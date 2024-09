GT Espiritualidade da Pascom Brasil lança a série de podcast “Uma história que se renova”

A Pascom Brasil lança seu novo projeto de evangelização!

(pascombrasil.org.br).-No mês da Bíblia, os membros do GT Espiritualidade da Pascom Brasil desenvolveram um novo projeto de evangelização, a série de podcasts “Uma história que se renova”, que traz momentos de espiritualidade para os comunicadores católicos.

A série de podcasts começa com a reflexão do livro do Profeta Ezequiel, cap 37, versículo 2, lembrando que se trata do tema a ser refletido de forma especial durante o mês de setembro.

Ficou curioso em saber mais?

Acesse no Spotify ou clique no link abaixo:

PodCast – Uma história que se renova – Episódio 1

Divulgue! Compartilhe!