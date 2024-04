FORMAÇÃO DIOCESANA DA PASCOM ABORDARÁ O TEMA DO 58º DMCS: “INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SABEDORIA DO CORAÇÃO”

(radiomaristela.com.br).-A Diocese de Osório, por meio da Comissão Diocesana da Pastoral da Comunicação (Pascom), promove uma formação diocesana em preparação ao 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais (58º DMCS). Com o tema “Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração”, inspirado na mensagem do papa Francisco para este ano, o evento será realizado no dia 20 de abril, sábado, das 8h às 11h30min, no Salão Paroquial da Paróquia São Pedro, em Xangri-Lá, localizado na Avenida Paraguaçu, s/nº, na Praça Central, no Centro de Xangri-Lá.

O evento é voltado a todos os agentes da Pascom de todas as paróquias da Diocese, assim como as pessoas interessadas em fazer parte dessa Pastoral ou interessados no tema, participando de uma manhã enriquecedora de aprendizado e troca de experiências para os pasconeiros da região.

INSCRIÇÃO E PROGRAMA

É essencial confirmar a presença até o dia 15 de abril, segunda-feira, diretamente com o coordenador paroquial da Pascom. O evento terá início às 8h com a recepção dos participantes, acompanhada de um coffee break.

Às 8h30min será realizada a oração inicial, seguida, às 8h45, pela apresentação e partilha da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações. Esta atividade será conduzida pelo Padre Marlon Ramos Lopes, pároco da Paróquia São Pedro de Xangri-Lá, entusiasta da metodologia da (in) formação.

Às 9h30min teremos uma abordagem sobre o uso de inteligências artificiais na Pascom, com assessoria de Léo Bentier, estrategista, desenvolvedor e especialista em inteligência artificial.

Às 10h serão compartilhadas sugestões práticas para a celebração do Dia Mundial das Comunicações nas paróquias.

O evento encerrará às 11h com as palavras do bispo da Diocese de Osório, dom Jaime Pedro Kohl, seguido de uma benção final.

Não perca essa oportunidade de enriquecer seus conhecimentos e contribuir para uma comunicação mais eficaz em nossas comunidades!