Hermanos gemelos lanzan plataforma en línea para «dar voz» a los cristianos orientales

Los misioneros digitales Charbel y Giovanni usan las redes sociales para compartir la cultura y las tradiciones de los cristianos en el Medio Oriente en medio de la persecución.

(vaticannews.va).-Entre la multitud de miles de jóvenes que se han embarcado en viajes desde todos los rincones del mundo para participar en el Jubileo de los Misioneros Digitales y los Influencers Católicos y el Jubileo de la Juventud de esta semana se encuentran los hermanos gemelos del Líbano: Charbel y Giovanni Lteif.

Con más de 600.000 seguidores en su cuenta de Instagram «eastern_christians», los hermanos han dedicado su página a compartir información sobre los cristianos que viven en Oriente Medio y el norte de África.

En lugar de verse a sí mismos como personas influyentes, describen su trabajo como la continuación de una misión centenaria.

Continuando una misión de 2.000 años de antigüedad

Hablando con Joseph Tulloch de Vatican News, Giovanni explicó que su misión comenzó hace dos milenios con Jesús. «Lo hemos estado continuando porque es responsabilidad de cada generación tomarlo, fortalecerlo y transmitirlo». Enfatizó que «es el momento de que nuestra generación contribuya a nuestra fe y comunidad».

«Cuando naces cristiano en el Medio Oriente», continuó Charbel, «naces con una misión». Compartió que su cultura, identidad y tradiciones se han transmitido de generación en generación desde los primeros cristianos, y los hermanos sienten que tienen la responsabilidad de mantener «este hermoso regalo».

Y los dos reconocen que esta tarea se extiende mucho más allá del Medio Oriente, sino hasta los confines de la tierra, y las redes sociales lo han hecho posible.

Somos más

En la era de los Tiktoks, los carretes y los me gusta, Charbel y Giovanni enfatizan que su cuenta «eastern_christians» no es solo una página de redes sociales. «Es el mejor medio para correr la voz para llegar a la gente y crear conciencia», explicó Giovanni.

La motivación detrás de su cuenta no era solo agregar más información a un mundo lleno de noticias y datos. Como describió Charbel, fue una oportunidad para cambiar la narrativa y pasar de pasivo a activo, de solo hablar sobre lo que se les estaba haciendo a los cristianos orientales a contar quiénes son.

«Somos más de lo que nos están haciendo. Somos arte. Somos música. Somos fe. Somos resiliencia», subrayó. A través de sus puestos, los hermanos pueden «crear una voz para nuestra gente» en medio de la persecución y los desafíos modernos.

Como nunca antes

Durante décadas, la vida de los cristianos en el Medio Oriente ha estado plagada de dificultades. Un estudio reciente mostró que en el último siglo el porcentaje de cristianos en la región cayó de alrededor del 13% al 4%. «Es la primera vez en nuestra historia y está sucediendo mientras estamos vivos en este momento», subrayó Charbel, diciendo que ha habido otros períodos de persecución, pero no como el actual.

La solución, continuó, es no abandonar su tierra natal. «No queremos huir de algo por lo que hemos estado luchando durante dos mil años. Es nuestra identidad; es nuestro hogar… Esta no es una solución para nosotros». Charbel explicó que la solución que quieren es vivir felices en el Medio Oriente con dignidad.

Llegar al mundo a través de las redes sociales

Alcanzar los 800.000 seguidores en todas las plataformas de redes sociales fue algo que los hermanos atribuyen a la oración y al Espíritu Santo. Pero también les permitió hacer algo por su comunidad, el mundo y por los cristianos de todo el mundo.

Así que estar en Roma para el Jubileo de los Misioneros Digitales y los Influencers Católicos fue muy especial para estos Instagramers. «Creo que el Vaticano está tratando de enviar un mensaje al mundo de lo importante que es para nosotros como católicos y como cristianos estar en las redes sociales», compartió Charbel.

«Las redes sociales son una herramienta muy poderosa», señaló Giovanni, reiterando que los hermanos tienen una gran responsabilidad en su trabajo misionero digital. «Lo que nos mantiene firmes en lo que hacemos son simplemente nuestros valores cristianos. Una vez que te aferras a tus valores cristianos, no hay nada que temer».