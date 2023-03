Imágenes, derechos de autor y creative commons

(weca.it).-En este tutorial trataremos dos aspectos importantes para cualquiera que «se comunique», no solo en línea, utilizando imágenes producidas por otros, descargándolas de la red.

Son los derechos de autor y Creative Commons, dos formas de proteger los derechos de autor de una creación intelectual.

Para muchos no es fácil distinguir las diferencias o entender lo que se puede o no hacer con las imágenes descargadas de la web pero son aspectos importantes (piensa en cuántas publicaciones en redes sociales utilizan imágenes tomadas en la red de una manera más o menos sigilosa). No importa si eres un educador, un estudiante, un neófito digital o un creador de contenido con experiencia navegada, conocer y respetar las normas de Copyright (que protegen los derechos de autor) y Creative Commons (que protege al autor permitiendo usos más flexibles) es importante y ayuda a evitar sorpresas desagradables:

1 – ECONÓMICO, como fuertes sanciones (pueden llegar hasta los 15.000 euros).

2- REPUTACIONAL, existe un rico número de casos de grandes empresas e instituciones que han violado las normas con repercusiones negativas.

La reforma europea de derechos de autor de 2019 ha logrado el objetivo de proteger a los autores de grandes plataformas de internet como Facebook, Google News o Youtube, estamos hablando de plataformas de internet con al menos 3 años de existencia, al menos 5 millones de usuarios cada mes, una facturación anual de 10 millones de euros.

¿Cómo usar una imagen con derechos de autor?

Para utilizar una obra protegida por Derechos de Autor es necesario obtener la autorización del autor o pagar una cantidad con respecto al uso, por ejemplo: ¿se imprimirá en papel la imagen que queremos utilizar? En caso afirmativo, ¿con qué circulación? ¿Se transmitirá digitalmente? ¿Para uso publicitario o editorial? ¿En qué dimensión? En general, cuanto mayor sea el formato, en píxeles, mayor será el costo.

En la mayoría de los casos, entre autor y usuario de la imagen están intermediados por plataformas online, gratuitas y de pago, que ofrecen suscripciones mensuales o anuales para acceder a una amplia variedad de imágenes de todo tipo y formato. Entre los más populares, por nombrar algunos: Adobe Stock, istockphoto, freepik, pexel.. La cantidad de recursos descargables depende del tipo de suscripción. Muchas de estas plataformas permiten a los usuarios subir y vender sus propias creaciones (fotos o procesamiento digital). Por supuesto, es un delito (no solo una infracción de derechos de autor) subir imágenes de otros en la red y venderlas como propias.

¿Qué sucede si quiero usar imágenes sin restricciones de derechos de autor?

Para evitar que los usuarios de Internet tengan que pedir permiso para usar una imagen, algunos autores utilizan licencias de distribución gratuita. Estas son licencias Creative Commons, y le permiten utilizar las obras bajo ciertas condiciones. Fueron creados para facilitar a los autores de obras, profesionales o aficionados compartir sus creaciones.

Por el contrario, los usuarios de Internet pueden utilizar estas obras según las condiciones establecidas por los autores y sin pedir su permiso. Con el (CC) Creative Commons es posible autorizar previamente la explotación y reutilización de las obras (no sólo imágenes sino también, vídeos, textos, música…) por parte del público según condiciones preestablecidas.



Existen seis licencias Creative Commons y se definen por la combinación de cuatro atributos, establecen explícitamente qué derechos están reservados, modificando así la regla por defecto en la que se reservan todos los derechos.



Atribución (BY)

Siempre es necesario indicar el autor de la obra (atributo obligatorio) para que sea posible atribuir la autoría

No comercial (CN)

No se permiten los usos comerciales de la obra creativa

Sin obras derivadas (ND)

No se permiten elaboraciones del trabajo creativo

Compartir Igual (SA)

Con «share a like» se requiere que durante la repartición del trabajo, se apliquen las mismas opciones de CC definidas al principio. De esta manera es posible evitar que una obra cubierta por ciertos CC definidos por el autor se vuelva completamente abierta (C0) o completamente cerrada.

Finalmente:

La enorme cantidad de recursos gráficos y fotográficos disponibles en la red aumenta el riesgo de infracción de derechos de autor, es decir, el uso de una obra protegida sin haber obtenido la autorización adecuada del titular de los derechos, y la actividad en cuestión no está comprendida en una excepción o limitación a los derechos de autor.

La proliferación de creadores de contenido ha favorecido la difusión y consolidación del uso de Creative Commons por parte de autores y «reutilizadores» de imágenes. Creative Commons fue creado para proteger pero sobre todo para compartir.