EWTN reestructura servicios de noticias en Estados Unidos y el mundo

(aciprensa.com).-EWTN, la cadena católica de radio y televisión más grande del mundo, anunció la reestructuración de sus plataformas de noticias digitales e impresas, con la fusión de dos de sus servicios en Estados Unidos, el National Catholic Register y Catholic News Agency (CNA), bajo el liderazgo de una sola directora ejecutiva.

El CEO y Presidente del Directorio de EWTN, Michael P. Warsaw, nombró a Jeanette De Melo, durante largo tiempo editora jefe del Register y actual directora ejecutiva del diario, como nueva directora de ambos servicios de noticias: el Register y CNA.

Warsaw también nombró a Kelsey Wicks para el puesto de directora ejecutiva del Grupo ACI, división de EWTN News de la que hace parte ACI Prensa, que está conformada por agencias internacionales que cubren noticias en siete idiomas: español, italiano, alemán, portugués, francés, inglés y árabe.

Wicks asume este nuevo puesto luego de servir como gerente de operaciones del Grupo ACI; y como directora ejecutiva interina de CNA durante los últimos seis meses.

Alejandro Bermúdez, quien fuera director ejecutivo de CNA y el Grupo ACI, se retiró de la organización el 31 de diciembre.

La nueva estructura está diseñada para mejorar la cobertura de noticias en Estados Unidos y a nivel internacional. Cada plataforma seguirá con sus propios editores jefes y cada una mantendrá su identidad distintiva, así como su alcance dentro de EWTN News.

“Confío en que esta nueva estructura proporcionará una oportunidad para fortalecer nuestros equipos de noticias, cobertura y alcance, además de compartir mejor recursos valiosos entre las plataformas”, dijo Warsaw.

“Al mejorar la eficiencia de nuestra operación, podremos enfocarnos más en nuestra misión editorial aquí en Estados Unidos y en todo el mundo”, agregó.

El Grupo ACI, adquirido por EWTN en 2014, ha expandido el alcance de EWTN News como líder internacional católico de noticias.

Con oficinas en todo el mundo –ACI Prensa en Lima (Perú), ACI Digital en Sao Paulo (Brasil), CNA Deutsch en Munich (Alemania), ACI Stampa en Roma, (Italia); ACI África en Nairobi (Kenia), ACI MENA en Erbil (Irak)– las agencias de noticias se enfocan en la cobertura de noticias locales, continentales e internacionales, desde una perspectiva católica.

“Desde América Latina hasta Medio Oriente y Norte de África, estas agencias conformadas por católicos locales que hablan y escriben en el idioma de la región, presentas noticias que interesan a la gente más cercana a ellos”, explicó Wicks.

“Además, el flujo de noticias que llega desde otras agencias en todo el mundo ayudan a mantener a las audiencias locales en sintonía con lo que sucede internacionalmente, permitiéndoles leer y rezar por los eventos más importantes y las noticias en otras partes del mundo”, resaltó la nueva directora ejecutiva del Grupo ACI.

Wicks indicó asimismo que “realmente somos una Iglesia global y el nuestro es un trabajo también global. Estoy agradecida por esta oportunidad para liderar nuestro equipo de dedicados editores y periodistas que conectan a tanta gente distinta unas con otras, a través de las noticias de la Iglesia, el testimonio cristiano y la defensa de la fe”.

Graduada de la Universidad de Notre Dame y del Augustine Institute, Wicks trabajó como asistente legislativa para asuntos relacionados con la inmigración y los refugiados en la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, antes de rechazar una beca en la Notre Dame Law School para unirse a las Hermanas Dominicas de St. Cecilia.

Wicks discernió y dejó el convento, para iniciar su carrera en los medios, ayudando a EWTN News a expandir el Grupo ACI, participando en la fundación y el lanzamiento de ACI MENA, la agencia católica de noticias en árabe para Medio Oriente y el Norte de África.

Como parte de esta reorganización, Warsaw anunció que Shannon Mullen, un veterano con más de 30 años en el periodismo y editor en jefe de Catholic News Agency desde 2021, ha sido seleccionado para servir como editor en jefe del National Catholic Register.

El diario, fundado por Mons. Matthew Smith en Denver en 1927, fue adquirido por EWTN en 2011. Además de la edición quincenal impresa, el Register publica noticias diarias en NCRegister.com. El Register obtuvo el premio a Diario del Año en 2022 de la Catholic Press Association.

“En los últimos 18 meses, Shannon ha demostrado una pasión por la excelencia periodística, un compromiso para servir a la Iglesia y una profunda dedicación a su equipo en CNA”, dijo De Melo. “Su transición al Register se enmarca en sus fortalezas creativas y capitaliza su larga experiencia en la industria de los diarios”, agregó.

Antes de llegar a CNA, Mullen fue redactor de artículos, reportero de investigación y editor en Asbury Park Press, un diario de Gannett Co. en New Jersey, donde fue miembro de un equipo investigador que fue finalista del premio Pulitzer de periodismo.

Por su parte, De Melo ha estado involucrada con medios católicos por más de 20 años, primero como directora diocesana de comunicaciones y directora general; y más recientemente dirigiendo al Register por más de 10 años.

En su rol expandido como directora ejecutiva del Register y CNA, el foco estará en asegurar la calidad del periodismo, la fidelidad para reportar desde la perspectiva distintiva católica así como atraer a nuevas audiencias al diario y a los sitios web.

“Por varios años el Register ha dependido de CNA para su cobertura del Vaticano y las noticias de último minuto. Uniéndolos bajo un solo liderazgo para las estrategias y para compartir recursos permitirá aumentar nuestra cobertura y nuestra efectividad al servicio de nuestras audiencias. Espero una mayor colaboración entre los equipos de CNA y el Register”, afirmó De Melo.

“Y también, sé que con la asociación con el Grupo ACI podremos expandir nuestro trabajo para ofrecer más noticias de la Iglesia universal a nuestros lectores locales”, añadió.

La búsqueda de un editor en jefe para Catholic News Agency ya está en marcha.

EWTN también anunció recientemente el nombramiento de Montse Alvarado como Presidenta y Directora de Operaciones de su división de noticias, EWTN News. Alvarado asumirá el cargo el 6 de marzo.

Sobre EWTN y EWTN News

Con 42 años, EWTN es la organización católica de medios más grande del mundo. Los 11 canales globales de TV de EWTN y sus numerosos canales regionales transmiten en múltiples idiomas las 24 horas del día, los siete días de la semana, a más de 400 millones de hogares en más de 160 países y territorios.

Las plataformas de EWTN incluyen servicios de radio transmitidos a través de SIRIUS/XM, iHeart Radio, y más de 600 afiliados de radio en Estados Unidos y el mundo en AM y FM; un servicio mundial de radio en onda corta, uno de los sitios web católicos más visitados en Estados Unidos; así como EWTN Publishing, su división de publicación de libros.

Con sede en Washington, D.C., EWTN News opera múltiples servicios de noticias que incluyen a Catholic News Agency, el diario y la plataforma digital del National Catholic Register, ACI Prensa en español, ACI Digital en portugués, ACI Stampa en italiano, ACI África en inglés, francés y portugués; ACI MENA en árabe, CNA Deutsch en alemán; y ChurchPop, una plataforma digital que crea contenido en varios idiomas.

También produce numerosos programas de noticias para televisión como EWTN News Nightly, EWTN News In Depth, EWTN Pro-Life Weekly, The World Over, EWTN Noticias, y otros.