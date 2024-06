¿Evangelizar, ser misionero? Bien, pero cuidado con el síndrome del salvador, advierte Supergesto

(religionenlibertad.com).-En Supergesto, la tertulia joven de Obras Misionales Pontificias se plantean el tema del «síndrome del salvador», algo con lo que se encuentran a veces los misioneros jóvenes o novatos, y también otros cristianos con ganas de hacer mucho bien.

Abordan el tema tres tertulianos que acompañan a Fran Pinilla, presentador de la tertulia de Supergesto: Mónica Marín, de la ONG misionera Jatari; Lucas Calderón, joven misionero; y el padre Quique de Arteaga, sacerdote de Madrid. Tres jóvenes que buscan vivir la misión, cada uno a su manera.

Tal y como explica Fran Pinilla, “tenemos a alguien que organiza desde una ONG (Mónica), alguien que organiza desde la diócesis (Quique), y un joven que primero tienen una inquietud y luego busca con quién irse (Lucas)”.

Pero ¿qué es el síndrome del salvador?

El padre Quique ha contado su primera experiencia de misión en Rumanía con las Misioneras de la Caridad: “tenía 18 años y pensaba que iba a salvar a a la humanidad, y que menos mal que estaba ahí porque iba a solucionar la vida de la gente”.

Mónica Marín explica que ella pudo librarse de parte de este síndrome porque “recibía formación en Obras Misionales Pontificas”, y le hizo “ir con el corazón colocado”. “Sin embargo – continúa la joven – me sentía un poco inútil, porque ves que lo que estás haciendo aparentemente no está sirviendo para nada”.

Hacer lo que toca, con amor

Lucas tuvo un primer contacto con la misión muy distinto a Quique y Mónica: “En Malawi iba un poco más perdido, fui por obligación de mis padres, y cuando estaba ahí quería sentirme realizado”. El joven madrileño ha contado que antes de irse tenía “una lista” de cosas que iba a hacer, “para que cuando volviese pudiese contar todo lo que había hecho”.

El sacerdote que le acompañaba le corrigió. “Me dijo que la misión no consiste en sentirse útil, ni hacer más que nadie, sino que hay que hacer lo que toca con el mayor amor del mundo”.

No es tu misión, es la misión de la Iglesia

Otro síntoma clave de este ‘síndrome del salvador’ lo ha diagnosticado el padre Quique, quien después de varios años acompañando a jóvenes en experiencias misioneras, se ha dado cuenta de que necesitan entender que “no es mi misión, sino que participas en la misión de la Iglesia”.

El sacerdote ha puesto un ejemplo muy familiar para aquellos que viven experiencias con las Misioneras de la Caridad: “¿qué hago yo lavando ropa o pelando patatas, si no lo hago ni en mi casa?, yo lavando ropa he permitido que otra persona hable con alguien, o que las hermanas tengan tiempo para rezar”, y por eso el tertuliano ha llamado a “vivir la misión como una única misión, tu experiencia es mi experiencia, y eso me enriquece”.

En esta ocasión, el presentador, Fran Pinilla, también se ha animado a contar parte de su experiencia en misiones. Pinilla estuvo tres veranos yendo a Ecuador, y ha contado cómo “cuando volvía lo típico es preguntar que qué has hecho, y se llevan un ‘chasco’ cuando les digo que he ido simplemente a conocer”.

Supergesto: la experiencia misionera acercada al joven

Supergesto es una plataforma online para jóvenes de Obras Misionales Pontificias, heredera de revista misionera juvenil de papel del mismo nombre, que dejó de imprimirse. Cada quince días, Supergesto publica una video-tertulia para jóvenes, con influencers católicos y jóvenes con experiencia misionera. También incluye podcast misioneros, artículos de formación y recomendaciones culturales. Todo se puede seguir desde la nueva App de Supergesto en IOS y Android.



Tertulia de Supergesto sobre «los jóvenes que creen que van a salvar el mundo», de 25 minutos: