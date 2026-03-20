Kenia: Las monjas se enfrentan a la trata de personas en la era digital

Aunque los perpetradores intentan ocultarlo, el tráfico de seres humanos viola la dignidad humana y traspasa fronteras, culturas, comunidades vulnerables y golpeadas por la pobreza, los desesperados. Sin embargo, está mucho más cerca de lo que pensamos, habita nuestros teléfonos y redes sociales en forma de promesas de oportunidades que aparecen en la pantalla. Las hermanas de Talitha Kum Kenia están construyendo con tenacidad una red que combina presencia local e impacto global.

(vaticannews.va).-Los traficantes han abrazado la era digital a nivel mundial. A través de Talitha Kum Kenya, una red internacional que forma parte de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), con sede en Roma, las hermanas están a la vanguardia de la lucha contra la trata de seres humanos, un comercio rentable y tecnológicamente sofisticado.

Sor Mercy Mwai (FSJ), religiosa franciscana de San José y directora de Talitha Kum Kenia, cuenta cómo la fe, la colaboración y las acciones locales están transformando la lucha contra la trata de seres humanos.

La batalla

Talitha Kum Kenia fue fundada en febrero de 2016 en respuesta al llamamiento del Papa Francisco durante el Año Jubilar de la Misericordia, con el objetivo de llegar a las personas que viven y se ven afectadas por la trata de seres humanos. La iniciativa tomó forma en 2022, financiada por la Fundación Conrad Hilton.

Actúa como una organización benéfica vinculada a la Red Talitha Kum, y coordina una amplia gama de miembros que incluye religiosos y monjas, jóvenes y laicos asociados en toda Kenia, ayudando a responder a la trata en aldeas, regiones fronterizas, asentamientos urbanos y presencias en línea.

Prevención a nivel territorial y online

“La trata de personas no es solo un problema africano”, explicó la Hermana Mercy, señalando que se trata de una crisis global que afecta a personas de todas las edades que buscan mejores oportunidades. Dado que la trata se solapa con la ciberdelincuencia, los delincuentes aprovechan los espacios digitales para atrapar a las víctimas.

Talitha Kum responde a esta necesidad a través de la prevención, la protección y la colaboración, reconociendo que el proceso debe estar tan interconectado como el propio delito.

“Muchas personas se dan cuenta de que son víctimas de la trata cuando es demasiado tarde”, reiteró Sor Mercy. Señala como trampas comunes los falsos anuncios de trabajo, las falsas promesas de visado y las entrevistas secretas en línea. Para evitar que esto suceda, las hermanas y sus socios llevan a cabo seminarios, foros comunitarios y actividades de sensibilización parroquial para educar a las comunidades sobre la trata de personas, cómo funciona y las señales de advertencia.

Partnership

Los agentes de policía y el personal de seguridad fronteriza están capacitados para identificar indicadores de trata y responder adecuadamente, en colaboración con el Director de Investigaciones Penales (DCI), la Secretaría Ministerial de Lucha contra la Trata de Género y el Departamento de Estado de Diáspora y Asuntos Exteriores. Se presta especial atención a las regiones fronterizas de Kenia con Somalia, Etiopía, Sudán del Sur, Uganda y Tanzania.

La policía de tráfico participa en una sesión sobre trata de personas

Del salvamento a la integración

Las víctimas se identifican a través de informes gubernamentales, organizaciones asociadas, miembros de congregaciones y una línea directa gratuita. Los rescates internacionales son llevados a cabo por las fuerzas del orden y, una vez llevados a casa, las personas son recibidas por las monjas que las acompañan a refugios seguros.

Los rescatados son sometidos a interrogatorios para evaluar sus experiencias y necesidades; la mayoría de ellos necesitan apoyo psicológico para lidiar con el trauma. Reciben atención médica, apoyo económico a través de pequeñas empresas y formación profesional para apoyar su recuperación.

“El objetivo es la reintegración holística”, subrayó Sor Mercy, explicando que la libertad no se trata solo de ser salvados, sino también de reconstruir la vida en su totalidad.

En primera línea

Las hermanas representan la columna vertebral de esta misión: organizan formaciones comunitarias, identifican los casos acompañando a las supervivientes, ofrecen asesoramiento y abren sus propias instituciones para la formación profesional. En regiones costeras como Malindi y Mombasa, participan directamente en el rescate de las víctimas de la trata y la violencia de género.

Sor Mercy comparte el conmovedor caso de una mujer de Burundi víctima de trata en Kenia y posteriormente segregada junto a sus hijos, hasta que un compromiso coordinado entre Talitha Kum, la DCI (Dirección de Investigaciones Criminales), abogados, la embajada y las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de África, no garantizó su libertad y el regreso seguro a casa.

Su éxito confirma que la solidaridad con los supervivientes va más allá de las fronteras nacionales.

Las congregaciones miembros de Talitha Kum Kenia posan para una foto durante su Asamblea General

Retos digitalizados

Los traficantes están evolucionando constantemente en el reclutamiento, el fraude cibernético e incluso la explotación de jóvenes altamente educados, incluidos profesionales de la informática, para estafas digitales en el extranjero.

Talitha Kum Kenia se enfrenta a amenazas directas tanto de redes de traficantes como de las imponentes necesidades de los supervivientes, a menudo superiores a los recursos disponibles. La financiación limitada, los riesgos de seguridad y la profundidad del trauma que los sobrevivientes traen consigo siguen siendo preocupaciones constantes. Sin embargo, las monjas siguen perseverando.

Responsabilidad global

La trata de seres humanos prospera en el silencio, la fragmentación y la ignorancia. Talitha Kum Kenia ofrece una forma diferente de colaboración, conciencia, fe y valentía. Como ha concluido Sor Mercy, ninguna organización por sí sola puede poner fin a la trata.

“Es un crimen global y requiere fuerza global”, afirmó. “Gobierno, iglesias, escuelas, ONG, comunidades, cada uno tiene un papel que jugar. Juntos podemos combatir a los criminales y restablecer la libertad”.

El testimonio de las hermanas en esta misión muestra al mundo que la necesidad de vigilancia, compasión y responsabilidad colectiva debe ir más rápido que la explotación que viaja a la velocidad de un clic.