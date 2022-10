¿Influirán las redes sociales en los procesos de canonización?

(romereports.com).-Tuits, mensajes de facebook, fotos publicadas en Internet… Las redes sociales han permitido compartir más detalles de la vida personal, algo que en el Vaticano tendrá consecuencias. Concretamente a la hora de estudiar si una persona es santa.

Este fue uno de los puntos tratados en la conferencia “La santidad hoy”, que tuvo lugar en el Instituto Agostinianum de Roma.

Entre los presentes estaba el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Dijo que no ve las redes sociales como algo negativo que pueda paralizar procesos, sino más bien como una ayuda para mejorar su tarea.

CARD. MARCELLO SEMERARO

Prefecto, Congregación para las Causas de los Santos

De parte de los medios hoy recibimos una gran ayuda para conocer la realidad, que es poliédrica. A veces el estudioso se concentra demasiado en un solo aspecto y el mundo contemporáneo nos ofrece una visión panorámica que nos permite ver muchas cosas.

También señaló que hay que leer las publicaciones de las redes sociales en su contexto.

CARD. MARCELLO SEMERARO

Prefecto, Congregación para las Causas de los Santos

Desde luego las redes sociales muestran el interés y la atención que suscita una persona, aunque, la vedad, a mí me gusta decir que la santidad no se mide con los me gusta.

Entre los presentes en el congreso estaba el exportavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Fueron muchos los expertos que participaron.

Otro de los puntos de reflexión fue que si las redes sociales son parte importante de la vida de las personas hoy en día, es importante que los futuros santos aprendan a usarlas.

P. FEDERICO LOMBARDI

Presidente, Fundación Ratzinger

Cada uno debe vivir en su época. Los que están ahora, en el mundo de las redes sociales, deben encontrar la manera de expresarse, de dialogar, de vivir los valores de la santidad. Y esto lo deben hacer ellos porque ninguno les podemos enseñar cómo manejarse en esta situación nueva.

CECILIA COSTA

Universidad Roma Tre (Roma)

Todos los hechos externos nos condicionan pero no nos determinan porque cada uno tiene una capacidad, la creatividad y la motivación con la que superar los condicionamientos externos.

Aunque el desafío de la santidad e Internet no es cosa del futuro sino del presente. El joven Carlo Acutis, fallecido en el 2006 a los 15 años es considerado un ejemplo para los jóvenes de hoy. De hecho, muchos sugieren que se proponga como el patrón de Internet.