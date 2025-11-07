IA para el desarrollo humano de América Latina y el Caribe

¿Es la inteligencia artificial la esperanza o el problema final para la especie humana? Esta pregunta inquietante y necesaria inspira este libro, una verdadera brújula para navegar tiempos desconcertantes, en los que los avances tecnológicos están reconfigurando como nunca las economías, las sociedades y la gobernanza en todo el mundo.

(vaticannews.va).-Sobre la base de datos y análisis profundos, este Atlas de inteligencia artificial para el desarrollo humano de América Latina y el Caribe sitúa a la región en el panorama mundial de la IA, describe oportunidades, riesgos y lecciones aprendidas de sus aplicaciones, rescata historias de éxito y esboza escenarios futuros. Se trata, en conjunto, de ofrecer herramientas para diseñar estrategias inclusivas de lA alineadas con los objetivos de desarrollo.

El libro coordinado por Gustavo Beliz, acentúa que es el momento es urgente: el «IA-Ceno» en que vivimos marca la configuración biológica y genética, la mente individual y colectiva de los seres humanos y sus modos de cooperar o confrontar en comunidad.

También la investigación publicada por Siglo Veintiuno Editores, señala que es hora de desenganchar la carrera armamentística de la lA para acoplarla con las funciones esenciales de un Estado moderno con inclusión social, que tenga en el centro la seguridad global y los derechos humanos universales. Y para el caso de nuestra región, que impulse una producción humano-céntrica, con innovación industrial integral, más allá del mero extractivismo de datos y recursos naturales estratégicos.