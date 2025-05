A Pascom Brasil disponibiliza a identidade visual do 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A arte oficial já pode ser acessada e utilizada pelas comunidades, paróquias e dioceses em suas ações de comunicação e divulgação da data.

Com uma linguagem visual que traduz a proposta da mensagem do Papa Francisco para este ano, o material está disponível para download gratuito e conta com versões adaptáveis para diferentes formatos.

Acesse o link para download:

MATERIAL VISUAL DO DMCS 2025