Inscrições abertas para o 9º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação

(pascombrasil.org.br).-A Pastoral da Comunicação no Brasil, organismo da Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB, já se prepara para viver um dos momentos mais esperados de sua caminhada: o 9º Encontro Nacional da Pascom, que acontecerá entre os dias 24 e 26 de julho de 2026, no Centro de Eventos do Santuário Nacional de Aparecida/SP.

Com o tema “Evangelização em movimento: a dimensão pastoral da comunicação”, o encontro será um espaço de formação, partilha e discernimento sobre como a comunicação, dentro da missão evangelizadora da Igreja, deve estar sempre em constante movimento. Mais do que técnicas ou modismos, a Pascom é chamada a cultivar uma comunicação enraizada no Evangelho, capaz de responder aos desafios do tempo presente com discernimento pastoral, criatividade, estratégias coerentes e formação contínua. Tudo isso pensando na rotatividade dos agentes da Pascom, já que é uma Pastoral com novos “rostos” a todo momento e nos comunicadores veteranos, que carregam a experiência da comunicação que nasce nas bases e ajudam a formar comunicadores conscientes e bem preparados.

“Este 9º Encontro diz muito sobre a Pastoral da Comunicação no Brasil, sobre a sua atuação, diante da importância e da necessidade de capacitar e formar os comunicadores, sejam eles jovens e adultos, sobre o que é a comunicação dentro do viés Pastoral. Aqui eu falo daquela comunicação que nasce nas bases, que vai se formando em nossas comunidades paroquiais até nossas (Arqui)Dioceses e Regionais da Igreja no Brasil. É repensar uma Pascom sem deixar que a comunicação caia no vazio dos ‘likes’ ou nos “memes” exagerados, e sem nos esquecermos que a comunicação é movimento, é transformação, é ser missionário em todos os ambientes, sobretudo no digital, sendo pontes comunicacionais com estratégia e inteligência dentro da comunicação eclesial.” Afirma Janaína Gonçalves, coordenadora nacional da Pascom.

A Pastoral da Comunicação no Brasil realiza esse encontro em nível nacional sempre no mês de julho, a cada dois anos, intercalando com o Muticom – Mutirão Brasileiro de Comunicação, para favorecer a participação dos agentes, considerando a época de férias. O evento também se consolida sendo realizado na casa da Mãe Aparecida, padroeira da Pascom, que acolhe todas as pessoas com a alegria e em sintonia com a comunicação evangelizadora.

Então, fique atento para os períodos e já envie essa notícia para sua equipe de comunicação. Monte a sua caravana. Vamos movimentar nossas redes e fazer o melhor e maior encontro da comunicação pastoral da Igreja no Brasil.

Inscrições

As inscrições já estão abertas. Acesse:

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO

Os valores variam de acordo com o período de inscrição:

1º lote (R$ 150,00) – de 28/09/2025 a 30/11/2025

– de 28/09/2025 a 30/11/2025 2º lote (R$ 170,00) – de 01/12/2025 a 29/03/2026

– de 01/12/2025 a 29/03/2026 3º lote (R$ 190,00) – de 30/03/2026 a 12/07/2026

O Encontro Nacional é uma oportunidade única para reunir comunicadores de todo o Brasil, refletindo sobre a missão evangelizadora da Pascom e fortalecendo a caminhada da Igreja em rede.

Garanta já sua inscrição e venha viver este momento especial em Aparecida! Vamos juntos?