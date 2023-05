Hace 90 años en el Vaticano la primera llamada telefónica “por microondas”

Fue Guglielmo Marconi, en 1933, quien inauguró el primer puente móvil entre el Estado Vaticano y Castel Gandolfo, en lo que constituye la primera llamada telefónica «moderna» de la historia. El Presidente de Ari, Mezzetti: la radio no tiene fronteras, con unos pocos medios se puede llegar a cualquier parte.

(vaticannews.va).-El 11 de febrero de 1933 se inauguró en el Vaticano el primer puente telefónico fijo de microondas del mundo, precursor de la comunicación telefónica tal como la conocemos hoy. Enlazaba el Estado de la Ciudad del Vaticano con el palacio papal de Castel Gandolfo, fue Guglielmo Marconi, que ya había ganado el Premio Nobel de Física en 1909 y creado Radio Vaticano para el Papa Pío XI en 1931. Noventa años después, éste es el aniversario que se recordará en la 35ª edición del International Marconi Day, que se celebra cada año el sábado más próximo al 25 de abril, fecha de nacimiento, en 1874, del padre de la radio.

Todos conectados en nombre de Marconi

El objetivo de los radioaficionados de todo el mundo era conectar todas las emisoras de radio en las que operó Marconi, desde Europa hasta América del Norte y del Sur. En Italia hay catorce a las que, desde hace tres años, se ha añadido la estación móvil instalada por radioaficionados italianos en la terraza del área extraterritorial del Palazzo Pio, sede de Radio Vaticano y de Vatican News. A continuación, se replicó el mismo experimento de Marconi, tratando de alcanzar Castel Gandolfo a través de las mismas frecuencias que él utilizó, los 430 megahercios. Como es tradicional en este tipo de eventos, a cada conexión entre dos radioaficionados se le enviará después una tarjeta, física o electrónica, con la identificación de cada emisora. Para Radio Vaticano será HV1CN, el identificador de la primera estación de radioaficionados del Estado de la Ciudad del Vaticano. Una secuencia derivada de H – Santa Sede, Santa Sede, V, Vaticano y 1CN, parte del código personal de Domenico Petti, técnico de Radio Vaticano en los años 50.

Radio Vaticano, un hito

Desde su fundación, Radio Vaticano fue una emisora en la cima tecnológica de su tiempo, recuerda Mariano Mezzetti, presidente de los Radioaficionados Italianos, «estuvo en la vanguardia, luego se desarrolló con las instalaciones de Santa María di Galeria y a través de estas cumbres tecnológicas llegó a todo el mundo». Incluso hoy, añade, «para las ondas cortas y medias Radio Vaticano ha sido y sigue siendo una referencia internacional, por lo que era necesario añadir esta emisora que faltaba en este aniversario marconiano».

Sin límites de edad ni de tecnología

El acto contó también con la participación de tres jóvenes de la Asociación de Jóvenes Radioaficionados de Umbría, que conectaron con el primer satélite geoestacionario de radioaficionados, en órbita sobre África central, demostrando cómo el amor por la radio no conoce límites de edad y está siempre al día con las nuevas tecnologías. «Hoy en día, con la llegada de la telefonía móvil, de internet, quizá haya disminuido el deseo de hablar por radio», prosigue Mezzetti, «pero el deseo de comunicarse por medios sencillos, con tecnologías al alcance de todos, sigue ahí». «Muchos jóvenes», por ejemplo, «han vuelto a la radio y sobre todo han vuelto a esas formas de radio un poco ‘decadentes’. como la telegrafía, por ejemplo. Hay algunos tipos excepcionales que son telegrafistas excepcionales. La telegrafía permite realmente con muy pocos medios técnicos llegar a todo el mundo’.

Hablar donde no hay posibilidad de hablar

«La radio», reitera el presidente de los radioaficionados italianos, «no tiene fronteras geográficas» y «está más allá de todos los problemas y guerras que actualmente trastornan parte del mundo». «Es algo extremadamente ‘democrático’. No es como una llamada telefónica en la que uno puede competir para solaparse hablando, sino que en el enlace radiofónico hay una persona que habla otra que escucha y entonces hay un intercambio, hay una comunicación que también puede reducirse al mínimo, pero que en cualquier caso puede ser realmente importante incluso en calamidades, en momentos en los que las otras comunicaciones ya no funcionan». «Los radioaficionados», subraya, «van por todo el mundo, básicamente con cables eléctricos, con una antena parabólica, con cosas que se usan a diario y transmisores que también pueden ser bastante baratos, pueden llegar a hablar incluso donde no hay otra posibilidad de hablar».