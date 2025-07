Jubileo, P. Cosimo Schena: Los misioneros digitales también deben ser creíbles en la vida real

«En las redes sociales hay mucha gente solitaria. La soledad es realmente la enfermedad del siglo», dice el sacerdote que es muy popular en las redes sociales. Los días 28 y 29 de julio tendrá lugar el Jubileo de los misioneros digitales y los influencers católicos.

(cittanuova.it/)-«Reduzca la velocidad, respire. El tiempo que te dedicas a ti mismo no es en vano, es sagrado. Es el momento en que Dios acaricia tu alma«. Este es uno de los mensajes de Don Cosimo Schena, el sacerdote que tiene más seguidores en Instagram en Italia. Psicólogo y psicoterapeuta en formación, ha escrito 25 libros. Don Cosimo también participará en el Jubileo de los misioneros digitales y los influencers católicos, que tendrá lugar los días 28 y 29 de julio. «En las redes sociales estamos idealizados, por lo que necesitamos hacer entender a quienes nos siguen que también nosotros somos humanos, también somos frágiles», explicó durante su intervención en la reunión mensual en línea del grupo de Comunicación y Sinodalidad, nacida de la inspiración de la red internacional NetOne, que incluye periodistas y comunicadores de varios periódicos, así como académicos y estudiantes de comunicación.

Don Cosimo Schena en su parroquia. Foto del perfil de Instagram.

Don Cosimo, ¿cómo se convirtió en misionero digital?

Todo empezó por casualidad. Mirando las iglesias vacías, no pensé que la Red traería a mi vida un encuentro tan vasto con tantas personas que están verdaderamente en busca de Dios. Miramos las iglesias vacías y pensamos que muchas personas ya no creen en Dios. En cambio, en las redes sociales encontré una confirmación muy fuerte de que hay un gran deseo de encontrarse con Dios en la vida de uno. Y esto es extraordinario. Empecé mucho por casualidad. Sin ninguna pretensión, comencé a publicar frases del Evangelio y mis propias pequeñas reflexiones. A partir de ahí se empezó a formar esta red y se hizo cada vez más grande, donde la gente me buscaba para pedirme consejos, para agradecerme, diciéndome: «esa frase me salvó», «ese video me dio la oportunidad de pararme un momento y reflexionar». Realmente no había un programa preciso para llegar a tanta gente. Entonces la gracia de Dios lo hace todo, nos da la oportunidad de llevar nuestra palabra a todas partes, especialmente en Internet, donde tenemos la oportunidad de conocer a muchas personas en todas partes del mundo. En comparación con todas esas personas que buscan a Dios en las redes sociales, también hay muchas otras que no creen, pero se ponen en contacto contigo de todos modos.

¿Qué te dicen?

Dicen: «Aunque no creo en Dios, me gusta lo que dices y haces, realmente me gusta». Y esto me hace reflexionar, porque traigo el anuncio del Evangelio. No es que haya inventado una nueva teoría o una nueva religión. Esto nos hace entender que es la comunicación la que marca la diferencia, lo que hace que el mensaje llegue de una manera más fuerte y única. Otro aspecto que he estado experimentando en la Red durante años es que la soledad es realmente la enfermedad de este siglo. Porque hay tantas personas solitarias que se refugian en las redes sociales para encontrar una respuesta, consuelo, incluso una risa o para pasar el tiempo. Vamos en busca de esto, porque ya no tenemos la capacidad de escucharnos a nosotros mismos. Recibo audios, correos electrónicos y mensajes muy largos, donde al final dice: «No es necesario que me respondas. Lo importante es que se lo dije a alguien». Esto me hace estremecer, porque digo: ¿es posible que no seamos capaces de escucharnos? ¿No somos capaces de salir a nuestro encuentro y amarnos unos a otros como el Señor quiere? Pero creo que con el testimonio de varias personas se marca la diferencia. Ahora somos muchos, cada uno con su propio estilo, con su propia forma de llevar el Anuncio, que llega y marca la diferencia. Lo importante no son los números, sino también llegar a un solo corazón, porque así trajimos el anuncio, la palabra justa, la palabra bonita, la palabra que necesitaba en ese momento una persona que estaba sola.

¿Cómo concilias la vida cotidiana con tu ser un misionero digital?

Puedo conciliar todo fácilmente, porque ahora no podemos separarnos de lo virtual. Lo real y lo virtual en todos, pero especialmente en los jóvenes, no se pueden separar. Trato de vivir mi día como párroco en Brindisi y también tengo muchas personas que me ayudan a llegar a más personas. Pero los mensajes, los correos electrónicos, siguen siendo privados. Trato de organizarme. Lo que siempre me hace pensar es que el Señor me da la fuerza para poder hacerlo. Puede parecer un poco simple, pero cuando la gracia de Dios te toca, y también toca a los demás, incluso los esfuerzos más grandes se vuelven pequeños.

¿Qué representa para ti este Jubileo?

Para mí representa un punto de partida en el que todos nos encontramos y empezamos a hacer algo juntos para poder llevar este anuncio de la palabra de Dios de una manera aún más fuerte y hermosa, porque cuanto más somos, más somos familia, más somos comunidad y más marcamos la diferencia. El jubileo será un momento hermoso. Será un reconocimiento, como dijo monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación, pero también nos dará la oportunidad de reconocernos unos a otros que tenemos el mismo objetivo, que es llevar a Cristo a los demás.

Don Cosimo Schena en una selfie en la Plaza de San Pedro, Roma. Foto del perfil de Instagram.

Los misioneros digitales pueden ser de todas las edades. Si alguien quisiera convertirse en uno, ¿qué consejo le daría?

Llevar a Jesús a la Red, llevar la palabra de Dios: este es el consejo que también me doy a mí mismo: nunca envíes un mensaje de que tú mismo no vives. Tienes que ser creíble, traer un testimonio creíble, porque yo también puedo hacer el video más hermoso, más conmovedor, más atractivo de este mundo, pero si es un fin en sí mismo, también puede ser que llegue a algún corazón, que cambie la vida de alguien, pero si yo por mi parte no vivo lo que digo, esto no tiene sentido.

Todos pueden ser misioneros digitales: todos los que creen en Dios. Pero también tratamos de ser creíbles en la vida real, no solo en las redes sociales. En las redes sociales estás muy idealizado. Los jóvenes idealizan a los influencers o personas que tienen un impacto muy fuerte y lo mismo me pasa a mí. Mucha gente me idealiza y por eso tenemos que dejar claro que también nosotros somos humanos, también somos frágiles y que, cuando tenemos a Dios a nuestro lado, le damos la oportunidad de estar cerca de nosotros, porque Él siempre está a nuestro lado. Nuestra vida no será de rosas y flores, no se resolverá en todas las situaciones negativas que vivimos, pero sabemos que no estamos solos, que Él está con nosotros.