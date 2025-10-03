La aplicación Saintifi tiene como objetivo hacer que la verdad sea accesible, conéctese con la juventud

Aprovecha el crecimiento en podcasts, popularidad del audio

(catholicregister.org).-Los católicos norteamericanos se han convertido en contribuyentes impactantes al aumento mundial en el podcast y la escucha de audiolibros, así como la lectura de libros electrónicos, en los últimos años.

Reconociendo esta tendencia, Charlie McKinney, presidente de la editorial católica Sophia Institute Press, un ávido entusiasta de los audiolibros, está lanzando una nueva aplicación llamada Saintifi el 1 de octubre.

Esta plataforma representa el primer catálogo integral de 200 audiolibros, 300 libros electrónicos y docenas de podcasts.

El Ascent del podcast, en particular, se hizo notable por primera vez durante 2021 y 2022 como el p. La Biblia de Mike Schmitz en un año de podcast se elevó al número 1 en las listas de podcasts de Apple. El proyecto de secuela, Catecismo en un año, también dirigió la tabla de "todas las categorías" de Apple en 2023 durante varios días.

La Palabra de Obispo Robert Barron, las pintas de Matt Fradd con Aquino y permanecer juntas, co-anfitriones por el Sr. Miriam James, Michelle Benzinger y Heather Khym, se encuentran entre los programas que atraen seguidores robustos y leales.

En cuanto a los audiolibros, esta industria disfrutó de una tasa de crecimiento del 13 por ciento en 2024 según la Encuesta de ventas de la Asociación de Publishers de Audio.

Si bien proporcionar una vía más rentable para que los católicos consuman contenido impulsado por la fe fue uno de los principales impetuos para que McKinney desarrolle Saintifi, reconoce que existe la providencia del momento de la introducción de esta aplicación en el mercado en línea.

"La gente está buscando la verdad", dijo McKinney, quien ha publicado más de 1,000 libros y distribuyó cinco millones adicionales. "El mundo es un mal lugar y parece que está empeorando. Creo que mucha gente está abriendo los ojos a eso, y si estás buscando la verdad, vas a terminar en la Iglesia Católica.

"Un lugar como Sophia Institute Press tiene la obligación de traerles ese contenido", continuó McKinney. "El momento no podría ser mejor en un momento en que la generación (juvenil) aparentemente regrese a la fe, para brindar una oportunidad como esta para fomentar su fe y ayudarlos a profundizar con Cristo y ayudarlos a desarrollar su vida espiritual.

Saintifi no será una aplicación estancada. El plan, dijo McKinney, es de siete a 10 libros publicados por Sophia Institute Press que se agregarán a la plataforma cada mes. Se espera que se agregen más podcasts de forma recurrente.

McKinney agregó que las discusiones también están en marcha con otras principales editoriales en América del Norte para unirse. Expresó la esperanza de que se pudiera hacer un anuncio importante "en las próximas semanas o meses".

Tras el lanzamiento de Saintifi el próximo mes, McKinney expresó la esperanza de que los apostolados católicos "como una pieza crítica de ese esfuerzo" puedan verlo accesible y conectarse con los jóvenes.