La Iglesia celebra la Jornada de las Comunicaciones con múltiples iniciativas

Conferencias episcopales, diócesis y organismos pastorales promueven espacios de diálogo con periodistas y comunicadores para reflexionar sobre el papel de los medios en la sociedad actual.

(vaticannews.va).-Las reflexiones suscitadas por el mensaje de León XIV están encontrando eco en diversas iniciativas impulsadas por Iglesias locales y organismos eclesiales en distintos países, especialmente en torno a la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra el domingo 17 de mayo.

En Paraguay, la Conferencia Episcopal convocará en la diócesis de Ciudad del Este a profesionales de la comunicación, periodistas y agentes pastorales para una jornada de reflexión prevista los días 16 y 17 de mayo. El encuentro buscará profundizar en el papel de los medios y en la necesidad de fortalecer una comunicación centrada en las personas, en sintonía con el llamado del Pontífice a “custodiar voces y rostros humanos”.

En España, la capilla de la Universidad Francisco de Vitoria acogerá la santa misa a las 10:30 presidida por monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. La celebración será retransmitida en el programa de TVE2 «El día del Señor». A su vez, la Conferencia Episcopal pone a disposición un subsidio litúrgico con propuestas para la monición de entrada, sugerencias para la homilía y oraciones de los fieles específicas.

En Venezuela, la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social publicó un mensaje en el que exhorta a los comunicadores a ser «artesanos de la escucha y la comunión»: «Debemos ser esos oasis de serenidad que nuestro pueblo tanto necesita, capaces de transformar la inquietud en esperanza a través de una comunicación auténticamente humana».

El texto subraya que la misión del comunicador cristiano consiste en “custodiar la humanidad en cada información” y alienta a promover una comunicación “auténticamente humana” frente a “la frialdad de los algoritmos”. Asimismo, los obispos venezolanos convocaron a la próxima Asamblea Nacional de Misioneros Digitales, prevista del 18 al 20 de septiembre de 2026, con el objetivo de fortalecer la red nacional de evangelizadores en plataformas digitales y profundizar la formación sobre el uso ético y pastoral de las nuevas tecnologías.

En Brasil, la Pastoral de la Comunicación (Pascom) también preparó un subsidio formativo y celebrativo para acompañar la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, centrado en los desafíos planteados por la inteligencia artificial y la necesidad de preservar la dimensión humana de la comunicación.

“El avance de las plataformas de inteligencia artificial generativa perfecciona continuamente la producción realista de imágenes y videos que remiten a seres humanos”, señala el documento, advirtiendo sobre los riesgos de manipulación y desinformación asociados a los llamados deepfakes, particularmente en un contexto de fuerte polarización social y política.

Desde México, monseñor Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de Guadalajara y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación (CEPCOM), presidió la celebración eucarística con la que concluyó la reunión ordinaria de representantes de provincias eclesiásticas, sacerdotes, asesores y laicos vinculados a la Pastoral de la Comunicación en el país. En tal contexto, el prelado destacó que la labor de los comunicadores permite que muchas personas encuentren a Cristo mediante una transmisión, una nota, un programa de radio, un podcast, una entrevista, un vídeo, una película o una sencilla publicación hecha con fe y amor. Además, enfatizó que la gente no busca solamente contenidos, sino cercanía, escucha, humanidad, «y eso ningún algoritmo podrá reemplazarlo completamente jamás», dijo.

Por su parte, en Costa Rica, monseñor Bartolomé Buigues Oller, Obispo de Alajuela y Presidente de la Comisión Nacional de Comunicación del Episcopado, recalca la necesidad de una comunicación capaz de sanar heridas y no de profundizar divisiones; «una comunicación que dé voz a quienes no la tienen; una comunicación que respete el rostro y la dignidad de cada persona, especialmente de los más vulnerables. La verdad nunca puede separarse de la caridad, ni la libertad de expresión desvincularse de la responsabilidad ética y moral».

En República Dominicana, monseñor Faustino Burgos Brisman, C.M., obispo de Baní y presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de la Comunicación de la Conferencia Episcopal, insta a «la forma de hacer comunicación, de transmitir y de construir los mensajes» y junto con el Santo Padre, anima a saber defender la voz y el rostro de aquellos que comunican un mensaje de amor y de esperanza.