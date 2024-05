Grecom publica e-book aprofundando reflexão sobre Inteligência Artificial e Igreja

A produção coletiva é fruto das reflexões do grupo consultivo da Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB sobre Inteligência Artificial

(pascombrasil.org.br).-O Grupo de Reflexão sobre Comunicação (Grecom) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nesta terça-feira, 07, durante a primeira atividade da Semana da Comunicação, o e-book “Inteligência Artificial e Igreja: reflexões a partir da mensagem do Papa Francisco para o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais”. O livro digital pode ser baixado gratuitamente aqui.

A publicação parte da mensagem papal, aprofundando cada um dos pontos, com contribuições teórico-práticas específicas do campo da Comunicação. A diagramação foi realizada pelo publicitário e coordenador da Pascom no Regional Leste 1, Adielson Agrelos.