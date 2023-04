La generación Z quiere saber más sobre Jesús, ¿qué hará la iglesia?

En su reporte más reciente, Barna Group da a conocer el nivel de apertura que los adolescentes cristianos, tanto comprometidos como nominales, y los adolescentes no creyentes tienen con respecto a Jesús y a conocer más sobre Él.

La firma de investigación de orientación evangélica Barna Group emprendió el proyecto The Open Generation, con el objetivo de dar a conocer las creencias de los jóvenes. Por ejemplo, en un estudio previo se dio a conocer quela generación Z es un segmento demográfico que está abierto al evangelio, a querer relacionarse con Jesús y a tener una intención más clara y consistente de comunicar a los demás las Buenas Nuevas de salvación. Además, el 52 % de esos jóvenes afirman que son cristianos, lo cual incluye creyentes de todas las denominaciones cristianas, como evangélicos, protestantes históricos, católicos romanos, iglesias no denominacionales e iglesias anglicanas y católicas independientes.

La generación abierta: Estados Unidos es uno de los reportes que hacen parte del proyecto, se trata de un nuevo estudio que confirma los hallazgos anteriores y mantiene una perspectiva positiva sobre la relación de la generación Z con Jesús y la fe cristiana. Hace poco, la firma publicó un texto basado en los resultados, el cual presenta el nivel de compromiso de los adolescentes de la generación Z con Jesucristo y a quiénes se dirigen para conocer más acerca de Él. Barna indicó que, en el camino, también se han observado algunos cambios notables en el compromiso hacia Cristo a medida que los jóvenes van llegando a la adultez.

A continuación exponemos algunos de los resultados y hacemos una reflexión sobre los asuntos que podrían ser relevantes para que la iglesia cristiana alcance y discipule a esta generación.

Volúmenes de “The Open Generation”, el estudio de Barna Group / Foto: Twitter de David Kinnaman.

Un fuerte declive en el cristianismo comienza en la adultez temprana

El estudio también está lleno de matices respecto a la perspectiva positiva de la fe que los miembros de la generación Z profesan. Los jóvenes constantemente se ven enfrentados a cuestionamientos y presiones sociales de un entorno con una fuerte tendencia secular, y no todos mantienen un compromiso constante con Jesucristo a lo largo de sus vidas.

En general, los miembros de la también llamada generación centennial en Estados Unidos, tanto adolescentes (de 13 a 17 años) como adultos jóvenes (de 18 a 22 años), tienen una perspectiva positiva acerca de Cristo. Con frecuencia, los adolescentes estadounidenses creen que Él ofrece esperanza a las personas, se preocupa por ellas y es digno de confianza. Mantener estas perspectivas no siempre se correlaciona con mantener una fe estrictamente cristiana acorde a las definiciones propias de la ortodoxia evangélica. Esto significa que, aunque los adolescentes digan que son cristianos, no necesariamente tienen los estándares sobre lo que doctrinalmente significa “seguir a Jesús”.

Durante mucho tiempo, Barna ha hecho en sus investigaciones una distinción entre los “cristianos nominales” y “los cristianos practicantes”, lo cual es de especial importancia en zonas como Estados Unidos y América Latina, en donde la mayoría de personas se identifican como cristianas en términos culturales. También es posible que algunos adolescentes se identifiquen con la religión de la comunidad en la que fueron criados, aunque no hayan tomado una decisión personal profunda con respecto a su fe.

En general, dos tercios de los adolescentes (el 65 %) y cerca de la mitad de los adultos jóvenes (48 %) en Estados Unidos, se identifican a sí mismos como cristianos. Para fortalecer su análisis del cristianismo entre los centennials, Barna también hizo una segmentación según el nivel de compromiso que ellos dicen tener con su fe.

Estas categorías están definidas así:

Cristianos comprometidos: se autoidentifican como cristianos y dicen que han tomado una decisión personal de seguir a Jesús.

Cristianos nominales: se autoidentifican como cristianos pero no han tomado una decisión personal de seguir a Cristo.

Todos los demás: no se autoidentifican como cristianos y/o no están seguros de quién es Jesús para ellos.

Según esta definición, a nivel mundial solo uno de cada cuatro adolescentes, es decir, el 22 %, son cristianos comprometidos (no todos ellos de confesión evangélica). En Estados Unidos, el porcentaje de cristianos comprometidos entre los miembros de la generación Z asciende a 33 %. El otro tercio comprende a los cristianos nominales, que con un 33 % se acerca a la proporción global, que es de 30 %. En cuanto a la segmentación por denominación, el 44 % de los adolescentes católicos y el 58 % de los cristianos se definen como cristianos comprometidos.

Barna notó un fuerte declive en la fe de los jóvenes adultos de la generación Z en Estados Unidos, es decir, de los que tienen entre 18 y 22 años. Tal caída inició en la adultez temprana. La categoría de los cristianos comprometidos disminuye a la mitad, hasta quedar en un 17 %, mientras que más de la mitad de los adultos jóvenes (el 52 %) no conoce a Jesús o no se identifica con el cristianismo.

Los cristianos comprometidos encuentran alegría y relevancia en Jesús

Los cristianos comprometidos son una minoría que con frecuencia tiene experiencias significativas de fe. En el ámbito global, tres cuartos (75 %) de los adolescentes comprometidos con Jesús están fuertemente de acuerdo en que su conexión con Él les produce alegría y satisfacción. En Estados Unidos, los beneficios reportados como resultado de esa relación con Cristo son ligeramente menos pronunciados: el 69 % está fuertemente de acuerdo en que experimenta esa alegría y satisfacción. Como se podría esperar, los adolescentes cristianos nominales en ese país están menos inclinados a estar de acuerdo con sus pares comprometidos, así que solo la mitad de ellos afirma que su relación con Jesús es satisfactoria.

Sin embargo, la brecha más grande entre los cristianos adolescentes nominales y los comprometidos está en la relevancia que le dan a lo que Jesucristo tiene por decirles. Los primeros son más dados a decir que no están seguros de si Jesús les ofrece alegría o sabiduría relevante. Esto sucede dentro de las fronteras estadounidenses y también a nivel mundial.

Pero a pesar de esta aparente apatía de los cristianos nominales, hay buenas noticias sobre la disposición de los adolescentes estadounidenses a saber más sobre Jesús.

Tres de cada cuatro adolescentes en Estados Unidos quieren aprender más acerca de Jesús

La curiosidad por Jesús está bastante extendida dentro de la “generación abierta”. Los adolescentes de esa zona de norteamérica están más intrigados que sus pares a nivel mundial por la persona de Jesúsucristo, por lo cual, el 77 % de ellos está algo motivado para seguir aprendiendo sobre Él a lo largo de su vida. Por supuesto, dado que el compromiso individual de seguir a Cristo está estrechamente relacionado con el deseo de conocer más acerca de Él, es apenas natural que el porcentaje de los cristianos comprometidos que están dispuestos a ello se eleve significativamente. Incluso, más de la mitad de los adolescentes que no son cristianos o que no saben quién es Cristo están al menos algo motivados a aprender más sobre Él.

Pero, ¿a quién se dirigen los adolescentes para satisfacer su deseo de conocer más acerca de Jesús?

Los centennials estadounidenses depositan un monto significativo de confianza en los textos religiosos y en sus familiares para conocer más acerca de Jesús. Ellos son más propensos a reportar que buscan información en esas fuentes, por encima de las redes sociales, el internet, sus amigos o los influencers.

Al indagar un poco más sobre sus fuentes de confianza, Barna encontró algunos desafíos con respecto a la búsqueda de información sobre Jesús. Después de acudir a las Escrituras o a un familiar, los adolescentes cristianos nominales son rápidos en mirarse y confiar en sí mismos. Incluso, los creyentes no comprometidos con el evangelio optarán por eso antes que dirigirse a un pastor, un líder de la iglesia, otro cristiano o la Biblia para recibir instrucción acerca de Jesúcristo.

Estos datos publicados por Barna exponen un número importante de oportunidades para discipular a los jóvenes. Los estadounidenses de la generación Z varían en sus niveles de compromiso con Jesús, así que pueden tener carencias en cuanto a cómo conocerle y cómo encontrarle sentido a las Escrituras. Además, debido a la ausencia de una guía adecuada, es probable que los adolescentes cristianos nominales intenten convertir el discipulado en una actividad en solitario y, por lo tanto, en un esfuerzo individual.

En el artículo se concluye que la desviación de la identidad y el compromiso cristianos se está convirtiendo en una tendencia entre los miembros más adultos de la generación Z y que los líderes de fe de la siguiente generación de creyentes tienen la urgente tarea de llevar a cabo un trabajo relacional y espiritual con ellos. También se expone una afirmación que David Kinnaman, el CEO de Barna Group, consignó en el reporte sobre La generación abierta: “tener un mentor espiritual es uno de los factores más fuertes para ayudar a los jóvenes a desarrollar una fe resiliente, una fe que crezca y los sostenga con el tiempo y los guíe hacia el significado y el propósito de la vida”.

¿Una generación realmente abierta?

Al observar los estudios y las conclusiones a las que ha llegado Barna Group sobre la Generación Z, es inevitable preguntarse hasta qué punto esta es una “Generación abierta” a conocer más sobre Cristo. ¿Qué doctrinas y corrientes de interpretación teológica se están teniendo en cuenta para definir quién es Jesús? Si hablamos con honestidad, el Jesucristo que ha llegado a esta época es una lectura determinada que hemos hecho sobre su persona y sobre el evangelio. Esto no debería pasarse por alto.

Ahora, el punto de este análisis no es hacer un juicio sobre las doctrinas que se esgrimen acerca de Jesús y definir cuál es verdadera y cuál no. Lo importante es señalar la probabilidad de que el Cristo que perciben los jóvenes, y del cual quieren saber más, podría ser uno totalmente diferente a aquel del cual hablan los pastores en las congregaciones. Hay que tener en cuenta que de los jóvenes no cristianos solo el 40 % señaló que buscaría a un creyente para aprender más sobre Jesús y el 43 % a un líder de la iglesia.

En este sentido, aunque los jóvenes quieran saber más sobre Jesús, podrían estar acercándose a su persona y ministerio desde una perspectiva singular y sesgada. Es posible que no tengan en cuenta los hechos históricos relacionados con Él o las consideraciones teológicas que los pastores y líderes cristianos definen como ortodoxas.

También es importante destacar que incluso entre los cristianos comprometidos, los nominales y todos los demás adolescentes, un importante grupo está dispuesto a confiar en su propia conciencia para buscar respuestas sobre Jesucristo (83 %, 68 % y 53 % respectivamente). Esta tendencia podría tener una amplia relación con la proliferación de doctrinas no ortodoxas dentro de la población cristiana estadounidense.

Así mismo, las tendencias mencionadas invitan a una autocrítica por parte de los líderes y pastores cristianos. El bajo nivel de confianza que expresan los miembros de la generación Z hacia las iglesias es un vacío que necesita ser llenado con una adecuada formación pastoral y evangélica por parte de los líderes eclesiásticos. Ellos deberían estar capacitados para brindar respuestas serias, críticas, creíbles y, más importante aún, ciertas a los jóvenes de hoy.

Por otra parte, la disposición que tienen los jóvenes de la generación Z a aprender más sobre Jesús es una oportunidad que podría estar siendo desaprovechada por las iglesias. Las últimas tendencias demográficas indican que una gran proporción de jóvenes y adultos jóvenes estarían abandonando el cristianismo. De acuerdo con un estudio de Pew Research Center de finales de 2022, solamente el 64 % de los estadounidenses se identifican como cristianos y es probable que, si esas tendencias continúan, en el 2070 ya no sean la mayoría de la población de los Estados Unidos. De nuevo, es importante que las iglesias se hagan las preguntas pertinentes sobre por qué su voz ya no resulta tan relevante para las generaciones más jóvenes.

En definitiva, Jesús sigue siendo intrigante, apasionante y relevante para las nuevas generaciones, tal y como lo ha sido durante los últimos veinte siglos de historia cristiana. La gran pregunta que queda pendiente para las comunidades cristianas de hoy es: ¿buscarán los jóvenes respuestas sobre Cristo allí, en donde originalmente se ha transmitido el mensaje de la fe, o irán a otra parte?

Acerca de la investigación

Este estudio de Barna Group se ha basado en encuestas realizadas en línea, las cuales han sido dirigidas a segmentos demográficos representativos. Los adolescentes que fueron seleccionados para participar en el estudio fueron reclutados a través de sus padres, quienes respondieron algunas preguntas de muestreo acerca de sus hijos, incluidos aspectos como edad, género y etnia. En cada país, las cuotas de entrevistados fueron establecidas para obtener muestras representativas por región, raza, etnicidad, nacionalidad, estatus socioeconómico y género. En total, 24.557 adolescentes de entre 13 y 17 años, a lo largo de 26 países, fueron entrevistados desde el 21 de julio de 2021 hasta el 24 de agosto del mismo año. Una fracción adicional de 313 jóvenes fueron entrevistados en febrero de 2022 en Nueva Zelanda. El margen de error para cada país se estima en un 2.1 %. En Estados Unidos, se recolectaron las respuestas de 1010 jóvenes de entre 18 a 22 años, para apoyar un estudio completo sobre la generación Z (2025 jóvenes en total, incluyendo adolescentes y adultos jóvenes). El margen de error para Estados Unidos se estima en 2 %.

Acerca de Barna

Barna es una asociación privada, no partidista y con fines de lucro, amparada por Issachar Companies. Desde 1984, Barna Group ha estado conduciendo y analizando investigación primaria para entender las tendencias culturales relacionadas con valores, creencias, actitudes y comportamientos.