala comenzó con la participación de Jonathan Roumie, actor estadounidense que interpreta a Jesús en la serie The Chosen (El elegido), que a través de plataformas digitales ha llegado a más de 20 millones de personas.

Explicó cómo su fe lo ha llevado a representar el papel de Jesús: “Debo decirles que para mí ha sido una gran aventura. Ha sido increíble y me he dado cuenta que el don que me dio Dios como actor se ha transformado en una vocación y misión que me ayuda a difundir la Palabra de Dios en el mundo”.

Retomando las palabras del Papa, Roumie recordó que “todos somos amados por Dios independientemente de quiénes seamos. Él nos ama y pertenecemos a él”, por ello, “es muy importante cultivar esa relación con él. yo lo hice y esto me ha ayudado mucho a ser una persona mejor. Seguir los pasos de Jesús”.

Asumir la misión

Una velada en la que se dio paso a la presentación de cantantes de diversas latitudes e idiomas, entre estos: Hakuna Group Music (España), Padre Rob Galea (Australia), Pitter Di Laura (Brasil), Pablo Martínez (Argentina), Misioneros Shalom (Brasil), entre otros. También participó el sacerdote chileno José Pablo Valencia, conocido como «El padre Jota» quien fue parte de las voces del himno «Vamos por todo el mundo»,

Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, agradeció los esfuerzos liderados por monseñor Lucio Ruiz, secretario general del Dicasterio, quien “ha acompañado este proceso en todo momento” y a todos los presentes por “contagiar el entusiasmo”.

Mientras que el cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo emérito de Tegucigalpa (Honduras), impartió la bendición y destacó el valor del cara a cara en la alegría del encuentro. Recordó que el campo digital “no es un medio, sino un territorio y este tiene una meta que es precisamente la misión. Ahora en la JMJ queremos que esta misión no se detenga”.

Por la paz del mundo

Monseñor Lució Ruiz explicó que “hace un año habíamos comenzado una experiencia que se llamó la Iglesia te escucha para acompañar el caminar del Sínodo que papa Francisco nos había convocado a toda la Iglesia. Empezamos con tres influencers y de estos tres llegamos a 2500 en todo el mundo”.

Apuntó que de “esa iniciativa” de ir con coraje y creatividad “a escuchar al mundo como nos pide Papa Francisco” surgió esta iniciativa de encuentro mundial, por ello, de aquí “surgen dos pedidos, el primero, permanezcan unidos como los apóstoles: “Quieranse, ayúdense, apóyense”.

El segundo, estar en comunión con Francisco y los obispos, “seamos unidos a nuestros obispos y al Papa, porque el carisma en la institución Pedro y Pablo será siempre estar unidos en el amor, eso es lo que quiso Jesús de nosotros”.

Entregó un detalle de Francisco: un pequeño árbol de olivo y que “él mismo regó para en ese símbolo revitalizar la paz y que todos nos unamos pidiendo por la paz” toda vez que animó a los jóvenes a seguir siendo una Iglesia en salida para “buscar las periferias existenciales con la ternura y la misericordia de Jesús”.