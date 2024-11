Influencers, chicas duras y movimientos evangelizadores: novedades en un Congreso CyVP sin políticos

(religionenlibertad.com).-Habrá influencers católicos, «chicas duras» (mujeres valientes que han plantado cara como Ayaan Hirsi Ali, Ana Iris Simón, María San Gil y Lupe Batallán) y representantes de movimientos eclesiales católicos. Y es gratis y abierto a todos, sólo hay que inscribirse aquí.



Es el Congreso Católicos y Vida Pública, del 15 al 17 de noviembre, que cumple ya 26 años de vida y como cada año se celebra en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. El tema de este año es: «Quo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre».

Un manifiesto previo: ser minorías creativas

En esta edición el manifiesto no es un fruto de los trabajos, sino que ya está escrito antes y marca la línea: denuncia el relativismo moral que causa la crisis social, «un materialismo que lleva a la decadencia», y advierte de un «sentimiento de desmoralización» por «una cierta impotencia ante la imposición sistemática de un desorden social que nunca ha sido ni explicado ni votado«. El texto pide al «catolicismo social», que hoy es «silencioso e irrelevante» que se convierta en «minoría creativa con una estrategia» que impulse un cambio social.

Un congreso (casi) sin políticos

Este año los directores del Congreso son José Masip Marzá y la ex política María San Gil, buena conocedora de la amenaza terrorista de ETA, quien insistió en un encuentro con periodistas que ya no es de ningún partido y ahora sólo es militante de la ACdP.

Masip avisó al presentar el congreso: «Si perdemos los buenos valores, llegarán otros y serán peores». Y habló de la Transición en España, en los años 70, que «fue ejemplo de entendimiento y concordia». Preguntó: «¿Creéis que eso hoy sería posible?» A la pregunta ‘quo vadis’ («¿dónde vas?») recordó que Jesús es el camino pero hay que saber explicarlo de otra manera a los que no cristianos.

En esta edición no hay políticos, aunque sí algún ex político. Masip Marzá comentó que los políticos hoy ofrecen caos y no soluciones, y que tiene sentido hacer un encuentro de cristianos qué buscan soluciones.

Bullón de Mendoza recordó que cuándo nació el Congreso hace 26 años su impulsor, Coronel de Palma, le dijo: «los cristianos dialogamos con todos, marxistas, liberales, de todo, menos entre católicos». El Congreso nació como un encuentro enriquecedor entre cristianos y por eso en esta edición se ha insistido en invitar a movimientos ya evangelizadores y otras figuras. Otra novedad es que se quiere integrar a los jóvenes en el programa, sin hacer actividades separadas o paralelas.

Pero a sus impulsores, la Asociación Católica de Propagandista, la política les sigue pareciendo apasionante y necesaria. Masip Marzá dijo que en el primer Gobierno de la democracia, de Adolfo Suárez, la mayoría de ministros eran católicos practicantes, y de hecho de la ACdP en su mayoría. «Lo hicieron bien y ninguno fue nunca acusado de corrupción«, señala. En la España de hoy suena tan raro esa integridad como su catolicismo.

Masip comentó que hoy en los partidos los políticos cristianos ocultan su fe, quizá porque están en un sitio delicado y no se atreven a declararla.

Los periodistas saben que María San Gil vio su fe avivada hace unos años en un Retiro de Emaús. Le preguntaron si se puede invitar a un político en activo a este tipo de retiros u otros encuentros que despiertan la fe. ¿O es mejor esperar a que deje la política activa?

María San Gil respondió que «cuanto antes, mucho mejor». «Que disfrute de la fe. Además, uno se mete en política a defender lo que cree y si ve qué ese no es su sitio siempre puede dimitir», propuso.

Desde que ella dejó el Partido Popular, muchos más lo han hecho, pero no está claro que haya muchas opciones para un católico interesado en la acción política.

(Sobre esto léase: ¿En qué momento un político católico debería dejar su partido? ¿Y qué puede hacer después?).

Mujeres valientes que dan la cara

Los organizadores no lo han destacado, pero al repasar el programa destacan varias mujeres valientes que hablan claro. La más valiente, porque lleva años amenazada por integristas islámicos (y ahora también por activistas woke, no tan letales) es Ayaan Hirsi Ali, que habla el viernes por la tarde.

La famosa escritora somalí a los 22 años llegó a Holanda escapando de un matrimonio forzado. Combatió la mutilación genital femenina y el integrismo islámico fue amenazada de muerte se declaró atea y activista del ateísmo y desde 2023 se declara cristiana y defiende la libertad de expresión y los derechos de las mujeres. Habla el viernes por la tarde.

El otro gran acto del viernes por la tarde es un encuentro de movimientos católicos. Se invitó a muchos, pero los que al final confirmaron que enviaban representantes fueron: Comunión y Liberación, Retiros de Emaús, Hakuna, Acción Católica y el Camino Neocatecumenal. La ACdP siempre ha querido ofrecer sus instalaciones y encuentros para que los católicos de distintas realidades se conozcan, hagan amistades y se coordinen para dar más fruto.

El sábado hablan el obispo José Ignacio Munilla, el filósofo Jorge Freire y la periodista y escritora Ana Iris Simón. Esta es otra voz valiente, que dice cosas incómodas para la izquierda y a veces también para la derecha. Cuando Fernando Sabater fue expulsado de El País, Ana Iris Simón quedó como una de sus escasas voces críticas, capaces incluso de romper tabúes como el aborto o el divorcio, supuestos avances de la izquierda (y buena parte de la derecha) que siembran tristeza y pobreza. Hace poco defendía (en formato 6 contra 1) el derecho de los rescatadores a dar información provida cerca de las clínicas abortistas.

Pablo Velasco, decano de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU, recordó una frase de Ángel Herrera Oria, el periodista y político que fundó la ACdP y luego se haría sacerdote y hasta cardenal. Él decía a los primeros propagandistas: «Nada de lamentos, ¡acción!» Es el título del encuentro de Ana Iris Simón y Jorge Freire que calificó de «pensadores originales, liberados de clichés… ¡Vamos a ver si comparten nuestro manifiesto!»

¡El director de ReL en una película!

A las 3:15 de la tarde se proyecta la película documental ‘Valientes’, de Goya Producciones, con testimonios de activistas de muchos países frente al laicismo agresivo y la cultura de la muerte. Uno de los testimonios es Álex Rosal, director de Religión en Libertad.

La tarde del sábado está protagonizada por influencers y misioneros digitales. Estarán Macarena Torres, portavoz y comunicadora de Hakuna; la influencer y conversa Carla Restoy, de 27 años; Carlos Taracena, del grupo evangelizador misión Jatari; Irene Alonso, madre de 10 hijos y autora de Soy una madre normal; y Álvaro Trigo, que sobrevivió a graves quemaduras y se lanzó a plantear retos deportivos solidarios.

También cuenta su testimonio Carlota Valenzuela, que ha caminado a pie desde Finisterre a Jerusalén. Y la contundente y firme activista provida argentina Lupe Batallán, autora del libro ‘Hermana, date cuenta‘. Su conferencia se titula ‘Calladita te ves más bonita’. Cuando empezó su activismo era atea, pero ahora se declara enamorada de Jesucristo.

Esa tarde se pueden comprar productos gastronómicos de conventos y monasterios y habrá una hora santa con Hakuna a las 20:30

El domingo a las 12 el plato fuerte es el filósofo Fabrice Hadjadj, francés de origen judío tunecino, padre de familia numerosa y converso ya de adulto al leer los Evangelios.



La presentación del lema del 26ª Católicos y Vida Pública, hace unas semanas: