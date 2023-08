Evangelizar más que eclesializar. El desafío de la pastoral educativa y la educación en la Fe

«Si se concibe como una escuela católica para católicos entonces seguramente tendrá una impronta apologética donde el esfuerzo estará puesto en defender la Fe, casi como desde una trinchera, de todos los ataques o cuestionamientos que del mundo pueda recibir»

(religiondigital.org).-En la Argentina, en septiembre celebramos el mes de la educación, por eso siempre volvemos nuestra mirada a esta realidad tan esencial que constituye un derecho humano fundamental.

Hoy quiero detenerme a compartir esta reflexión acerca de la Educación en la Fe en los ámbitos educativos inspirándome en los aportes a la teología pastoral del teólogo argentino Rafael Tello que ha influido profundamente en el pensamiento del Papa Francisco.

En primer lugar, la Educación en la Fe en una escuela estará condicionada en como esta se conciba a sí misma. Si se concibe como una escuela católica para católicos entonces seguramente tendrá una impronta apologética donde el esfuerzo estará puesto en defender la Fe, casi como desde una trinchera, de todos los ataques o cuestionamientos que del mundo pueda recibir. Este tipo de escuela añora la cristiandad y a veces busca encontrar signos numéricos que muestren fortaleza de la Iglesia en el mundo, por ejemplo, como las publicaciones estadísticas del anuario pontificio, en donde parece haber cada vez más católicos y bautismos en el mundo, aunque visto en números absolutos y no relativos. Estas escuelas, no pocas veces, terminan educando a un establishment de la mundanalidad espiritual, docetista y conformista de un estilo de vida cristiana que se basa en cumplir preceptos.

En segundo lugar, si la escuela, tiene un concepción pluralista pero de escasa identidad, la Educación en la Fe tenderá a “licuar” su mensaje perdiendo la frescura de su vitalidad e integrando un collage incoloro o multicolor siendo nominalmente escuelas católicas pero que el mensaje de Jesús no ocupará más que un espacio formal y ocasional.

Por último, la escuela dialógica supone construir puentes desde una identidad clara lo que no significa rígida ni dura sino como afirma el Papa Francisco: “no podemos construir una cultura del diálogo si no tenemos identidad”. En la escuela dialógica la educación en la Fe no enseña a defenderse del mundo sino a dar razones de la esperanza, a establecer canales de diálogo con las distintas diversidades del mundo, y a sus alumnos, sean creyentes o no, que conozcan y aprecien las bondades de la Fe cristiana.

Pero para esto la escuela católica debe dar un giro fundamental, su objetivo debe ser ante todo evangelizar y no eclesiarlizar (perdón por el neologismo). Eclesializamos cuando buscamos proselitistamente ganar adeptos y captar nuevos miembros para la “corporación multinacional católica”. En cambio, evangelizarmos cuando sembramos desde y para la libertad, mostrando lo bueno, verdadero, bello y misericordioso de la Buena Noticia del Resucitado sin preocuparnos de los resultados.

La actitud eclesializante genera frustraciones que conllevan enojos ante los “fracasos” pastorales que implicaron no obtener “éxitos” medibles numéricamente. La actitud eclesializante lleva a una Educación en la Fe autoreferencial, a una escuela que se sitúa mas en la sacristía que en el atrio, y o más aun, olvidando el desafío de ser una casa abierta a todos sin hacer acepciones de personas ni situaciones.

El maestro Rafael Tello, hoy nos interpela con sus propuestas de una Nueva Evangelización, que a pesar de tener casi cuarenta años de haber sido escritas conservan una enorme vigencia. Su teología pastoral nos enseña a mirar la Educación en la Fe más allá de los limites eclesiásticos institucionales. La propuesta pedagógica evangelizadora de Rafael Tello no encierra la Evangelización “intramuros” sino que la entiende más allá de lo formal e institucional. Su propuesta pastoral nos lleva a descubrir esa “lógica” del cristianismo popular en la cual muchos de nuestros alumnos están embebidos, aunque no puedan verbalizarla y que evidencia el papel evangelizador de todos los bautizados.

Según su propuesta una catequesis evangelizadora no es una catequesis eclesiocéntrica sino Cristocéntrica, no desde las estructuras eclesiásticas sino desde el pueblo sin tener en el horizonte la formación de un cristiano eclesiástico como si los moldes de la cultura eclesiástica deben ser los modelos para Educar en la Fe. El Padre Rafael Tello nos recuerda que la Iglesia no está en la historia para fortalecer su organización institucional sino para anunciar el Evangelio. Si el anuncio del Evangelio está en el centro, también lo estarán las personas a las que no se las invitará a adaptarse a una organización eclesiástica sino a recibir libremente el alegre anuncio que da Vida en Abundancia. Por eso, llama a la Iglesia a acompañar al cristianismo popular que hace una fuerte referencia a Dios y a Cristo poniendo su énfasis en la Fe y la Esperanza en su providencia antes que a la adhesión a la organización eclesiástica. Caso contrario, estaríamos pensando una Educación en la Fe como un conjunto de verdades a las cuales hay que prestar obediencia.

Rafael Tello nos invita a preguntarnos, si nuestra Educación en la Fe y cultura eclesial no están demasiado teñidas de un enciclopedismo con tintes ilustrados propios de la modernidad que termina “fosilizando” y “cosificando” la sencillez del mensaje evangélico tal como la captaron santos como San Francisco de Asís. También nos lleva a replantearnos si la cultura y estructura eclesiástica con sus formas no se encuentra lejos de la sensibilidad religiosa del Pueblo de Dios. Repensar nuestra catequesis desde el cristianismo popular nos llevaría a «La dulce y confortadora alegría de evangelizar» (Pablo VI) tantas veces recordada hoy día por el Papa Francisco.

Detrás de esta respuesta de Evangelii Gaudium (Del gozo de la buena noticia) nos podemos hacer otra pregunta: ¿Cómo llegar a los niños y jóvenes de hoy? Esto implica también una manera de hacer la catequesis y la Educación en la Fe. El padre Rafael Tello abogaba por una evangelización que fuera cercana a las personas, especialmente a los más pobres y marginados, y que tuviera en cuenta las realidades culturales y sociales de cada contexto. El Rafael Tello hoy nos invitaría a adoptar una forma de evangelización más inclusiva y comprometida con los desafíos y necesidades de los niños y jóvenes de hoy.

Podemos preguntarnos entonces, cuando planificamos en nuestras escuelas la Educación en la Fe, ¿Qué lugar le damos al cristianismo popular y a toda su sabiduría?; ¿podremos llevar al aula la metodología de partir de la realidad para ir al mensaje evangélico?; ¿podremos entender a la escuela católica de hoy no como una escuela secularizada que es vencida por la cultura de la posmodernidad y posverdad sino como un campo de misión al que se acercan la gran mayoría de cristianos a los que no alcanzaría a acercarse nunca la Iglesia institucional?

Aun más, respetando la laicidad del mundo, ¿la Educación en la Fe puede hacer pie en las escuelas públicas y estatales con respeto y apertura al diálogo?. Esto implica sin dudas dejar de lado estructuras eclesiásticas duras por actitudes evangélicas y eclesiales flexibles que se adapten al ritmo de las periferias existenciales proponiendo y sembrando, evangelizando y no eclesializando. Quizás algún lector podrá pensar del autor de esta nota, ¿Nos está proponiendo a Dios y a Cristo sin la Iglesia? Para nada, todo lo contrario, a Dios por Cristo en el Espíritu Santo por medio de una Iglesia entendida como un misterio de comunión misionera, como una comunidad de personas creyentes que acompaña todas las situaciones, contextos y periferias. Esa es una Iglesia que deja de ser una organización, una institución y pasa a ser un Sacramento, y como Sacramento de Salvación camina de manera inclusiva sin hacer acepción de personas (Hechos 10, 34).