Iglesia argentina consolida presencia digital con la plataforma educativa «Fratelli tutti»

La plataforma Fratelli Tutti avanza en su proceso de consolidación. Una propuesta formativa de la Conferencia Episcopal argentina que desarrolla diferentes programas para fortalecer las capacidades comunicativas de instituciones eclesiales, agentes pastorales, comunicadores y misioneros digitales.

(adn.celam.org).-Una respuesta de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, frente a los desafíos que plantea la cultura digital en el ámbito eclesial. Vanessa Monzón, secretaria ejecutiva de la dependencia afirma que “Fratelli Tutti nació como una iniciativa para Argentina y ahora hay participantes de todos los continentes”.

El diagnóstico y la respuesta

Al recordar los inicios Monzón sostiene que el proyecto surgió tras detectar el desconocimiento de diversas herramientas virtuales; una situación recurrente si pensamos en la velocidad de los avances tecnológicos y la influencia de elementos externos como el bajo nivel de conectividad, la insuficiencia de equipos, la precariedad económica o la imposibilidad para acceder a programas educativos.

Realidad que llevó a la Comisión Episcopal de Comunicación Social a retomar las enseñanzas del Concilio Vaticano II y el llamado del papa Francisco a renovar la presencia de la Iglesia con «una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios».

Así se desarrolló esta plataforma que supera los canales de transmisión técnica para convertirse en un espacio de crecimiento humano y espiritual.

Al respecto, Vanessa Monzón explica que uno de los mayores objetivos es robustecer el perfil de los profesionales desde una perspectiva integral. «Lo que buscamos es fortalecer los pilares del comunicador, su espiritualidad, oración y comunión con la gente, para que no seamos personas que transmiten desde el vacío».

Una demanda que nace de los usuarios que exigen en la misma medida el conocimiento de herramientas prácticas, como la profundización en la reflexión, el desarrollo del pensamiento crítico y la comunicación asertiva.

Formación integral

De acuerdo con la ejecutiva, la plataforma Fratelli Tutti es apta para todos los niveles académicos y accesible desde cualquier dispositivo de escritorio o móvil, además de contar con modalidades en vivo y asincrónicas.

En la primera fase, la plataforma ofreció talleres básicos de diseño, redes sociales y edición de video. Actualmente tiene más de 30 talleres que superan las dos horas de contenido y son de libre acceso.

La oferta abarca desde la creación de proyectos digitales y la producción de narrativas como el storytelling, hasta el estudio de materias complejas como la inteligencia artificial, relaciones públicas y ciberseguridad.

Para Monzón, una de las cualidades del proyecto es la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de las comunidades que empiezan con un taller de escucha, dado que fue una de las falencias que se detectó.

Igualmente, se trabaja en la prevención de riesgos virtuales pensando en fenómenos como el cyberbullying, sexting y grooming.

Esto sin olvidar el trabajo respecto a la salud mental en entornos digitales, proceso que ayudó a establecer alianzas colaborativas con la pastoral Juvenil Nacional, lo que permite diseñar talleres para abordar temas en auge como el suicidio, la depresión y la ansiedad.

Proyección internacional

El impacto positivo de la plataforma “Fratelli Tutti” superó las fronteras de Argentina y su impacto se presentó durante el reciente Seminario Profesional para Oficinas de Comunicación de Iglesia organizado por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma.

Certamen que reconoció la fuerza de la comunidad de carácter internacional alcanzado por la plataforma que goza de solidez, fidelización y un notable aval académico al ser considerada por diversas universidades una Práctica Educativa Abierta.

“Un compromiso que los usuarios demuestran al cursar más de un taller y aplicar los conocimientos adquiridos en sus labores pastorales y profesionales”, afirma.

Hacia el futuro Valeria Monzón asegura que la plataforma Fratelli tutti seguirá trabajando para ampliar su cuerpo docente, consolidar mecanismos de certificación oficial, profundizar en convenios educativos y alcanzar un modelo autosostenible que garantice su expansión a todo el continente.