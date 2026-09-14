IA: En el Vaticano, filósofos y científicos analizan frontera entre ser humano y máquina

En la Casina Pío IV, el encuentro internacional del ICCS aborda temas sobre la IA como la compañía, la soledad, la creatividad y la conciencia. En el mundo, una de cada seis personas experimenta soledad, mientras que en Italia el uso de la IA en las empresas se ha duplicado en un año. La pregunta ya no es solo qué podrán hacer las máquinas, sino qué lugar ocuparán en nuestras vidas.

(vaticannews.va).-¿Podemos enamorarnos de una inteligencia artificial a pesar de saber que no es una persona? ¿Un compañero de IA puede convertirse en un antídoto contra la soledad o corre el riesgo de ir sustituyendo progresivamente a las relaciones humanas? Y si una máquina es capaz de crear, recordar lo que le contamos y aprender a conocernos, ¿dónde está el límite entre la inteligencia artificial y la mente humana? Preguntas que cada vez son menos teóricas. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad, mientras que entre los adolescentes la proporción alcanza alrededor del 21 %. Al mismo tiempo, crece la presencia de la IA en la economía: según el Istat, en 2025 el 16,4 % de las empresas italianas con al menos 10 empleados utiliza tecnologías de inteligencia artificial, el doble respecto al 8,2 % de 2024.

Es en este contexto que hoy, miércoles 2 de septiembre, en la Casina Pio IV de la Ciudad del Vaticano, filósofos, científicos cognitivos, investigadores y expertos en inteligencia artificial de diversos países debaten sobre una de las fronteras más controvertidas que ha abierto la IA: la incursión de las máquinas en ámbitos que siempre hemos considerado profundamente humanos, desde las relaciones hasta la creatividad, desde la identidad hasta la conciencia.

El evento forma parte de «Creativity: Minds and Machines», la tercera conferencia internacional del International Center for Consciousness Studies (ICCS), fundado por Dmitry Volkov, Pietro Perconti y Alessio Plebe para promover el diálogo internacional e interdisciplinario sobre los grandes interrogantes relacionados con la mente y la conciencia. La conferencia, programada del 1 al 3 de septiembre entre Roma y la Ciudad del Vaticano, reunirá a filósofos, científicos e investigadores internacionales para explorar cómo la evolución de la IA está redefiniendo la relación entre el ser humano y la máquina.

De la IA que trabaja para nosotros a la IA que entra en nuestras relaciones

Uno de los temas más controvertidos es el de los compañeros de IA: sistemas diseñados no solo para responder preguntas, sino para desarrollar interacciones continuas con las personas. Recuerdan conversaciones y preferencias, adaptan sus respuestas y pueden construir, con el tiempo, una relación cada vez más personalizada.

Es en este contexto donde Dmitry Volkov, filósofo, emprendedor tecnológico y cofundador del ICCS, plantea una de las preguntas más radicales: ¿puede existir una Inteligencia Artificial «digna del amor humano»? No se trata de imaginar una máquina que engañe a una persona fingiendo ser humana. La cuestión es entender si, aun sabiendo que se encuentra frente a una máquina, un ser humano puede desarrollar con ella un vínculo afectivo auténtico y significativo.

El tema se cruza inevitablemente con el de la soledad. Si un sistema artificial puede escuchar, recordar y acompañar a una persona a lo largo del tiempo, ¿puede contribuir a contrarrestar el aislamiento? ¿O corre el riesgo de facilitar la renuncia a la complejidad de las relaciones reales?

El paradoja de la IA que siempre nos da la razón

Lo que hace aún más delicada la relación con las máquinas es la “sycophancy”, la tendencia de los sistemas de IA a complacer al interlocutor y a generar respuestas cercanas a lo que creen que este quiere escuchar. En el caso de los compañeros de IA, una máquina siempre disponible y complaciente podría convertirse en una especie de “cámara de eco algorítmica”, reforzando las convicciones y las fragilidades en lugar de cuestionarlas. De ahí surge una paradoja: para parecerse realmente a una relación auténtica, tal vez la IA también tenga que aprender a decirnos que no.

Si una máquina crea, ¿quién es realmente el autor? La otra gran frontera del debate será la creatividad artificial. Ya es posible generar textos, imágenes, música y videos en cuestión de segundos. Pero, ¿producir algo nuevo significa realmente ser creativo? Y cuando una obra surge de la colaboración entre una persona y un sistema generativo, ¿quién es el autor? El cambio ya se ve en las cifras: en los sectores de la producción cinematográfica, de video y televisiva, así como de grabaciones musicales y sonoras, según el Istat, el 49,5 % de las empresas utiliza la IA: casi una de cada dos.

En Roma, el debate abarcará la creatividad sintética, la sabiduría artificial, la agency, la identidad personal y la conciencia, estableciendo un diálogo entre la filosofía, las neurociencias, las ciencias cognitivas y la Inteligencia Artificial. Porque el avance de la IA está generando un paradoja: cuanto más adquieren las máquinas capacidades que considerábamos exclusivamente humanas, más nos vemos obligados a cuestionarnos a nosotros mismos. No solo, por lo tanto, «¿qué puede hacer una máquina?», sino: ¿qué significa crear? ¿Qué significa comprender? ¿Qué hace que una relación sea auténtica? ¿Y qué significa ser consciente?

La última frontera: ¿podrá una máquina ser consciente?

El debate continuará el 3 de septiembre en la Sala de la Protomoteca en el Campidoglio, donde Nicholas Humphrey, psicólogo teórico británico y uno de los estudiosos internacionales más autorizados en materia de conciencia, recibirá el Premio Dennett y dará la conferencia «Consciousness and the Soul: the reality of an illusion».

Es aquí donde surge, tal vez, la pregunta más radical. Procesar información, hablar como un ser humano o producir obras creativas no significa necesariamente tener una experiencia subjetiva del mundo. Pero si en el futuro una máquina supiera crear, recordar su propio pasado, construir una identidad, discrepar y establecer relaciones duraderas, ¿podríamos seguir considerándola solo una herramienta? Es una de las preguntas que acompañarán el debate internacional de Roma. Porque, mientras las máquinas se vuelven cada vez más capaces de imitar lo que hacemos, somos nosotros quienes debemos redefinir qué significa ser humano.

“Creativity: Minds and Machines” es la tercera conferencia internacional del International Center for Consciousness Studies (ICCS), fundado por Dmitry Volkov, Pietro Perconti y Alessio Plebe. Se llevará a cabo del 1 al 3 de septiembre de 2026 entre Roma y la Ciudad del Vaticano, con la jornada del 2 de septiembre en la Casina Pio IV y la clausura el 3 de septiembre en el Campidoglio con la ceremonia del Premio Dennett. La iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la Universidad Roma Tre, la Pontificia Universidad Gregoriana, el Ayuntamiento de Roma, la Cátedra de la UNESCO en Ética de la IA y Sabiduría Práctica, la Sociedad para la Ética y la Política de la IA (SEPAI) y EVA AI.