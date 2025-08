Evangelizar en línea, la misión de Sor Vincenzina

Donde fluyen los likes y los comentarios, de Instagram a TikTok, la hermana Botindari siembra silenciosamente la Palabra. En un tiempo fragmentado, ofrece sentido y dirección. Su vocación también toma forma a través de la pantalla de un smartphone, tablet u ordenador

(vaticannews.va/it/).-Sus perfiles de Instagram y TikTok tienen un total de 50 mil seguidores. Posts y vídeos que recogen breves reflexiones, palabras de esperanza, mensajes inspirados en el Evangelio y momentos de vida compartidos con autenticidad. Con el Evangelio en una mano y su teléfono celular en la otra, Sor Vincenzina Botindari lleva su misión al corazón del mundo digital. No es una alternativa a la vocación, sino una extensión concreta de su anuncio. Así se define a sí misma, con sencillez y conciencia: «una misionera digital». Un título que a primera vista puede parecer inusual, pero que encarna con naturalidad: «Mis canales sociales están abiertos desde 2008, así que digamos que soy misionera digital desde hace varios años. La intención es comunicar el Evangelio, la Palabra, pero también los valores de la Iglesia Católica, porque a menudo hay muchos clichés y desinformación», explica.

Una vocación digital

Para Sor Vincenzina, religiosa de la congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras del Inmaculado Corazón de María, esto no es una moda ni una exposición. La evangelización digital es una presencia verdadera, un ser entre personas que buscan -conscientemente o no- un significado más profundo: «Ser misionero digital significa estar ahí tal y como eres, sin filtros. Comunicar un Evangelio que no está lejos de la gente, pero sí muy cerca, porque nace en los caminos de este mundo. Dios no está lejos».

Otra imagen de Sor Vincenzina

Un lenguaje simple y verdadero

Su fuerza radica en su autenticidad: un lenguaje sencillo y cotidiano que habla a los que buscan, a los que navegan sin brújula. Pero el viaje digital no está exento de obstáculos, y ella no lo oculta: «Hay una relación directa con quienes me siguen, pero también momentos de ataque. Hay quienes tratan de comprender la fe, y quienes en cambio se dejan guiar por clichés, atacando a la Iglesia o a quienes la representan. A menudo, un escándalo hace más ruido que un párroco que todos los días, en silencio, vive y realiza el Evangelio en la misión».

Semillas que dan fruto

A pesar de las críticas, la hermana Vincenzina continúa sembrando constantemente. Y a veces, esas semillas dan frutos, convirtiéndose en historias que sorprenden y tocan el corazón. «Sí, he conocido a personas que me han escrito que, desde que me conocen y hablo de fe, han comenzado a buscar la verdad de una manera diferente. Buscan un párroco, ayuda espiritual, comienzan un camino. Pero para esto necesitas crear un vínculo: solo cuando sienten que hay verdad en lo que dices, puedes ser un medio para cambiar la vida de alguien». Detrás de cada seguidor, hay una persona. Y nunca pierde de vista esto. No se limita a publicar, sino que dialoga, acompaña, escucha.

Suro Vincenzina Botindari

Fe viral, entonces como ahora

Cuando se le pregunta qué figura del pasado sería una influencia perfecta de la fe hoy, Sor Vincenzina responde sin dudarlo: «¡San Pablo! Si tuviera una PC en la mano, habría dado la vuelta a la historia. Ya lo ha hecho, pero imagínense lo rápido que podría haber corrido el Evangelio… En los Hechos de los Apóstoles se dice: «El Verbo corrió». Aquí, hoy habría corrido aún más lejos». Pero junto al Apóstol de los gentiles, otra figura es particularmente querida para ella: «Mi fundadora, la beata Caterina Troiani. En el siglo XIX se fue a Egipto y escribió cientos de cartas a todos (emperadores, pachás) para salvar a los niños de la trata. Pensé: si tuviera redes sociales, ¿cuánto más podría haber hecho? Quizás hoy tendríamos una imagen más viva y profunda de la Iglesia misionera».

Un Jubileo para conectar

Sor Vincenzina mira con esperanza al primer Jubileo de los Influencers, muy deseado por el Papa Francisco. No lo experimenta como un evento mediático, sino como una oportunidad para una comunión real:

«Mi deseo es uno solo: que este Jubileo sirva para crear una red. Significa hacer comunión entre nosotros. No tenemos miedo de las fracturas, pero queremos presentarnos como una gran fraternidad. Ya hay perfiles trabajando para ello, como La Iglesia que escucha o Vita Nuova en Te. Juntos, queremos ofrecer una nueva imagen: una Iglesia que anuncia, que acoge, que camina».

Testigo, no comparecer

Su día no comienza con un clic, sino con una oración. Es la raíz de todo: «Comienza con la oración en fraternidad y con la Eucaristía. Luego, junto con otros misioneros digitales, planificamos el contenido que se publicará, refiriéndose a eventos de la Iglesia, memoriales litúrgicos, santos. En este momento colaboro precisamente con La Iglesia que escucha y Vita Nuova in Te, para contar lo que es hermoso y profundo en la Iglesia de hoy». La hermana Vincenzina no busca visibilidad, sino que desea dar testimonio. No pretende agradar, sino anunciar. Ese teléfono móvil que para muchos es solo entretenimiento, para ella se ha convertido en un instrumento de encuentro y esperanza. Con una mano en el Evangelio y la otra en su teléfono inteligente, continúa llevando la luz del Evangelio donde a menudo reina la oscuridad de la indiferencia.