La Comisión Episcopal de Comunicación Social Argentina convoca a la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

La Comisión Episcopal de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina invita a participar de la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, un espacio de reflexión y encuentro que este año se desarrollará en modalidad virtual bajo el lema: “Custodiar voces y rostros humanos”.

(comunicacionsocialcea.org.ar).- La actividad se realizará el sábado 9 de mayo a las 10:00 a.m. (hora de Argentina) y contará con la presencia de destacados referentes internacionales en el ámbito de la comunicación eclesial y estratégica.

Voces que inspiran y acompañan

El encuentro ofrecerá la posibilidad de profundizar en el Mensaje del Papa León XIV para esta Jornada, en diálogo con especialistas que aportarán su mirada sobre los desafíos actuales de la comunicación en la Iglesia y en la sociedad.

Entre los invitados se destacan:

Mons. Lucio Adrián Ruiz , secretario del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano , quien compartirá su experiencia y visión sobre el papel de la comunicación en la misión evangelizadora.

, secretario del , quien compartirá su experiencia y visión sobre el papel de la comunicación en la misión evangelizadora. Albertina Navas, consultora en comunicación estratégica, reconocida por su aporte en el ámbito digital y en la formación de comunicadores.

La moderación estará a cargo de la Lic. Vanesa Monzón (@vanessalujan.digital), especialista en comunicación digital y acompañamiento pastoral.

Un espacio de compromiso y participación

La Jornada se presenta como una oportunidad para que comunicadores, agentes pastorales y miembros de comunidades eclesiales puedan reflexionar juntos sobre el cuidado de la comunicación como servicio a la dignidad humana, en un contexto marcado por la necesidad de escuchar, acompañar y dar voz a quienes muchas veces permanecen en silencio.

La inscripción se realiza a través de la Plataforma Fratelli Tutti en el sitio oficial de la Comisión Episcopal de Comunicación Social: https://www.comunicacionsocialcea.org.ar/jornadamundial2026.

La participación en el evento implica un compromiso activo de presencia y diálogo, fortaleciendo la red de comunicadores católicos que buscan ser puente y servicio en la sociedad contemporánea.

Invitación abierta

La Conferencia Episcopal Argentina anima a todos los comunicadores, profesionales y voluntarios vinculados a la misión de la Iglesia a sumarse a esta propuesta. La Jornada será también un espacio para fortalecer la comunión y la colaboración en la red de comunicadores católicos de América Latina, en sintonía con el espíritu de la RIIAL: “Ser red, hacer red”.