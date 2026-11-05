Hermana Gloria Liliana Franco: «La inteligencia artificial debe contribuir al desarrollo humano integral y a la evangelización»

La monja y teóloga colombiana reflexiona sobre los desafíos éticos y espirituales de la inteligencia artificial para la vida consagrada. Advierte sobre la necesidad de una formación que nos permita leer críticamente las señales de los tiempos, reducir las brechas digitales y poner la tecnología al servicio del desarrollo humano integral y la evangelización.

(adn.celam.org).-El La inteligencia artificial plantea nuevos retos para la vida consagrada, no solo en el ámbito de la formación y la misión, también en el camino de Comprender y acompañar las transformaciones de la sociedad. Para la hermana Gloria Liliana Franco, máster en Teología Bíblica y doctora en Teología, el reto fundamental consiste en formar a personas capaces de comprender el momento la historia, discernir sus cambios y mantener a la persona humana en el centro.

En entrevista, con motivo del Seminario Internacional «Dignidad humana, paz y inteligencia artificial: de León XIII a León XIV», celebrada en Lima, Perú, la monja, miembro de los equipos teológicos del Consejo Episcopal América Latina y el Caribe (Celam), la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) y la Conferencia Episcopal de Colombia, señalaron que la La tecnología debe entenderse como un medio al servicio de la humanidad y no como un fin en sí mismo.

«El El primer y más importante desafío es educarnos y formarnos para ser mejores. testigos, para entrenarnos para poder comprender este momento histórico, para poder hacer una lectura crítica significativa de las señales de los tiempos«, expresó. Por su experiencia en acompañamiento pastoral, explicó que esto La formación debe traducirse en acciones en los diferentes ámbitos donde se encuentra Vida Consagrada Presente: Escuelas, Centros de Salud y Comunidades, Juntos a mujeres y campesinos.En estos escenarios, consideraba necesario ayudar Entiende que «lo que tiene que estar en el centro es la persona, es el ser humano, que la tecnología tiene que estar al servicio, que es un medio, pero que No es absoluto.»

Tecnología al servicio de una sociedad más humana

La hermanaFranco también identificó la necesidad de generar espacios de reunión que promover la humanización, permitirnos revisar modelos de relaciones y ayudar construir una convivencia basada en la fraternidad.

Otro desafío Está relacionada con las desigualdades que atraviesan América Latina y el acceso a nuevas tecnologías. En ese sentido, abordó la importancia promover procesos de alfabetización digital que permitan la participación más equitativa.» También poder generar alfabetización digital para ayudar a que sea algo más equitativo, con más acceso para todos gente«, sostenía. Aclaró que esta tarea no responde a la consideración de la la tecnología como fin, pero reconocer que debe contribuir al desarrollo Humano integral.

La monja Añadió que estos recursos también pueden ponerse al servicio de evangelización y la comunicación de las Buenas Nuevas.» Que todos estos los medios nos ayudan a evangelizar, a comunicar ese amor a Dios, a comunicar eso buenas noticias, trabajar por ese Reino de Dios», dijo. Por esto, se consideraba necesario que las relaciones humanas, la economía y el entorno Las leyes laborales y las áreas de justicia y derechos están orientadas hacia un una sociedad más fraternal comprometida con el Reino de Dios.

La sinodalidad como experiencia de encuentro y Discernimiento

Al referirse al seminario internacional, el Sr. Franco describió su participación comoun Oportunidad de ampliar la visión basándose en el intercambio entre personas de diferentes países, disciplinas y experiencias profesionales: «Participar en Este seminario es una gracia de Dios, conocer a personas de diferentes países regiones del continente, con diferentes niveles educativos, de distintos Los ópticos también, incluso los profesionales, siempre enriquecen el aspecto y el Ensanchados«.

Él destacó que el diálogo entre derecho, economía, sociología, ciencia y La reflexión teológica nos permitió abordar los desafíos latinoamericanos desde perspectivas diferentes. Para la monja, la reunión también lo permitía reconocer una preocupación común: la defensa de la dignidad humana y Búsqueda del bien común: «Sentir que estamos de acuerdo en un único deseo, dignidad Humano y bien común. ¿Cómo seguimos todos uniendo fuerzas y, sobre todo? de nuestra realidad como creyentes a tener una visión más amplia, más ¿Panorámico, más crítico, con mayor capacidad de influencia?

En eso La experiencia encontró una invitación para asumir mayores responsabilidades en la misión y profecía cristiana. Consideró que el reflejo no puede permanecer en el intercambio de ideas, pero debe traducirse en un impacto capaz para responder a las necesidades del continente.

Evangelizar desde los márgenes y defender la dignidad humano

Compartiendo lo que ella aportó al seminario, el Sr. Franco explicó que él trajo consigo el aprendizajes de sus años de presencia en los territorios, así como de la acompañamiento a hombres y mujeres consagrados y la experiencia de dejarse llevar acompáñalos. Su reflexión estuvo vinculada a la evangelización y acción apostólica de la Iglesia, en diálogo con el horizonte deMagnifica Humanitasy la invitación del Papa León XIV para reconocer que La evangelización está en el corazón de la misión eclesial.

Por esa mirada, Insistió en que la Iglesia debe situarse en los márgenes, en el territorios y en los diferentes espacios donde la vida de la gente.» Lo que nos corresponde es situarnos allí, en los márgenes, en el territorio, en las diferentes ágoras de esta humanidad, en una condición de creyentes y intentando movilizar un verdadero compromiso humanista y humanista cristiano», expresó.

La hermana Gloria Liliana Franco concluyó señalando que este compromiso debe contribuir Para que cada persona pueda desarrollar lo mejor de sí misma, promover lo nuevo formas de relaciones y construir una sociedad que reconozca y proteja la dignidad humana y el bien común.